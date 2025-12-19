La Casa Blanca empieza a publicar archivos del caso Epstein, pero no aplaca la presión demócrata

WASHINGTON.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar el viernes de manera oficial la documentación de sus investigaciones sobre el explosivo caso del pedófilo Jeffrey Epstein, pero la oposición criticó que se trata de revelaciones parciales pese a la aprobación de una ley que exigía la difusión total.

Esa ley llegó tras meses de disputas políticas, así como la rebelión de algunos de los partidarios más acérrimos de Donald Trump por la reticencia de su gobierno durante meses a hacer públicos los registros.

Gran parte de los archivos de investigación están censurados, incluyendo lo que parecen ser expedientes relacionados con las múltiples víctimas de Jeffrey Epstein. Al menos hasta el momento, los materiales no censurados no han revelado ninguna novedad importante.

El Departamento de Justicia afirmó que más de 1200 personas fueron finalmente identificadas como víctimas de Epstein o sus familiares. Esta revelación se realizó en una carta que el departamento envió al Congreso, en la que se explica cómo revisaron los archivos de Epstein y los prepararon para su publicación.

El senador Adam Schiff, demócrata de California, solicitó a la fiscal general Pam Bondi que explique al Congreso por qué el Departamento de Justicia no publicó todos sus archivos este viernes, fecha límite establecida por la ley aprobada por el Congreso en noviembre y firmada por el propio Trump.

“Prometieron publicar todos los archivos. No lo han hecho”, declaró Schiff, miembro del Comité Judicial, en una entrevista televisiva. “Podrían haber preparado completamente todo para este momento, pero no lo han hecho, o simplemente están reteniendo la información deliberadamente”, dijo.

Esta fotoilustración, tomada en Washington, D. C., el 19 de diciembre de 2025, muestra fotografías, entre ellas del expresidente estadounidense Bill Clinton, el cantante de los Rolling Stones Mick Jagger, el presidente de Virgin Group Richard Branson y Ghislaine Maxwell MANDEL NGAN� - AFP�

Por su parte el fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió que los documentos estaban parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses.

“Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”, declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.

Los archivos publicados incluyen solo unas pocas fotos de Trump pero que ya eran de dominio público desde hace décadas, incluyendo dos en las que el presidente y Epstein posan con la ahora primera dama Melania Trump.

La foto fue tomada en febrero de 2000 en un evento en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, antes de que la amistad entre ambos se rompiera.

Los documentos difundidos este viernes incluyen una foto del expresidente demócrata Bill Clinton sin camisa en un jacuzzi con una persona con el rostro oculto. No está claro dónde se tomó la foto ni quién es la persona que está junto al expresidente, cuyo género y edad se desconocen.

Bill Clinton en un jacuzzi HANDOUT� - US DEPARTMENT OF JUSTICE�

Otras fotos muestran a Clinton nadando en una piscina junto a Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein; también hay otra persona con el rostro oculto. Los documentos también incluyen fotos de Clinton y de Epstein con el fallecido cantante Michael Jackson.

Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

236 Esta foto censurada, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU., muestra archivos documentados el 12 de agosto de 2019, durante un registro en la casa de Jeffrey Epstein en la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes de EE. UU. U.S. Department of Justice�

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó la ley que obligaba a publicar los materiales en 30 días.

En este primer lote de documentos el presidente Trump aparece solo unas pocas veces, según un análisis preliminar del material realizado por The New York Times. Una imagen, por ejemplo, parece mostrar una serie de fotos en las que el actual presidente posa con mujeres.

También se pronunció en contra de la difusión parcial de los archivos el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la minoría.

“La simple publicación de una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley”, declaró en un comunicado. “Por ejemplo, las 119 páginas de un documento estaban completamente tachadas. Necesitamos respuestas sobre el motivo”.

Algunas de las imágenes censuradas por el Departamento de Justicia MANDEL NGAN� - AFP�

La ley permitía al Departamento de Justicia tachar cierta información. Pero el departamento debe presentar un informe a los Comités Judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado en un plazo de 15 días que detalle el fundamento legal de las redacciones realizadas.

Una revisión preliminar realizada por periodistas del The New York Times sugiere que gran parte de los materiales difundidos este viernes surgen de tres investigaciones sobre las interacciones de Epstein con mujeres jóvenes: una investigación inicial abierta por la policía en Palm Beach, Florida, en 2005; otra investigación posterior realizada por fiscales federales en Florida que terminó en 2008 con un acuerdo de culpabilidad para Epstein; y una investigación final realizada por fiscales en Manhattan en 2019 que nunca se resolvió porque murió en prisión mientras el caso estaba en trámite.

El expríncipe Andrés también aparece U.S. Department of Justice�

Muchos votantes de Trump acusaron a su gobierno de encubrir los vínculos de Epstein con figuras poderosas y oscurecer los detalles que rodearon su muerte en 2019 en una cárcel de Manhattan, donde estaba a la espera de juicio por cargos de abuso y tráfico de niñas menores de edad.

Aunque la muerte de Epstein fue declarada suicidio, desató años de teorías conspirativas, algunas amplificadas por el propio Trump a sus seguidores cuando era candidato presidencial.

Solo el 44% de los adultos estadounidenses que se identifican como republicanos aprueban la gestión de Trump del asunto de Epstein, en comparación con su 82% de aprobación general entre el grupo, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos.

El mes pasado, los demócratas de la Cámara de Representantes hicieron públicos miles de correos electrónicos obtenidos del patrimonio de Epstein, incluido uno en el que éste escribía que Trump “sabía lo de las chicas”, sin aclarar lo que eso significaba.

Los republicanos de la Cámara publicaron más correos electrónicos el mismo día, incluyendo uno que decía que Trump visitó la casa de Epstein muchas veces pero “nunca recibió un masaje”.

Trump fue amigo de Epstein hasta que tuvieron un desencuentro a mediados de la década de 2000, antes de la primera condena de Epstein en 2008. Trump no ha sido acusado de delito y ha negado conocer el tráfico sexual de Epstein.

El equipo que revisó y preparó los documentos para su divulgación pública este viernes incluyó a más de 200 abogados del Departamento de Justicia, según una carta del Departamento de Justicia enviada al Congreso.

En esa carta, Blanche afirmó que 187 abogados de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia revisaron todos los archivos para determinar qué debía divulgarse.

Posteriormente, 25 abogados, considerados un “equipo de control de calidad”, trabajaron para garantizar que la información que identificaba personalmente a las víctimas fuera censurada. Estos abogados pertenecían a la Oficina de Privacidad y Libertades Civiles y a la Oficina de Política de Información del Departamento de Justicia. Abogados del Distrito Sur de Nueva York también revisaron el material para confirmar que la información personal fuera censurada adecuadamente.

Agencias AP y Reuters