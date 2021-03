¿Cuándo alcanzará la Unión Europea la inmunidad de rebaño?

La Unión Europea quedó atrás en la carrera de vacunación. Dinamarca se convirtió en el líder del bloque al inmunizar 13,11 de cada 100 habitantes hasta el 8 de marzo, pero recién aparece octavo en el ranking mundial de Our World in Data, y es el único país de la UE que figura entre los primeros 10.

Pese a las críticas por el lento inicio de la vacunación, la Comisión Europea cree que su estrategia de negociación y compra conjunta evita disputas entre países miembros y garantiza el acceso igualitario a las dosis y decidió mantener su objetivo de vacunar al 70% de la población adulta (algo más de 250 millones de personas) para finales del verano boreal, concretamente para el 21 de septiembre de 2021.

Sin embargo, el análisis por parte de El Orden Mundial de los datos del ritmo de vacunación recopilados por Our World in Data invitan a preguntarse si ese objetivo no comienza a ser ya una utopía. De continuar el ritmo de vacunación que los 27 siguieron durante el mes de febrero (288.486 inmunizados o vacunados con dos dosis al día), la UE en su conjunto no habrá vacunado al 70% de su población adulta hasta el 29 de junio de 2023. De hecho, para alcanzar el objetivo previsto, el bloque debería multiplicar por cuatro su ritmo de inmunización actual, una brecha que aumenta cada día que no se incrementan exponencialmente las inoculaciones.

Escasez y lentitud

Cuando a finales del 2020 comenzó la distribución de la vacuna del coronavirus en la UE, muchos describieron el momento como un “regalo de Navidad” para la población. Sin embargo, la alegría del primer momento dio paso al escepticismo, la incredulidad y hasta el enfado en muchas capitales. Cuando las dosis dejaron de llegar a los puntos de vacunación, Bruselas se convirtió en apenas unos días en el blanco de todas las críticas.

En Alemania, por ejemplo, el presidente de la asociación de médicos de la asistencia sanitaria pública alemana (KBV), Andreas Gassen, criticó hoy al Gobierno y culpó del lento ritmo de la campaña de vacunación a “la tendencia alemana a querer ganar el Oscar de la burocracia (...) No deberíamos querer regular todo hasta el último detalle”, indicó.

Aunque el margen de actuación que tienen los Estados miembros en la actualidad es muy reducido, existen importantes diferencias en el ritmo de vacunación de cada uno. Francia, por ejemplo, alcanzaría el 70% de adultos inmunizados el 18 de noviembre de 2022 al ritmo actual, mientras que Italia lo haría el 6 de diciembre de 2024, dos años después. España, Portugal y Alemania lo harían a lo largo de 2023.

A pesar de los contratiempos, se espera que el ritmo de vacunación se acelere tras la inminente aprobación de la vacuna monodosis de Janssen, la filial comunitaria de Johnson & Johnson —se espera que la Agencia Europea del Medicamento le conceda la autorización de comercialización mañana—, junto con la llegada de las soluciones de Novavax y CureVac en el segundo trimestre de 2021, lo que mantiene vivas las esperanzas en Bruselas. Entre las tres, la UE recibirá una entrega de 525 millones de dosis en los próximos meses, con la posibilidad de sumar otros 480 millones.

Además, Rusia dijo estar dispuesta a entregar a la UE 100 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus durante el segundo trimestre del año, si esta aprueba el fármaco. Más aún, Italia anunció ayer albergará la primera planta de producción de la Sputnik V tras un acuerdo entre el fondo estatal ruso RDIF, que comercializa la vacuna, y la empresa farmacéutica suiza Adienne.

Por otra parte, la Comisión Europea anunció el miércoles que alcanzó un acuerdo con Pfizer-BioNTech por cuatro millones de dosis extra de su vacuna contra el Covid-19 con las que sus 27 naciones abordarán el aumento de los contagios en varios focos.”Esto ayudará a los estados miembro en sus esfuerzos para mantener la propagación de las nuevas variantes bajo control. Al emplearlas en donde son más necesarias, especialmente en regiones fronterizas, estas dosis ayudarán también garantizar o restablecer la libre circulación de personas y bienes”, explicó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Batalla entre la UE y Gran Bretaña

Al observar el ranking mundial de vacunación, un país del continente ha alcanzado el podio: Gran Bretaña. Eso ha generado recelo entre los países miembro de la UE en un contexto post-Brexit.

En una nueva escalada de tensiones entre Londres y Bruselas por la distribución del fármaco de Oxford desarrollado por el laboratorio AstraZeneca, el Gobierno británico salió hoy al cruce de las acusaciones de la Unión Europea (UE) sobre un bloqueo a las exportaciones de las vacunas contra el coronavirus y sus componentes.

Ayer, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó a Gran Bretaña y a Estados Unidos de imponer restricciones a la exportación de vacunas y sus componentes producidos en su territorio, en un newsletter enviado a los ciudadanos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se defendió hoy: “Permítanme ser claro: no hemos bloqueado la exportación de una sola vacuna de la Covid-19 o de sus componentes”. ”Esta pandemia nos ha puesto a todos en el mismo bando en la lucha sanitaria mundial. Nos oponemos al nacionalismo de las vacunas en todas sus formas”, agregó en una intervención en el Parlamento.

En sintonía, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, en una carta enviada al jefe de la UE planteó su preocupación por sus declaraciones y lo acusó de hacer afirmaciones “completamente falsas”. ”Quería dejar las cosas en claro. El Gobierno del Reino Unido no ha bloqueado la exportación de una sola vacuna contra el coronavirus o sus componentes. Cualquier referencia a una prohibición de exportación del Reino Unido o cualquier restricción sobre las vacunas es completamente falsa”, dijo.

En señal de protesta, Gran Bretaña convocó a los representantes diplomáticos de la UE en Londres.

La lucha por la adquisición de las vacunas contra el coronavirus puso de manifiesto la desigualdad en su acceso a escala global y desató una controversia entre la UE y Gran Bretaña por retrasos en la entrega de las dosis en enero pasado. El bloque europeo acusó a AstraZeneca de incumplir un contrato de precompra firmado en agosto para la entrega de hasta 400 millones de dosis de su vacuna causando retrasos en la entrega.

Gran Bretaña fue el primer país de Occidente en aprobar una vacuna contra el coronavirus y ya administró una primera dosis a casi 23 millones de personas.

