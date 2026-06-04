Casi 2000 cabezas: con más operadores, se realizó un nuevo remate de exportación del Mercado Agroganadero

En un contexto donde la exportación sigue siendo una pieza clave para la cadena de carnes, el remate especial de hacienda para exportación del Mercado Agroganadero (MAG) continúa consolidándose como una herramienta comercial cada vez más relevante para productores, consignatarios y frigoríficos. La cuarta edición de esta modalidad reunió casi 2000 cabezas y mostró una mayor participación de operadores, en momentos en que el sector espera una reactivación de la demanda internacional tras la reasignación de la cuota Hilton y el próximo inicio de la faena kosher.

La jornada se realizó ayer en el predio del MAG de Cañuelas y permitió comercializar 1952 animales destinados exclusivamente a mercados externos. La oferta estuvo integrada por novillos, vacas y vaquillonas aptas para exportación, categorías que encuentran en este espacio una referencia específica de precios y condiciones comerciales.

Desde su puesta en marcha, dijeron, este remate especial fue ganando volumen y participación dentro de la operatoria habitual del mercado. La iniciativa busca generar un ámbito exclusivo para la comercialización de hacienda pesada y de calidad, requerida por los principales destinos internacionales de la carne argentina.

Se negociaron 1952 cabezas destinadas a mercados externos en una jornada marcada por la expectativa de una mayor actividad exportadora MAG

En esta oportunidad participaron las firmas consignatarias Sáenz Valiente Bullrich y Cía.; Colombo y Magliano; Colombo y Colombo; Monasterio Tattersall; Dotras Ganly; A.J. Mendizábal y Campos y Ganados, que concentraron la oferta presentada durante la subasta.

El desarrollo de la operatoria coincidió con una etapa particular del negocio exportador. Según explicaron operadores del sector, durante buena parte de mayo muchos frigoríficos ya habían cumplido prácticamente con los compromisos asumidos dentro del ciclo anterior de la cuota Hilton

, situación que redujo temporalmente la presión compradora sobre las categorías destinadas al mercado externo.

Tras una redistribución de los nuevos cupos de la cuota de alta calidad que la Argentina exporta a Europa las empresas comenzaron a planificar las compras necesarias para abastecer los embarques previstos hasta abril y mayo de 2027.

Con una participación creciente de consignatarias y compradores, la modalidad exclusiva para mercados internacionales suma volumen y expectativas

Ese escenario ayudó a explicar la cautela observada en la formación de precios durante la jornada. Los operadores señalaron que el mercado atraviesa una transición típica del calendario exportador, donde la demanda suele acomodarse a los nuevos compromisos comerciales.

A este factor se suma que varios frigoríficos exportadores cuentan actualmente con volúmenes importantes de hacienda propia, una situación que reduce transitoriamente la necesidad de abastecerse en el mercado abierto.

La operatoria especializada para hacienda destinada al exterior sigue creciendo y se posiciona como una referencia para los frigoríficos exportadores

Sin embargo, las expectativas para las próximas semanas son positivas. Uno de los factores que podría aportar mayor dinamismo es el comienzo de la faena kosher, una actividad que históricamente incrementa la demanda de novillos pesados y contribuye a una mejor integración comercial de la hacienda destinada a exportación. En el sector consideraron que la combinación de nuevos cupos Hilton y el inicio de las operaciones kosher podría traducirse en una mayor actividad compradora durante el segundo semestre.

En el MAG remarcaron que la actual cautela responde a cuestiones coyunturales propias del negocio exportador y no a una caída del interés internacional por la carne argentina.

En cuanto a los valores obtenidos durante la jornada, los novillos destinados a la cuota Hilton registraron precios de entre $7700 y $8000 por kilo gancho. Los novillos para exportación fuera de la cuota europea también se ubicaron en una franja de entre $7700 y $8000 por kilo gancho. Las vaquillonas destinadas a mercados externos se negociaron entre $7500 y $7720 por kilo gancho. En tanto, las vacas Hilton alcanzaron los $6520 por kilo gancho. Por su parte, las vacas destinadas a exportación fuera de la cuota Hilton registraron valores que oscilaron entre $6620 y $6820 por kilo gancho.

Más allá de los precios puntuales, en el sector destacaron que la consolidación de estos remates permite generar referencias específicas para una categoría de hacienda cuyo destino es exclusivamente la exportación.

La herramienta también contribuye a mejorar la transparencia comercial y a facilitar el encuentro entre oferta y demanda en un segmento cada vez más relevante para la cadena cárnica argentina. Indicaron que, con cuatro ediciones realizadas y una participación creciente de operadores, el remate especial de exportación comienza a posicionarse como una referencia dentro del negocio ganadero. Por último, dijeron que la próxima edición del remate especial de exportación ya tiene fecha confirmada y se realizará el miércoles 1° de julio, nuevamente en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas.