¿Cuándo el coronavirus alcanzará el pico del verano en EE.UU.? Los expertos advierten que empeorará antes que mejorar

WASHINGTON.- El coronavirus, que ha resurgido con fuerza en Estados Unidos, podría desencadenar entre 140.000 y 300.000 casos por día en en el país a partir de agosto, impulsado por la variante delta, altamente transmisible, y la reanudación generalizada de las actividades normales, predicen los expertos sanitarios.

La nación ya está reportando más de 70.000 casos al día, según el promedio móvil de siete días del diario The Washington Post, un aumento de casi 60.000 en el promedio diario en menos de seis semanas. Los casos, medidos como ese promedio móvil, se han elevado a niveles vistos por última vez en febrero.

Justin Lessler, profesor de epidemiología de la Universidad de Carolina del Norte que ayudó a coordinar los pronósticos de pandemia a través del centro de modelado de escenarios de Covid-19, dijo que estaba “bastante preocupado”.

“Me preocupa que hayamos sido demasiado optimistas al proyectar un menor número de casos en el otoño. El promedio de siete días de casos en todo el país ha aumentado en aproximadamente un 60% solo en la última semana. Las hospitalizaciones diarias aumentaron aproximadamente un 40% y las muertes aumentaron casi un 30%, ahora con un promedio de más de 300 por día”, dijo.

“Está empeorando y, al menos por ahora, no se está desacelerando en los Estados Unidos”, dijo David W. Dowdy, profesor asociado de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Si hay un lado positivo, es éste: los expertos no esperan que las hospitalizaciones y muertes aumenten a los niveles experimentados en el invierno. “Las personas que se enferman son más jóvenes y saludables”, dijo Dowdy.

La oleada tiene múltiples propulsores. La variante delta, que se transmite más fácilmente entre personas, es una.

Delta, que se detectó originalmente en la India y se diagnosticó por primera vez en Estados Unidos en marzo, reemplazó rápidamente a otras variantes para convertirse en dominante. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que delta es responsable de más de 8 de cada 10 casos nuevos.

Precauciones por el avance de delta en Nueva York SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro contribuyente importante, dijeron los epidemiólogos: precauciones relajantes, como dejar de usar máscaras o involucrarse en el distanciamiento social. Eso probablemente incluye el comportamiento incluso entre los vacunados, dijo Jeffrey Shaman, epidemiólogo de la Universidad de Columbia.

Shaman sospecha que los casos entre las personas vacunadas, conocidos como infecciones de avance, son mucho más altos de lo que indican los recuentos oficiales. Eso podría deberse a que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de hacerse la prueba. O pueden ser propensos a descartar un caso leve de Covid-19, la enfermedad causada por el virus, simplemente como un resfriado.

“El tema central es que la gente quiere dejar atrás la pandemia y el virus”, dijo, ofreciendo como ejemplos multitudes desenmascaradas apiñadas en bares y estadios de béisbol.

Shaman dijo que el modelo más reciente de su equipo mostró un pico de casos en cuatro a cinco semanas, momento en el que habría “un poco más de un millón de casos durante toda la semana” en toda la población de Estados Unidos, que promedia más de 140.000 casos diarios.

Los modeladores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington predicen un aumento hasta mediados de agosto, estabilizándose en unos 300.000 casos diarios. En ese escenario, las muertes se elevan a un máximo de septiembre de 1500 por día. Pero si todos usaran un barbijo, una posibilidad poco probable, reconoció el epidemiólogo del instituto Ali Mokdad, el número de casos podría ser 10 veces menor.

Una medida del ritmo acelerado del resurgimiento: a principios de julio, el Covid-19 Scenario Modeling Hub, un consorcio que combina aportes de múltiples equipos académicos, emitió una proyección de consenso de que los casos aumentarían a 60.000 por día en octubre, según los datos. hasta el 4 de julio. Ese recuento de casos se aprobó esta semana.

El presidente Joe Biden habla desde el Comedor de Estado de la Casa Blanca (AP Foto/Susan Walsh)

Ningún enfoque científico puede desenredar limpiamente los efectos de delta del relajamiento de las restricciones. Eso es porque, en Estados Unidos, ambas cosas sucedieron en la misma ventana de tiempo. Dowdy, de la Universidad Johns Hopkins, dijo que se arriesgaría a adivinar que “el efecto de los cambios en el comportamiento durante los últimos tres o cuatro meses ha sido mucho mayor que el efecto de la variante delta”.

Patrón familiar

Ha surgido un patrón familiar en Estados Unidos. El comportamiento relajado es seguido por un aumento en los casos, lo que a su vez incita a las personas a tomar más precauciones. Los estadounidenses, dijo Mokdad, son mucho mejores reaccionando a los aumentos repentinos que adelantándolos.

Mokdad dijo que los CDC cometieron un error cuando la agencia no presionó más por las máscaras hace un mes. El martes, los CDC emitieron pautas más estrictas para el uso de máscaras, y dijeron que incluso las personas vacunadas deberían usar cubiertas para la cara cuando se encuentren en entornos públicos cerrados donde la transmisión es alta. La agencia dijo que se vio influida por datos que muestran que las personas vacunadas pueden portar tanto virus como las no vacunadas.

Este aumento de casos en el verano superó recientemente el máximo del verano pasado en términos de recuento de contagios. Esa ola, la segunda del país, alcanzó su punto máximo a fines de julio de 2020 con un promedio de siete días de menos de 70.000 casos diarios. Las nuevas infecciones disminuyeron durante agosto y septiembre y volvieron a aumentar durante el invierno.

Dowdy cree que existen poblaciones suficientemente vulnerables en otros lugares para que continúe la suba de casos, como una secuencia de olas oceánicas ondulantes. Los casos pueden aumentar en todo el país en las próximas tres o cuatro semanas, estimó Dowdy.

Durante ese período, el riesgo de contraer el virus entre las personas no vacunadas es probablemente similar al de noviembre, dijo. Y, si esta trayectoria se mantiene, predijo un aumento de cinco veces en las nuevas infecciones, lo que significaría que los casos aumentarían a cifras tan altas como las de enero.

Estas estimaciones son inexactas. Variables como el comportamiento humano e incluso el clima pueden influir en la propagación, además de la evolución viral. Tales proyecciones son “muy, muy difíciles” de hacer, dijo Shaman. “Muchos modelos han tenido problemas para adaptarse a esta nueva variante”, dijo.

Pronósticos

Los pronósticos en el futuro son aún más difíciles porque no pueden dar cuenta de nuevas variantes.

Los modelos también luchan por anticipar caídas bruscas, dijo Shaman. En Inglaterra, los casos son mucho más bajos de lo previsto después de la reapertura económica de la nación.

“El Reino Unido no es necesariamente un mal paralelo”, dijo Dowdy, y agregó que las tendencias pandémicas allí pueden parecerse a las de Estados Unidos 30 días en el futuro. “Si no hacemos nada en respuesta a esta ola actual, dentro de tres o cuatro semanas esas redes de personas, en gran parte no vacunadas e interactuando de cerca, estarán en gran parte saturadas de infección, que es probablemente lo que sucedió en el Reino Unido”.

El público tiene el poder de enfrentar este desafío, dijeron los expertos.

Debido a que pasan unos cinco días entre la infección y la enfermedad, “las cosas que hacemos ahora pueden reducir la cantidad de infecciones que ocurren”, como usar máscaras y evitar las multitudes donde podría ocurrir la transmisión, dijo Dowdy.

También se emitieron recientemente un torrente de mandatos de vacunas para algunos empleados federales y muchos otros trabajadores, incluidos los de Google y Facebook. Ya hay un atisbo de que la gente está respondiendo a esto. En California, se vacunó a más personas el miércoles que en cualquier otro día de las tres semanas anteriores.

Las vacunas funcionan bien para proteger a las personas de enfermedades graves y la muerte. Pero Shaman dijo que le preocupaba que la gente “todavía sea capaz de transmitirlo y de propagarlo”, especialmente a la luz de un pequeño estudio de Israel que sugiere que la capacidad de la vacuna Pfizer-BioNTech para proteger contra la infección disminuye. Israel anunció recientemente que administraría una tercera dosis de Pfizer como refuerzo a los adultos mayores de 60 años.

Los datos continúan mostrando que las vacunas son seguras. Y cuanto más el virus inunde una comunidad, dijo Dowdy, mayor será el beneficio de la protección de la vacuna.

The Washington Post

Ben Guarino Dan Diamond

The Washington Post