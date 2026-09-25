Cuándo son las elecciones para presidente de Brasil 2026
Falta cada vez menos para la votación en el país vecino; en octubre los brasileros eligen al próximo presidente
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En octubre los ciudadanos brasileros habilitados para votar deberán asistir a las elecciones de Brasil 2026.
Cuándo son las elecciones para presidente de Brasil 2026
El domingo 4 de octubre son las elecciones en Brasil. Durante esa jornada, los brasileros empadronados deberán acudir a las urnas para votar a su próximo presidente.
En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.
Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Pablo Marçal
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
Qué se elige en Brasil
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.
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