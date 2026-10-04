Luiz Inácio Lula da Silva tiene 80 años y, si lograra obtener un resultado positivo en las elecciones de este domingo y luego triunfara en un eventual balotaje ante Flávio Bolsonaro, se catapultaría a un segundo mandato consecutivo. Así, alcanzaría los 85 años al finalizar su potencial cuarta gestión al frente del ejecutivo brasileño.

Su actual período de gobierno culminará el próximo 31 de diciembre. De ganar las elecciones generales y un eventual balotaje, iniciaría su nuevo mandato el 1 de enero de 2027 y completaría el ciclo constitucional de cuatro años el 31 de diciembre de 2030. Para esa fecha, tendría 85 años, porque nació el 27 de octubre de 1945.

Cuántos años tiene Lula da Silva y qué edad tendría al terminar su hipotético segundo mandato consecutivo.

Durante reuniones y entrevistas en el marco de la carrera a la reelección, Da Silva aseguró sentirse con la “misma energía de cuando tenía 30 años de edad” y con la fuerza necesaria para continuar al frente del país. El presidente brasileño suele bromear con que tiene un pacto o acuerdo con Dios para vivir 120 años porque le gusta mucho la vida. Como parte de esta premisa, llegó a viralizar sus rutinas de ejercicio matutinas afirmando: “Si quieres vivir hasta los 120, tienes que hacer lo que yo hago”.

Este domingo, pasadas las 18.30 hora argentina, el senador Flávio Bolsonaro se imponía en la primera vuelta de unas reñidas elecciones presidenciales marcadas por una campaña dominada por escándalos ‌de corrupción, inquietud económica y acusaciones de injerencia estadounidense.

En ‌la elección ⁠entre 13 candidatos destacan dos aspirantes: el presidente izquierdista Da Silva, que busca un cuarto mandato no consecutivo, y el legislador Bolsonaro, hijo de 45 años del exmandatario Jair Bolsonaro, quien espera devolver al poder el movimiento derechista de su padre.

Cuántos años tiene Lula da Silva y qué edad tendría al terminar su hipotético segundo mandato consecutivo.

Con alrededor del 32% de ​los votos escrutados, ⁠Bolsonaro superaba a Lula con ⁠el 50,74% de los sufragios frente al 41,14% del presidente. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los sufragios válidos, los dos más votados se enfrentarán en la ​segunda vuelta el próximo 25 de octubre. Las encuestas muestran a Lula y Bolsonaro prácticamente empatados en caso de un balotaje.