Elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: Lula vs. Flávio Bolsonaro y las últimas noticias, voto a voto

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Lula y Bolsonaro se miden en elecciones el domingo