Cuba denuncia pérdidas récord de más de US$8000 millones por el embargo de Estados Unidos

LA HABANA.– Cuba denunció este lunes que el embargo de Estados Unidos le provocó pérdidas por US$8083 millones entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord y un 7% superior a la del período anterior, según un informe presentado por el canciller Bruno Rodríguez.

El jefe de la diplomacia cubana sostuvo que los daños acumulados en más de seis décadas de sanciones ascienden a US$178.700 millones a precios corrientes, un 4,7% más que en el reporte previo. La estimación oficial, advirtió, todavía no incorpora el impacto total de las medidas energéticas y financieras adoptadas por Washington durante 2026.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en La Habana el 7 de septiembre de 2026 ADALBERTO ROQUE - AFP

El embargo estadounidense contra Cuba se remonta a 1962, pero la presión se intensificó este año. Desde enero, la administración de Donald Trump amenazó con sancionar a los países que abastezcan de combustible a Cuba. Según Rodríguez, ese cerco energético agravó una crisis que ya golpeaba a la isla y redujo al mínimo la llegada de petróleo. Desde comienzos de año solo arribó un petrolero ruso.

A principios de mayo, Washington comenzó además a aplicar sanciones secundarias contra empresas extranjeras que comercian con Cuba, una política que, según La Habana, provocó la salida de compañías de sectores como el turismo y la minería, dos importantes fuentes de divisas.

Rodríguez sostuvo que el efecto de esas medidas excede las pérdidas financieras. “El bloqueo no castiga a un gobierno, castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos los ámbitos”, afirmó. Describió una realidad marcada por apagones que pueden superar las 60 horas consecutivas y por hogares con apenas dos o tres horas de electricidad por día.

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, ha aparecido en televisión tras semanas de ausencia pública. - - Cuban Presidency

El canciller afirmó que las restricciones al combustible y las presiones sobre las navieras también afectan el abastecimiento de agua, el transporte y la atención sanitaria. Como ejemplo, señaló que algunas cirugías tuvieron que completarse con lámparas recargables y con las linternas de los teléfonos móviles del personal médico.

La Habana también denunció que más de 7000 contenedores con alimentos, medicamentos e insumos hospitalarios permanecen retenidos en el exterior. Rodríguez agregó que un solo barco con 100.000 toneladas de crudo permitiría reducir los apagones durante unas dos semanas, pero aseguró que las navieras reciben presiones para evitar el transporte de suministros hacia la isla.

El informe oficial vinculó además el deterioro económico con el aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4 por cada 1000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025. Rodríguez atribuyó ese incremento a las sanciones. Aun así, descartó una emergencia humanitaria: “No habrá una crisis humanitaria en Cuba”.

Estados Unidos sostiene que el gobierno cubano representa una amenaza para su seguridad nacional y ha defendido el endurecimiento de las sanciones como una herramienta para presionar por cambios políticos y por una mejora de los derechos económicos y humanos.

Expertos de Naciones Unidas advirtieron en agosto sobre un mayor riesgo de brotes de enfermedades a medida que se endurecían las sanciones, mientras que Estados Unidos emitió una alerta sanitaria por un repunte de enfermedades intestinales y diarrea asociado a las deficiencias en el suministro de agua y electricidad.

Fotografía distribuida por Estudios Revolución a través de la Presidencia de Cuba que muestra al expresidente cubano Raúl Castro (izquierda) recibiendo un reconocimiento durante un acto de celebración de la Dirección Nacional de Seguridad Personal en La Habana - - Cuban Presidency

En paralelo, Rodríguez confirmó que existen contactos con el Departamento de Estado, pero descartó negociaciones para normalizar las relaciones. “No ha habido, ni hay en este momento, negociaciones, ni agendas ni hojas de ruta”, afirmó. Cuba, agregó, mantiene su disposición a sostener esos contactos.

El gobierno cubano llevará nuevamente su reclamo a la Asamblea General de las Naciones Unidas los días 27 y 28 de octubre. Rodríguez dijo que espera un respaldo mayoritario para exigir el fin del embargo.

Agencias AFP, AP y Reuters