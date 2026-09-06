En medio de los rumores por su estado de salud, reapareció Raúl Castro en un acto en Cuba

LA HABANA.- El expresidente y líder cubano Raúl Castro, de 95 años, reapareció en un acto militar para conmemorar el 65 aniversario de la fundación de la dirección de Seguridad Personal, una dependencia de las Fuerzas Armadas encargada de cuidar a los máximos dirigentes del país, en medio de los rumores sobre su estado de salud.

En las imágenes transmitidas en la televisión estatal se ve en el evento del sábado a Castro, vestido con su habitual uniforme militar verde oliva, llegar caminando junto a militares de alto rango y sentarse en primera fila en un salón cerrado. También se lo vio ponerse de pie en varias ocasiones para recibir un diploma de homenaje y saludar a personas que acudieron al acto.

Raúl Castro y Díaz-Canel encabezaron el homenaje aniversario de 65 años de la Dirección de Seguridad Personal: guardianes de la Revolución. Red X

Durante el acto, el hermano de Fidel Castro envió una carta a los integrantes de la Seguridad Personal a quienes caracterizó como “familia leal” y reconoció su labor en la protección de los líderes de la Revolución. El texto, leído por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, aludió a los 32 muertos en Venezuela el 3 de enero en medio del enfrentamiento con tropas estadounidenses durante el arresto del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Cayeron en el cumplimiento del deber”, subrayó Castro en la carta. “La Revolución vive días difíciles bajo la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos que continúa empeñado en hacer desaparecer el ejemplo de Cuba en el mundo”, agregó.

Castro sustituyó a su hermano Fidel en 2006, luego de que este dejara el poder por problemas de salud. Presidió el país durante dos mandatos hasta 2018 y lo sucedió Miguel Díaz-Canel, quien lleva dos períodos presidenciales consecutivos.

Es “un honor participar con el General del Ejército (Raúl Castro) en el acto por el aniversario 65 de la Dirección de Seguridad Personal, que tuvo sus orígenes mucho antes del 6 de septiembre de 1961, desde los tiempos de la lucha revolucionaria liderada por el Comandante en Jefe (Fidel Castro)”, expresó el presidente Díaz- Canel el domingo en la madrugada en la red social X.

Un honor participar con el General de Ejército en el acto por el aniversario 65 de la Dirección de Seguridad Personal, que tuvo sus orígenes mucho antes del 6 de septiembre de 1961, desde los tiempos de la lucha revolucionaria liderada por el Comandante en Jefe.



1/2 pic.twitter.com/YIS6otcgtV — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 6, 2026

“Compartir junto a Raúl, uno de sus jefes fundadores, y con veteranos y jóvenes, ratificó la inmensa confianza y reconocimiento de la dirección del país para las mujeres y hombres que, ‘sin un solo fallo’, como dijo Fidel, han cumplido con heroísmo y lealtad su deber”, agregó Díaz-Canel en el posteo.

En su publicación, el mandatario incluyó varias fotos del evento, en las cuales se va a Raúl Castro y al propio Díaz-Canel.

Rumores en torno a su salud

Castro, quien ya no ocupa cargos formales en el gobierno ni en el Partido Comunista, aún hace presente su voz en la toma de decisión importantes del país. No obstante, rara vez aparece en público. Recientemente circularon especulaciones sobre su salud, dada su avanzada edad, y también por su ausencia -la primera en décadas- en el mitin de julio por el Asalto al Cuartel Moncada, la principal efeméride de la Revolución cubana.

Durante este año asistió al acto por el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, y luego en las celebraciones por el centenario del natalicio de su hermano Fidel el 13 de agosto.

Raúl Castro de pie durante el acto para conmemorar el aniversario de la Seguridad Personal Red X

Esta semana, una fuente confidencial desde La Habana informó al Diario Las Américas, con sede en Miami, que el general del Ejército estaría “gravemente enfermo, asistido con equipos para mantenerlo con vida, afectado al parecer por un accidente cerebro vascular”.

“La realidad hasta este momento es que se encuentra muy delicado de salud, a partir de una información filtrada que no deja lugar a especulaciones”, informó el diario.

Las inusuales imágenes del evento del sábado en la noche lo muestran junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, su guardaespaldas. Se ha mencionado que Rodríguez Castro participó en conversaciones con Estados Unidos, que desde enero le impuso a la isla un cerco petrolero y financiero.

El líder cubano Raúl Castro pronuncia un discurso durante una gala para conmemorar el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro, el jueves 13 de agosto de 2026, en el teatro Karl Marx de La Habana, Cuba. Ramon Espinosa - AP

El cerco energético a la isla agudizó una crisis previa en la isla, y tuvo impactos relevantes en la población y en la economía de la nación caribeña: apagones de más de 30 horas, deterioro de los sistemas de salud y educación, limitaciones en el transporte, recortes de las jornadas laborales y, en general, una transformación de la vida cotidiana de las personas.

Autoridades de alto nivel estadounidenses y cubanas mantuvieron diálogos en La Habana en abril, pero no se ofrecieron detalles de los mismos ni el estado en que se encuentran hoy en día. Se trató de un contacto directo entre delegaciones con funciones diplomáticas en un contexto de diferencias políticas y económicas.

Agencias AFP y ANSA