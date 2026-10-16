Datafolha: Flávio Bolsonaro, 47%; Lula, 45%, según la última encuesta para el balotaje de Brasil 2026

Los brasileros vuelven a la urnas para elegir a su próximo presidente, en segunda vuelta, el domingo 25 de octubre, y para ese acto el electoral es preciso conocer las mediciones de ambos candidatos, según la última encuesta para el balotaje de Brasil 2026.

El balotaje en Brasil será el 25 de octubre Tadeo Bourbon

Datafolha: Flávio Bolsonaro, 47%; Lula, 45%

El relevamiento más reciente de la encuestadora Datafolha, que es encargada por el diario O Globo, ubica al candidato liberal Flávio Bolsonaro en primer lugar y al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en segundo puesto, aunque la diferencia entre ambos es escasa y enmarca la contienda electoral en un empate técnico.

Datafolha, en la encuesta publicada el jueves 15 de octubre, señala que Bolsonaro obtiene un 47% de adhesiones, mientras que Lula llega al 45%. Dado que la diferencia es de apenas dos puntos porcentuales, lo que habitualmente coincide con el margen de error estimado, ambos postulantes se ubican en una situación de empate, de cara al balotaje, que se celebrará el 25 de octubre.

En este escenario, Bolsonaro retrocedió dos puntos respecto del sondeo previo del 8 de octubre, mientras que Lula mantuvo su respaldo. En aquel estudio, el líder opositor había llegado al 49% y Lula al 45%, por lo que el nuevo relevamiento muestra un achicamiento de la brecha, de cuatro a dos puntos en los últimos siete días.

En tanto, los votos blancos y nulos aumentaron del 5% al 6%, y los indecisos pasaron del 1% al 2%.

Sobre la modalidad en los datos recolectados de la muestra, Datafolha precisa que entrevistó a 2520 personas mayores de 16 años entre el 13 y el 14 de octubre. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Los electores vuelven a las urnas para definir al próximo presidente de Brasil

Cuál es la intención de voto por sexo, región y nivel educativo

En líneas generales, los estudios sobre proyecciones electorales en Brasil mantienen una tendencia que se repite en las mediciones semanales.

Sobre el perfil de los electores brasileros, en las encuestas se destaca que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente liberal.

Cuando se analiza la intención de voto de acuerdo a la formación educativa, Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior.

Para el balotaje, Bolsonaro obtiene más adhesiones en el Norte, Sur, Sudeste y Centro-oeste; mientras que Lula reúne mayor cantidad de votos en el Nordeste.

Datos de la encuesta del 15 de octubre de Datafolha