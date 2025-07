¿De aliados a enemigos? Las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán se deterioran drásticamente tras una sucesión de crisis

MOSCÚ.- Muertes de azeríes detenidos por la policía por asesinatos ocurridos hace décadas en una ciudad rusa. El accidente de un avión de pasajeros de Azerbaiyán Airlines, que Bakú atribuyó a Moscú. El fortalecimiento de los lazos entre Azerbaiyán y Turquía, junto con la disminución de la influencia rusa en la conflictiva región del Cáucaso Sur.

Éstos son algunos de los factores que han llevado a una escalada de tensiones entre Rusia y un aliado estratégico, Azerbaiyán, el país del Mar Caspio rico en petróleo donde el presidente Ilhan Aliyev ha estado en el poder desde 2003, casi tanto como los 25 años de gobierno de Vladimir Putin en Rusia.

Las relaciones se deterioraron drásticamente en las últimas horas luego de una serie de arrestos perpetrados por ambos gobiernos contra ciudadanos del otro país.

La muerte de dos hombres azeríes en territorio ruso, Huseyn y Ziyaddin Safarov, detenidos la semana pasada como parte de una investigación sobre una serie de asesinatos de estilo mafioso no resueltos en la ciudad industrial de Ekaterimburgo ocurridos en los últimos 25 años, es el eslabón más reciente en una serie de eventos que revelan un conflicto diplomático más profundo entre los antiguos aliados.

En esta foto proporcionada por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Azerbaiyán, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, preside un desfile en Khankendi, la capital de Karabaj, Azerbaiyán, el 8 de noviembre de 2023 Azerbaijani Presidential Press O

Durante mucho tiempo, ambos países mantuvieron una estrecha asociación en la políticamente sensible región del sur del Cáucaso, junto al mar Caspio. Pero, con Moscú concentrada en la guerra en Ucrania, Azerbaiyán se ha vuelto más audaz a la hora de desafiar el dominio ruso.

Además de apuntar contra Moscú, Bakú busca establecer alianzas más cercanas con Turquía, para no depender de la capacidad armamentística del Kremlin, e Israel, actualmente en guerra con otro importante aliado ruso en la región, Irán.

Las redadas policiales que intensificaron las tensiones

El 27 de junio, la policía allanó las viviendas de varios ciudadanos de origen azerí en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad de Rusia, en el marco de lo que las autoridades afirmaron era una investigación sobre asesinatos ocurridos hace décadas. Los hermanos Safarov murieron y varios otros azaríes resultaron gravemente heridos.

Cuando los cuerpos fueron trasladados de regreso a Bakú, las autoridades locales afirmaron que las autopsias revelaron que los hombres habían sido golpeados hasta la muerte. Los cadáveres presentaban costillas rotas, lesiones internas y una gran pérdida de sangre.

“Se ha iniciado una investigación penal… por la tortura y el brutal asesinato de ciudadanos azeríes y personas de origen azerí en la Federación Rusa”, declaró el martes la fiscalía general de Azerbaiyán en un comunicado.

Personas pasan frente a la embajada de Azerbaiyán en Moscú, el 2 de julio de 2025 ALEXANDER NEMENOV - AFP

Los investigadores rusos, por su parte, sostuvieron que uno de los hermanos murió de un fallo cardíaco durante el operativo, mientras que la causa de la segunda muerte seguía bajo investigación.

Por su parte, Bakú respondió con acciones de represalia. El Ministerio de Cultura canceló todos los eventos vinculados a instituciones rusas y el Parlamento azerí se retiró de una reunión bilateral prevista en Moscú, y el gobierno anuló una visita programada de un funcionario parlamentario ruso.

El lunes, agentes encapuchados irrumpieron en las oficinas en Bakú de Sputnik Azerbaiyán, un medio financiado por el Kremlin, y arrestaron a siete de sus empleados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán acusó al medio de operar con “financiamiento ilegal” y confirmó que se realizaron varios arrestos durante el operativo.

Bakir Safarov, originario de Azerbaiyán, quien enfrenta cargos en el marco de una investigación rusa, asiste a una audiencia judicial en Ekaterimburgo, Rusia, el martes 1 de julio de 2025 AP

La policía también detuvo a otros ocho especialistas rusos en tecnología y a otros profesionales, acusándolos de contrabando de drogas desde Irán y ciberdelitos.

Las imágenes de los detenidos, que no tenían antecedentes penales conocidos, mostraban sus rostros visiblemente golpeados, uno de ellos con sangre seca en el rostro y varios con moretones y contusiones evidentes. Las fotos causaron indignación en Rusia, donde numerosos comentaristas de línea dura acusaron a Azerbaiyán de tratar a los rusos como rehenes y reclamaron una respuesta contundente.

El martes, Rusia detuvo brevemente al líder de la comunidad azerí en Ekaterimburgo para interrogarlo. Un video difundido en redes sociales rusas mostraba a fuerzas especiales rompiendo las ventanas de su vehículo, sacándolo a él y a su hijo a rastras y obligándolos a acostarse boca abajo en el pavimento. Un miembro destacado de la diáspora azarí también fue arrestado en Vorónezh, en el sur de Rusia.

Cruces de declaraciones entre Bakú y Moscú

Azerbaiyán condenó enérgicamente lo que calificó como “actos demostrativos y deliberados de ejecuciones extrajudiciales y violencia” por parte de la policía rusa, tras las muertes ocurridas en Ekaterimburgo.

Después de los arrestos de empleados de Sputnik y otros ciudadanos rusos en Bakú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador azerí para protestar por “las recientes acciones hostiles de Bakú y los pasos intencionales de la parte azerí destinados a desmantelar las relaciones bilaterales”.

Azerbaiyán respondió convocando al embajador ruso para exigir una investigación sobre las muertes, el castigo a los responsables y una compensación para las víctimas —medidas que, según dijo, eran “cruciales para eliminar el clima negativo en las relaciones bilaterales”. Bakú desestimó las quejas de Moscú por los arrestos de ciudadanos rusos en su territorio.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, observa en el Castillo de Marselisborg durante la inauguración oficial de la presidencia danesa de la Unión Europea en Aarhus, Dinamarca HENNING BAGGER - Ritzau Scanpix

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, habló sobre las tensiones con Rusia en una llamada con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, un gesto que pareció estar destinado a molestar al Kremlin. Zelensky afirmó haber expresado su apoyo a Bakú “en una situación en la que Rusia intimida a ciudadanos azaríes y amenaza a la República de Azerbaiyán”.

Consultado sobre la llamada, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el miércoles que “Ucrania hará todo lo posible por echar leña al fuego y provocar a Bakú a acciones impulsivas”, y añadió que “Rusia nunca ha amenazado ni amenaza a Azerbaiyán”.

El presidente azerí Ilham Aliyev habla con los medios durante una conferencia de prensa Azerbaijani Presidential Press O

Peskov señaló que el jefe del principal organismo investigador de Rusia se ha mantenido en contacto con el fiscal general de Azerbaiyán. No quiso decir si Putin hablaría con Aliyev para calmar la crisis.

Sin embargo, en general, las autoridades rusas han tratado de restar importancia a la crisis. María Zakhrova, vocero del ministerio, dijo el miércoles que para Rusia y Azerbaiyán “las relaciones de amistad son muy importantes”.

“Quienes quieran arruinarlas deberían pensar dos veces en lo que están haciendo”, añadió.

Vínculos económicos entre Rusia y Azerbaiyán

Rusia y Azerbaiyán desarrollaron fuertes lazos económicos y culturales después de 1993, cuando el padre de Aliyev, Heydar —que también había sido el líder comunista de Azerbaiyán en la época soviética— asumió la presidencia.

Hace tiempo que Azerbaiyán compra petróleo y gas natural a Rusia para abastecer su demanda interna, mientras exporta sus propios recursos energéticos a Occidente. Además, constituye un corredor de transporte clave para el comercio ruso con Irán y otros socios en Oriente Medio. Rusia también ha sido el principal mercado para las exportaciones azeríes de frutas y verduras.

Los empresarios azeríes controlan activos significativos en la construcción, el sector inmobiliario, el comercio y otros sectores de la economía rusa.

El presidente ruso Vladimir Putin habla durante una sesión del foro anual ‘Ideas Fuertes para un Nuevo Tiempo’ Sergei Savostyanov - TASS via ZUMA Press

Rusia, por su parte, alberga una numerosa diáspora azerí. El censo de 2021 registró alrededor de medio millón de azeríes viviendo en Rusia, pero estimaciones no oficiales sitúan esa cifra en hasta 2 millones de personas.

Las relaciones con Bakú se han vuelto cada vez más importantes para el Kremlin desde que envió tropas a Ucrania en 2022, especialmente porque Turquía se convirtió en un socio económico clave para Rusia ante las amplias sanciones impuestas por Occidente.

El conflicto separatista de Nagorno Karabaj

Justo antes del colapso de la Unión Soviética en 1991, estalló un enfrentamiento abierto entre dos de sus antiguas repúblicas en el sur del Cáucaso: Azerbaiyán y su vecina Armenia. Tras años de combates, los separatistas respaldados por Armenia lograron controlar la región azarí de Karabaj y los territorios circundantes.

Rusia declaró su neutralidad en el conflicto, aunque brindó asistencia económica y suministró armas a Armenia, que albergaba una base militar rusa. Moscú copatrocinó conversaciones de paz bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pero estas no dieron resultado.

Vehículos usados por los cascos azules rusos se ven estacionados en un punto de control en la carretera de la región de Karabaj, en el Cáucaso Sur, el 17 de noviembre de 2020 Sergei Grits - AP

En 2020, el ejército de Azerbaiyán, reforzado con armas proporcionadas por su aliado Turquía, recuperó amplias zonas de territorio que habían estado bajo control armenio durante casi tres décadas. Rusia negoció una tregua y desplegó unos 2000 soldados de paz en la región.

Pero las relaciones se deterioraron bruscamente con la guerra en Ucrania y la retirada de los soldados de paz rusos de la región de Nagorno Karabaj, en Azerbaiyán, tras su plena recuperación en manos de Bakú de las autoridades armenias separatistas en 2023.

Personas pasan frente a la embajada de Azerbaiyán en Moscú, Rusia, el jueves 3 de julio de 2025 Pavel Bednyakov - AP

El liderazgo armenio, enfurecido por la no intervención rusa, respondió reduciendo sus vínculos con Moscú y reforzando sus relaciones con Occidente.

La victoria en Nagorno Karabaj alimentó las ambiciones de Azerbaiyán y llevado a Aliyev a adoptar una postura más firme en sus relaciones con los países vecinos.

Azerbaiyán también estrechó sus vínculos con Israel, aprovechando su posición de país laico de mayoría musulmana que limita con Rusia y con Irán, enemigo de Israel. Azerbaiyán exporta una parte significativa de su petróleo crudo a Israel, mientras importa armamento militar avanzado. Esta asociación se profundizó mientras las propias relaciones del Kremlin con Israel se deterioraban.

El accidente de un vuelo de Azerbaijan Airlines

El 25 de diciembre de 2024, un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines se estrelló mientras realizaba un vuelo desde Bakú hacia Grozny, la capital regional de la república rusa de Chechenia.

Las autoridades azeríes afirmaron que el avión fue alcanzado accidentalmente por fuego de las defensas aéreas rusas y que luego intentó aterrizar en el oeste de Kazajistán, donde se estrelló, causando la muerte de 38 de las 67 personas que iban a bordo.

Los restos de un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines yacen en el suelo cerca del aeropuerto en Aktau, Kazajistán, donde se estrelló el 25 de diciembre de 2024 Azamat Sarsenbayev - AP

Putin se disculpó ante Aliyev por lo que calificó como un “trágico incidente”, pero evitó reconocer la responsabilidad de su gobierno en el evento. Aliyev, por su parte, criticó a Moscú por intentar “silenciar” el hecho.

En mayo, Aliyev se negó a asistir al desfile del Día de la Victoria en Moscú junto a otros líderes de las exrepúblicas soviéticas. Más tarde ese mismo mes, un ministro de Asuntos Exteriores ucraniano visitó Bakú, en una señal de acercamiento con Kiev.

Agencia AP y diarios The Washington Post y The New York Times