Un yate de lujo de un oligarca ruso atravesó el estrecho de Ormuz sin problemas pese al bloqueo

DUBAI.– El superyate Nord, propiedad del magnate ruso Alexei Mordashov, protagonizó un suceso inusual al completar el cruce del Estrecho de Ormuz, zona que hoy se encuentra bajo un estricto bloqueo naval.

La imponente nave de 142 metros de eslora, cuyo valor supera los 500 millones de dólares, logró navegar por este corredor estratégico luego de finalizar diversas tareas de mantenimiento en los astilleros de Dubai.

El magnate ruso Alexei Mordashov

El hecho despierta asombro en los círculos diplomáticos, ya que la embarcación realizó su trayecto sin que Irán ni Estados Unidos presentaran objeción alguna ante su presencia en aguas tan disputadas.

Este navío de lujo, que cuenta con múltiples cubiertas y es un símbolo del poderío de los oligarcas rusos, inició su travesía el pasado sábado. Sobre Mordashov pesan rigurosas sanciones internacionales debido a sus vínculos con el Kremlin, lo que añade una capa de complejidad al permiso que obtuvo para circular por el corazón del conflicto entre Washington y Teherán.

Según fuentes próximas al multimillonario, el Nord utilizó una ruta aprobada y cumplió de manera estricta con todas las normativas que exige el derecho marítimo internacional para los desplazamientos civiles en tiempos de crisis.

El Nord en el momento de su botadura

La importancia de este paso radica en la extrema parálisis que sufre el Estrecho de Ormuz desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero de 2026. En condiciones normales, el flujo diario oscila entre los 125 y 140 buques, pero el estallido de la guerra redujo esa cifra a una mínima fracción de naves mercantes que se atreven a desafiar los riesgos de la zona.

Mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo total sobre los puertos iraníes, el yate, bajo la bandera de la Federación Rusa, avanzó sin contratiempos por el pasaje comercial más relevante del mundo para el transporte de energía.

Desde el entorno de Mordashov aseguran que Teherán no interfirió con la marcha del yate por su condición de buque civil perteneciente a un país amigo. Para las autoridades iraníes, se trató de un tránsito pacífico que no representó amenaza alguna para su seguridad nacional.

Una mujer sostiene una bandera iraní para una campaña progobierno en el centro de Teherán Vahid Salemi - AP

Del mismo modo, la administración estadounidense optó por no emitir cuestionamientos, fundamentada en que el Nord no realizó ninguna escala técnica en puertos de Irán ni mantiene lazos logísticos con el régimen local, factores que lo mantuvieron fuera de los protocolos de interceptación del bloqueo.

El contexto político de este movimiento es inseparable de la alianza estratégica entre Rusia e Irán. Justo cuando la nave abandonaba las aguas del estrecho, la diplomacia rusa recibía en San Petersburgo al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi.

El funcionario iraní mantuvo una reunión de alto nivel con el presidente Vladimir Putin tras agotar instancias de diálogo con mediadores en Omán y Pakistán. Este encuentro ratifica la sintonía entre ambas potencias y explica, en gran medida, la fluidez con la que los intereses rusos se desplazan en un territorio donde otros actores encuentran barreras.

El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla Qeshm, Irán Asghar Besharati - AP

Tras superar el punto de mayor tensión, los sistemas de geolocalización de la firma LSEG situaron al Nord cerca de la costa de Omán durante la jornada del domingo. La embarcación deja atrás un escenario de incertidumbre bélica y continúa su camino hacia aguas abiertas.

En la actualidad, el Estrecho de Ormuz permanece como el centro de un frágil cese al fuego que mantiene en vilo a los mercados globales.

Agencia Reuters