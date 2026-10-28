De Brasilia a Miami: cómo fueron las horas previas del escape de Flavio Bolsonaro tras su derrota electoral

Menos de 48 horas después de su derrota, el candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, abandonó el país junto con su esposa y sus dos hijas en una operación que todavía presenta numerosas opacidades. El traslado de la familia se realizó primero por tierra hacia la Argentina y, después, en avión hasta Miami, Estados Unidos, con una escala en Guayaquil, Ecuador.

La secuencia de los hechos sorprendió no solo a los medios de comunicación y a la oposición, sino también a los aliados de la familia Bolsonaro. La mañana del lunes, Flavio visitó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y fue intimado por la Policía Federal a su salida. Por orden del juez Alexandre de Moraes, le solicitaron sus pasaportes. Ante esta situación, el senador publicó un video en el que afirmó que “lideraría la oposición desde Brasil” y que no tenía inconvenientes en entregar esos documentos.

Después del encuentro con su padre, se reunió con aliados y miembros de su equipo de defensa. Según reveló O Globo, acordaron entregar los pasaportes la mañana del martes para cumplir con la orden judicial. Sin embargo, como quedó en evidencia después, esto nunca sucedió.

A pesar de que durante el martes se desconocía el paradero de Flavio Bolsonaro, Washington confirmó que su aliado se encontraba en territorio estadounidense y que la operación involucró a distintos actores internacionales en la Argentina y Ecuador. Entre su derrota y su huida estos fueron los sitios en donde estuvo.

(FILES) Brazil's right-wing presidential candidate and Senator Flavio Bolsonaro gestures during a press conference in Brasilia on August 5, 2026, where he announced federal deputy Alfredo Gaspar as his running mate for the 2026 presidential election. Brazil's defeated presidential candidate, right-wing senator Flavio Bolsonaro, has had his passports cancelled after he failed to comply with an order to surrender them, a police source told AFP on October 27, 2026, on condition of anonymity. (Photo by Evaristo Sa / AFP) EVARISTO SA - AFP

Domingo 25 de octubre

Durante el recuento de votos. Flavio sigue el proceso desde una casa en Lago Sul, Brasilia, junto a familiares, amigos y miembros de su equipo de campaña.

22:40. Flavio Bolsonaro hizo su primera declaración pública tras la derrota. No reconoció la victoria de su adversario y anunció su intención de impugnar los resultados electorales. Según sus argumentos, esta decisión estaba vinculada con una resolución del magistrado del Tribunal Supremo Cristiano Zanin relacionada con la extensión de la votación.

Cerca de las 00:00 del día siguiente. Según fuentes que hablaron con O Globo, se discutió la posibilidad de que Flavio abandonara Brasil, pero el senador rechazó inicialmente esa opción. En ese momento, la idea era que solo su esposa, Fernanda Bolsonaro, y las hijas de la pareja viajaran por motivos de seguridad.

Journalists gather outside the residence of Sen. Flavio Bolsonaro, who lost the presidential election, in Brasilia, Brazil, Tuesday, Oct. 27, 2026. (AP Photo/Eraldo Peres) Eraldo Peres - AP

Lunes 26 de octubre

11:00. Flavio visitó a su padre en Brasilia y poco después fue intimado por la Policía Federal. De Moraes había ordenado a la fuerza retener sus pasaportes para impedir que el senador saliera del país. La medida se tomó en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades financieras que involucran a Flavio y al abogado Willer Tomaz.

Hasta las 16, se reunió con distintos aliados, entre ellos el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); el estratega de marketing Duda Lima; el coordinador de campaña, Rogério Marinho, y el senador electo Guilherme Derrite (PP-SP). También conversó con su equipo de defensa, cuyos integrantes le aconsejaron cumplir con la orden judicial.

16:40. Flavio publicó un video en el que agradeció a sus votantes y negó que fuera a salir de Brasil. También anunció que entregaría sus pasaportes y asumiría el liderazgo de la oposición al Partido de los Trabajadores (PT).

17:20. El abogado Frederick Wassef, cercano a la familia Bolsonaro, llegó a la residencia del senador en Brasilia y se marchó 40 minutos después.

19:57. Fernanda Bolsonaro salió del condominio donde vive con el senador, acompañada por una caravana de vehículos. Flavio no se encontraba en ninguno de los autos en ese momento.

22:50. Flavio Bolsonaro y su familia ingresaron en la Argentina, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. Lo hicieron por el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, con documentación habilitada para viajar y “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. Contaron con el refuerzo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que escoltó al vehículo.

23:30. Flávio embarcó en un avión privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil, Ecuador.