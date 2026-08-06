Guerras, incendios forestales y olas de migrantes dejan a Europa luchando por el control

LONDRES.– Una vez más, en los últimos días, Europa pareció observar desde la barrera cómo su destino es moldeado por fuerzas externas.

¿Optaría el presidente Donald Trump por reiniciar una guerra masiva con Irán y aumentar el precio del petróleo? ¿Provocaría el calentamiento global incendios forestales más extensos y devastadores, incluso mientras varios ya asolan el continente? ¿Dividiría a los líderes del bloque y avivaría a la extrema derecha una repentina e inexplicable oleada de personas que cruzan la frontera marroquí hacia un enclave español —casi todas devueltas de inmediato—?

Este verano fue brutal para Europa: dos guerras, calor récord, inflación en aumento y una profunda preocupación por la alimentación, la energía y la seguridad. Estas crisis consecutivas están provocando llamamientos a la acción conjunta, reuniones urgentes por Zoom entre distintos grupos de presidentes y primeros ministros, y una gran incertidumbre política en parlamentos desde Polonia hasta el Reino Unido.

Pero, al igual que muchas otras cosas que han sucedido en los últimos años, muchos de los desafíos de Europa escapan a su control.

La guerra con Irán —un conflicto que la mayor parte de Europa jamás deseó— ha trastocado la vida en toda la región, disparando el precio de la gasolina, los alimentos y los viajes. Los líderes del continente se comprometieron a garantizar el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz una vez que cesen los combates. Sin embargo, parece que se verán obligados a enterarse de la siguiente fase de la guerra a través de las redes sociales de Trump.

Trump parece estar dirigiendo el futuro de los europeos Reuters

Europa no logró resolver la guerra en Ucrania tras más de cuatro años de derramamiento de sangre. Sus logros en la reducción de emisiones para combatir el cambio climático se ven eclipsados ​​por las acciones de Estados Unidos y China. El futuro de la IA se está configurando en gran medida en otros lugares. El populismo de derecha cobró auge, impulsado por la migración, la desigualdad y la desinformación.

“Se mire por donde se mire, este es un momento difícil e inquietante para Europa”, declaró Richard Haass, quien presidió el Consejo de Relaciones Exteriores durante dos décadas. Añadió que Europa es en parte víctima de las circunstancias, pero también responsable de su falta de control sobre su propio destino.

“No se trata solo de que hayan gastado poco, sino de que se han desorganizado mal en lo que respecta a su propia seguridad”, afirmó. “Esencialmente, salvo contadas excepciones, Europa se ha mantenido al margen de la competencia en inteligencia artificial. Esto no es algo que Estados Unidos o China le hayan hecho a Europa, sino algo que Europa se ha hecho a sí misma”.

Muchos frentes y poca influencia

Europa ha actuado en muchos frentes.

Cuando Rusia invadió Ucrania hace más de cuatro años, Europa y Gran Bretaña tomaron medidas de inmediato para apoyar a Ucrania, incluyendo el envío de miles de millones de dólares en ayuda, la imposición de sanciones a Rusia y la acogida de millones de refugiados ucranianos en sus países a través de programas especiales.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025 y su acercamiento al presidente Vladimir V. Putin, Gran Bretaña, Francia, Alemania y otras naciones europeas formaron la “Coalición de los Dispuestos” para proteger los intereses de Ucrania en cualquier acuerdo de paz y trabajaron discretamente para reconciliar a los presidentes ucraniano y estadounidense. Estos esfuerzos contribuyeron a evitar que Putin llegara a un acuerdo con Trump a expensas de Ucrania.

Bomberos apagan un incendio tras un impacto de misiles rusos en un almacén en Kiev, Ucrania Dan Bashakov - AP

Si bien la coalición declaró repetidamente que “no se pueden negociar acuerdos sobre los intereses y la seguridad europeos sin la participación de los europeos”, esto ha resultado difícil de aplicar. Una y otra vez, Trump ha marginado a los aliados de Estados Unidos en favor de conversaciones directas —y en gran medida infructuosas— con Rusia o Ucrania.

“Durante años, los líderes europeos han hablado de autonomía estratégica y del surgimiento de Europa como un actor importante en materia de seguridad”, escribió Lesia Ogryzko, directora del Centro de Seguridad Sahaidachnyi en Kiev, para el Atlantic Council . “Los próximos meses podrían ofrecer la prueba más clara hasta la fecha sobre si esas ambiciones son realistas”.

Tensión en las relaciones transatlánticas

Han tenido menos influencia en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque sus efectos se sienten con fuerza en todo el continente. La enérgica oposición de Europa a la decisión de Trump de ir a la guerra enfureció al líder estadounidense y deterioró las relaciones transatlánticas.

En abril, en parte para intentar mejorar las relaciones con Trump, Gran Bretaña y Francia anunciaron la organización de una operación militar que podría ayudar a proteger el libre tránsito por el estrecho de Ormuz una vez que se acordara un alto el fuego duradero. Sin embargo, los constantes enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán han hecho que la operación sea demasiado peligrosa para comenzar. Diplomáticos de varios países europeos afirmaron que la posibilidad de enviar buques militares para ayudar a retirar las minas del estrecho o escoltar petroleros está prácticamente en suspenso hasta que se aclare si la guerra está realmente en pausa.

El conflicto en el estrecho de Ormuz generó caos en el mercado energético global - - AFP

En los últimos días, Trump amenazó con intensificar drásticamente los ataques contra Irán si el régimen no accede a abrir el estrecho. El martes, el presidente declaró a Fox News que Irán sufriría un duro golpe si esta crucial vía marítima no se abría muy pronto.

Mientras la crisis con Irán continuaba, los incendios forestales arrasaban Europa, donde extensas zonas de color rojo brillante en los mapas meteorológicos indicaban las olas de calor sin precedentes que se han vuelto cada vez más frecuentes.

Arde la región

Durante la mayor parte de las últimas dos décadas, los países europeos han coincidido en gran medida en los peligros que plantea el cambio climático y han tomado medidas para reducir las emisiones e invertir en energías renovables. Sin embargo, desde la llegada de Trump a Estados Unidos, se han enfrentado a uno de los mayores contaminadores del mundo, lo que dificultó sus esfuerzos para afrontar el cambio climático.

Ahora es evidente que los países de la región se enfrentan a las consecuencias del calentamiento global, con temperaturas medias que aumentan más rápido que en cualquier otro continente. Los británicos están viviendo el mes de julio más seco en casi dos siglos. Los incendios desplazaron a más de 300.000 personas en Francia y España. En Grecia, varios bomberos perdieron la vida luchando contra incendios que aún no han sido controlados por completo.

Bomberos utilizan quemas controladas para detener un incendio que sigue expandiéndose cerca de Cebreros, Ávila, España Manu Fernandez - AP

La afluencia masiva de decenas de miles de personas a Ceuta, un pequeño territorio español en la costa del norte de África, la semana pasada, planteó la posibilidad de una nueva crisis que está poniendo a prueba la unidad europea en uno de los temas políticos más delicados de la región.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español de izquierda, se hizo famoso por su actitud acogedora hacia algunos inmigrantes, especialmente trabajadores latinoamericanos. Sin embargo, adoptó una postura más firme con quienes intentan cruzar ilegalmente la frontera española con Marruecos. Reprimió con rapidez a los inmigrantes que llegaban a Ceuta con la ayuda del Ejército, y la mayoría fueron devueltos durante el fin de semana. Se está instalando una barrera flotante cerca del muro marítimo que separa ambos países.

Migrantes que llegaron al enclave español durante la entrada masiva desde Marruecos Iván Zambrano / Europa Press - EUROPA PRESS DPA

El incidente puso de manifiesto las tensiones internas de la Unión Europea, que se han agudizado en los últimos años, a medida que partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania y la Agrupación Nacional francesa explotaron el temor a los migrantes para movilizar a sus simpatizantes políticos. Casi dos docenas de países de la UE arremetieron contra España horas después de la llegada de los migrantes a Ceuta, y algunos incluso pidieron la exclusión del país de la zona de libre circulación del bloque. Sánchez respondió calificando a esas naciones de “egoístas”.

Algunos analistas señalaron que la falta de solidaridad con España en un momento en que se enfrentaba a una amenaza externa era un indicio de la dificultad que tiene el continente para proyectar autoridad en el escenario mundial.

Haass, del Consejo de Relaciones Exteriores, afirmó que, en su opinión, la falta de unidad subraya el problema fundamental al que se enfrenta Europa en su intento por forjar su futuro.

“El todo”, dijo, “es mucho menos que la suma de sus partes”.