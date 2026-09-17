De la salud de dos presidentes a la “diplomacia vegetariana”: la ola de rumores que sacude a los Brics

NUEVA DELHI.– La India salió este jueves a desmentir una ola de rumores sobre supuestos problemas de salud de Xi Jinping y Cyril Ramaphosa durante la reciente cumbre de los Brics. En el caso del presidente sudafricano, sin embargo, su gobierno confirmó que está enfermo, suspendió sus compromisos públicos y recibió la indicación médica de descansar y recuperarse. El diagnóstico no fue informado.

Las versiones comenzaron a circular después de la cumbre de los Brics del 12 y 13 de septiembre en Nueva Delhi, alimentadas por la ausencia de Xi en una cena de gala y por la posterior suspensión de la agenda de Ramaphosa. En redes sociales aparecieron afirmaciones no verificadas sobre un supuesto ACV del presidente chino y problemas gastrointestinales del mandatario sudafricano.

Modi, Xi y Putin comparten un momento distendido durante la 18.ª Cumbre de los Brics en Nueva Delhi HANDOUT - India's Ministry of External Aff

La unidad de verificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de India reaccionó este jueves y calificó las publicaciones como “falsas” y “engañosas”. También advirtió contra la difusión de contenidos “maliciosos” en las redes sociales.

⚠️ Misleading!



We caution against such malicious posts on social media platforms! pic.twitter.com/YvsNEQ3Jy2 — MEA FactCheck (@MEAFactCheck) September 17, 2026

Pero el caso de Ramaphosa tiene un matiz importante. La Presidencia de Sudáfrica confirmó oficialmente que el mandatario, de 73 años, se encuentra apartado temporalmente de sus actividades “debido a problemas de salud”.

“El presidente Ramaphosa, que regresó el lunes de la cumbre de los Brics en la India, recibió de su equipo médico la recomendación de descansar y recuperarse”, indicó la Presidencia. También informó que, cuando fuera posible, los ministros lo representarían en los compromisos públicos previstos.

PRESIDENT RAMAPHOSA BOOKED OFF FROM PUBLIC ENGAGEMENTS



The Presidency wishes to advise that, due to ill health, President @CyrilRamaphosa is currently booked off from public engagements.



President Ramaphosa, who returned from the BRICS Summit in India on Monday, has been… — The Presidency 🇿🇦 (@PresidencyZA) September 16, 2026

La oficina presidencial no precisó qué enfermedad padece, cuál es su gravedad ni cuándo retomará su agenda. Tampoco mencionó diarrea, intoxicación alimentaria u otro trastorno gastrointestinal, ni estableció vínculo alguno entre el cuadro y los alimentos consumidos durante la cumbre.

La “diplomacia vegetariana”

Los rumores sobre la salud de los mandatarios se superpusieron además con otra controversia que ya había sacudido a la cumbre: el menú exclusivamente vegetariano elegido por el gobierno de Narendra Modi para agasajar a los líderes extranjeros.

La cena de gala del sábado en Bharat Mandapam no incluyó carnes ni pescados. En cambio, se sirvieron platos como paneer lababdar, hongos del Himalaya, kebabs de hongos, lentejas, arroz con mijo, jalebi y firni, en una apuesta presentada por el gobierno como una exhibición de la diversidad gastronómica india.

Primer Ministro de la India, Narendra Modi (derecha), conversando con el Presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (centro), y el Presidente de Filipinas, Bobang Marcos, durante la XVIII Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi HANDOUT - Indian Press Information Bureau

La elección desató acusaciones de una suerte de “diplomacia vegetariana” de Modi. Dirigentes de la oposición cuestionaron que el menú proyectara al exterior una imagen parcial de un país con una enorme tradición culinaria no vegetariana y acusaron al gobierno de imponer sus preferencias alimentarias en un escenario diplomático.

El líder opositor Rahul Gandhi se sumó a la discusión al afirmar en X que “el 80% de los indios son no vegetarianos” y reivindicar la comida india con carne. El ministro de Asuntos Parlamentarios, Kiren Rijiju, respondió que le resultaba increíble que el Congreso hiciera política incluso con el menú y aseguró que los invitados habían disfrutado de la gastronomía vegetariana del país.

La polémica ganó todavía más fuerza por la ausencia de Xi de la cena de gala. En redes sociales y en algunos comentarios políticos se intentó relacionar su ausencia con el menú vegetariano, aunque funcionarios señalaron que el presidente chino se retiró para descansar. No existe evidencia de que la comida servida durante la cumbre tuviera relación con la ausencia de Xi ni con el problema de salud de Ramaphosa.

La ausencia de Xi

En el caso del presidente chino, las especulaciones crecieron después de que Xi no asistiera a la cena ofrecida por Modi. China estuvo representada por el canciller Wang Yi, mientras otros líderes, entre ellos Vladimir Putin, sí participaron del encuentro.

Xi había intervenido en las sesiones de la cumbre y había mantenido una reunión bilateral con Modi. No hubo una explicación oficial de Pekín sobre su ausencia en la cena.

A partir de allí comenzaron a multiplicarse versiones mucho más graves. Una de las más difundidas provino de Xie Wanjun, presidente del opositor Partido Democrático de China, quien sostuvo en X que Xi se había desmayado durante la visita y posteriormente había regresado a Pekín.

Xie aseguró además, sin aportar pruebas verificables, que el mandatario había sido trasladado al Hospital 301, vinculado al Ejército chino, y que había sufrido un ACV. No existe hasta ahora confirmación oficial ni evidencia independiente que respalde esas afirmaciones.

Agencia Reuters