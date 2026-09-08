De qué murió Lucia Sisic, conocida por ser Miss Austria, a los 22 años

El mundo del modelaje europeo vive días de profundo dolor tras la muerte de Lucia Sisic, quien ostentaba el título de Miss Austria desde 2024. A sus 22 años, la joven falleció en un contexto atravesado por una historia clínica compleja y persistente. Aunque los detalles precisos sobre las causas finales de su deceso no fueron comunicados de forma oficial, la modelo cargaba con una malformación en la válvula cardíaca que condicionó su salud desde el nacimiento.

La organización Mission Austria, responsable del certamen, confirmó el fallecimiento mediante un comunicado emitido a través de su cuenta de Instagram. La directora, Kerstin Rigger, expresó: “Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”. Desde la entidad destacaron su paso por la institución y enviaron condolencias a sus allegados.

La joven austríaca se había convertido en Miss en 2024 (Fuente: Instagram/@luciasisic)

Sisic alcanzó la fama tras ganar el máximo galardón de belleza en su país durante 2024. Su reinado se extendió más de lo previsto debido a la interrupción de la ceremonia anual durante los últimos dos años.

Previo a este logro, en enero de ese mismo año, la joven fue coronada como Miss Viena en una gala desarrollada en Lugner City. Su círculo íntimo recordó su figura con tristeza. Miroslav Piplica, allegado a la familia, afirmó: “Nuestra Lucia se ha ido, demasiado pronto y para siempre”. Asimismo, Christopher Dengg, quien fue elegido Míster Austria, declaró al medio Oe24: “Era como una hermana para mí, especialmente durante el tiempo que mantuvimos el título juntos. Todos la vamos a extrañar muchísimo”.

El historial médico de la modelo revela una lucha constante contra afecciones congénitas. Según registros periodísticos, debió atravesar siete cirugías cardíacas a lo largo de su corta vida.

La joven murió a los 22 años a causa de un mal congénito en el corazón (Fuente: Instagram/@luciasisic)

Una de las instancias más críticas ocurrió en 2017, cuando, tras una operación de gran complejidad, necesitó maniobras de reanimación y una extensa rehabilitación para recuperar su movilidad. A pesar de los daños nerviosos derivados de aquel procedimiento, Lucía mantuvo una actitud resiliente.

La joven agradeció al equipo médico en 2024 por los trabajos en su salud Redes

En agosto de 2024, tras otra intervención exitosa, la joven utilizó sus redes sociales para valorar el trabajo de los profesionales que atendieron su caso. “Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, superé muchos momentos difíciles y pude llevar una vida plena”, sostuvo entonces. En aquel mensaje, Sisic reflejó su fortaleza mental al reconocer que, aunque restaban desafíos, se sentía orgullosa por no abandonar la lucha.

La última hospitalización ocurrió a finales de 2025. Tras su séptima cirugía, compartió un mensaje esperanzador con sus seguidores: “Ya me operaron por séptima vez y estoy muy contenta de poder tomarme un descanso, espero que por unos años”. Sin embargo, el destino marcó un final anticipado para quien fue definida por Beatrice Turin, Miss Europa, como alguien que permanecerá para siempre en sus corazones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA