Murió Lucia Sisic, la modelo que ostentaba el título de Miss Austria, a los 22 años

El mundo del modelaje atraviesa momentos de luto tras conocerse el fallecimiento en las últimas horas de Lucia Sisic, Miss Austria desde 2024. La joven tenía apenas 22 años y si bien no se especificó el motivo de su muerte, padecía de una malformación en la válvula cardíaca y había sido sometida a siete operaciones en toda su vida.

“Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, expresó Mission Austria, el ente que organiza la principal competición de belleza en el país europeo, vía Instagram.

La joven tenía apenas 22 años Redes

“La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella. Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz”, agregó la organización en un comunicado, firmado por su directora, Kerstin Rigger.

Sisic había ganado el trofeo de Miss Austria en 2024 y todavía retenía el título debido a que durante los últimos dos años no se celebró la ceremonia. Previamente, en enero de ese año, se había llevado además el galardón de Miss Viena, en un evento celebrado en Lugner City.

Sisic había ganado el trofeo de Miss Austria en 2024

“Nuestra Lucia se ha ido, demasiado pronto y para siempre”, manifestó Miroslav Piplica, un amigo de la familia tras conocerse la muerte de la modelo.

Por otro lado, Christopher Dengg, elegido Míster Austria en 2024, se lamentó por la muerte de Sisic en diálogo con Oe24. “Era como una hermana para mí, especialmente durante el tiempo que mantuvimos el título juntos. Todas la vamos a extrañar muchísimo”, señaló.

"Sal, sol y nada que ocultar", escribió en 2024, en alusión a la cicatriz por una de sus cirugías Redes

“Todavía no puedo creerlo. Siempre permanecerá en nuestros corazones”, expresó, por su parte, Beatrice Turin, Miss Europa.

Sisic nació con una malformación cardíaca y debió someterse a lo largo de su vida a siete operaciones de corazón. La cirugía más compleja la atravesó en 2017. Según Oe24, debió ser reanimada y debido a los daños sufrió en sus nervios tuvo que volver a aprender a caminar.

La joven le agradeció al equipo médico en 2024 Redes

En agosto de 2024 se sometió a otra operación y luego de resultar exitosa le agradeció al equipo médico.

“Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena. Sé que solo he dominado una pequeña parte de lo que aún me queda por delante. Sin embargo, estoy orgullosa de no haberme rendido, a pesar de que había muchos motivos para hacerlo”, manifestó en aquel momento.

La joven asistió a un partido de Real Madrid a mitad de año Redes

La última vez que debió pasar por un hospital fue a fines de 2025. “Ya me han operado por séptima vez y estoy muy contenta de poder tomarme un descanso, espero que por unos años”, comentó en redes el años pasado.