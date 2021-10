De tímida modelo a una vida rodeada de lujos: quién es Camilla Fabri, la esposa del polémico empresario Alex Saab

“Soy estudiante y como hobby, para reunir dinero, soy modelo (...) Me gustaría ser presentadora o columnista”. Así se presentaba Camilla Fabri a sus 19 años en un video a orillas del mar publicado en YouTube en 2014, en el que promocionaba su participación en el programa #selfielasfida.

Nacida en las afueras de Roma en 1994, la joven ignoraba en ese momento que cinco años después de filmar aquel cándido video, su nombre aparecería en los principales medios de su país, no como columnista, sino por acusaciones de lavado de dinero.

Tras haber declarado sueldos como vendedora a tiempo parcial, en 2019 dentro de sus gastos se incluían un alquiler mensual de 5.800 euros y un vehículo Range Rover Evoque valorado en más de 50.000 euros, según reportó el diario Corriere della Sera. Pero lo que más desconcertaba a las autoridades italianas era un apartamento vinculado a la joven modelo en vía Condotti 9, una de las calles más exclusivas de Roma. La propiedad es valorada en 4,9 millones de euros según consignan medios italianos.

De Italia a Venezuela

“¿Cómo una aspirante a actriz y vendedora con un trabajo parcial y un sueldo de 1.840 euros declarados anualmente podría permitirse tales lujos?”: fue una pregunta que se hicieron en su momento varios medios italianos. Hoy, la joven de 27 años es noticia al otro lado del Atlántico, específicamente en Venezuela, donde hizo una aparición pública este domingo asegurando que su esposo había sido “secuestrado”.

Hablaba de Alex Saab, un colombiano de 49 años de origen libanés, acusado de ser uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano. Saab fue extraditado a EE. UU. durante el fin de semana, desde Cabo Verde, y este lunes un juez de Miami le negó la libertad bajo fianza.

“En pleno uso de razón”

Desde la popular Plaza Bolívar de Caracas, Camilla Fabri leyó una carta emitida por su esposo, Alex Saab. “Enfrentaré el juicio con total dignidad. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no cometí ningún delito”, dijo Saab a través de la carta.

Fabri además dejó claro que estaba en “pleno uso de razón” y no era suicida: “por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé”, leyó. “A Estados Unidos lo que más le molesta es que mi esposo jamás se doblegará. Jamás.”, aseguró. En su natal Italia, las autoridades le incautaron activos por cerca de 10 millones de euros, incluida la suntuosa propiedad en la vía Condotti 9 de Roma y algunas valiosas obras de arte del artista pop Edward Spitz.

“Una red internacional de corrupción”

La incautación fue ordenada en octubre 2019 por la jueza de instrucción Francesca Ciranna, tras investigaciones de una unidad de la policía italiana especializada en finanzas, quienes trabajaron para llegar al origen de la fortuna y dieron con un complejo sistema internacional de lavado de dinero originado en Venezuela, reportó el diario La Repubblica en noviembre de ese año.

“El capital generado por una red internacional de corrupción y blanqueo de capitales con sede en Venezuela, investigados por la justicia norteamericano, llegó a Italia”, escribió el periodista Francesco Salvatore. Al momento de publicar esta información no se ha podido confirmar en que estado se encuentra la investigación en Italia.

Según los medios venezolanos y colombianos, Camilla Fabri contrajo nupcias con Alex Saab en 2014 y tienen dos hijas, de cuatro y un año de edad. En su libro, “Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, el periodista colombiano Gerardo Reyes relata que el empresario vinculado al chavismo conoció a la modelo italiana en un restaurante en Francia. Pocos después comenzaron a salir.

El último vuelo de Saab

El libro cuenta que el matrimonio de Saab con su ahora exesposa, Cinthya Certain, había comenzado a desmoronarse en 2012, mientras el empresario se hacía cada vez más rico. Según Washington, Saab transfirió unos US$350 millones fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países.

Saab fue arrestado en junio de 2020 en Cabo Verde, un archipiélago africano donde el avión privado en el que viajaba con destino a Irán hizo una escala técnica. El gobierno de Maduro intentó por todos los medios impedir que la extradición de Saab a Estados Unidos se llevase a cabo, e incluso lo nombró embajador plenipotenciario y representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana

La última de estas medidas fue nombrar a Saab como miembro del equipo negociador en las conversaciones en México. El juez fijó el lunes 1 de noviembre como fecha para la comparecencia de Alex Saab ante la justicia norteamericano.