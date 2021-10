El desgarrador mensaje de David Lebón tras la muerte de su hija Tayda: “El dolor es inmenso”

Tayda formó parte de una familia construida por el arte. Tanto su papá, David Lebón, cómo su mamá, Liliana Lagardé, quedaron grabados como pilares de la música nacional. Ella no se quedaba atrás y logró crear su propio nombre como artista. El 14 de octubre cuando se conoció la noticia de su muerte, sus familiares y amigos quedaron inmersos en el dolor. Este martes, desde su cuenta de Instagram el ex Serú Girán habló por primera vez a través de sus redes de lo ocurrido.

“Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso”, manifestó en la publicación en la red social. Asimismo, expresando su agradecimiento a quienes estuvieron junto a él, agregó: “Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia”.

David Lebón compartió un duro mensaje a menos de una semana de la muerte de su hija instagram

Por último, señaló: “No sé cómo se camina a partir de ahora, solo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferrare a partir de ahora”. Junto al corto pero conciso mensaje escrito en letras blancas sobre un fondo negro, el artista expresó: “Gracias”.

La noticia de la muerte de Tayda la dio a conocer el periodista Franco Torchia en su cuenta de Twitter. “En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza”, manifestó en la red social.

El periodista Franco Torchia confirmó la muerte de Tayda Lebón en su cuenta de Twitter twitter

Tayda era música, tatuadora, un alma radiante y defensora de su identidad sin un atisbo de vergüenza. Cómo mujer trans (persona que se le asigna el género masculino al nacer pero se identifica con el género femenino) su vida no fue nada fácil pero siempre tuvo a su padre para apoyarla.

Tayda Lebón hablaba abiertamente sobre su sexualidad y su identidad de género

Al compartir su verdadera identidad y anunciar en 2017 que iba a iniciar el proceso de transición de género, Tayda recibió el rechazo de la mitad de sus seres queridos. Entre las personas que peor se tomaron el anuncio se encontraba su mamá, quien según ella no soportaba nada que la hiciera feliz.

Por el contrario, David Lebón nunca tuvo un comentario negativo sobre el género o la sexualidad de su hija. “Mi papá fue, es y será mi mejor amigo. Con sus pro y defectos, como todos tenemos. Yo soy quien soy gracias a él. Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amada, escuchada siempre. Está orgulloso de mí. Respeto es lo que aprendí de él. Tanguito no era boludo. ¡El amor es más fuerte! El resto es una pelotudez”, indicó Tayda en una entrevista.