Crisis de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez: qué se sabe hasta ahora del escándalo

Benjamín Vicuña pidió respeto para la China Suárez

Ante la catarata de críticas y memes que recibió la China Suárez en el medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña pidió una suerte de tregua a través de un mensaje que escribió en una de sus historias de su cuenta de Instagram. “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, expresó el padre de Magnolia y Amancio.

Captura de pantalla de historia en Instagram de Benjamín Vicuña https://www.instagram.com/stories/benjavicunamori

Rodrigo de Paul quedó envuelto en la polémica

Luego de que en varios programas televisivos indicaran que la China Suárez mantiene una relación con el actor uruguayo Nicolás Furtado, comenzaron a circular rumores de que la actriz también habría mantenido un vínculo con el futbolista Rodrigo de Paul. El propio Ángel de Brito utilizó sus redes para subir un meme al respecto. En la foto se lo ve a De Paul sonriendo con un epígrafe que dice: “No lo sabe nadie”, y más abajo, el jugador aparece con cara seria con la frase: “Se enteró LAM”. De Paul está casado con Camila Homs, con quien en julio pasado fue padre de su segundo hijo.

Ángel de Brito publicó un meme que hace referencia a una supuesta relación entre Rodrigo de Paul y la China Suárez Twitter @@AngeldebritoOk

Wanda Nara cruzó con un furioso tuit a Alejandra Maglietti

La empresaria tuiteó un furioso mensaje contra Alejandra Maglietti en el que parece reafirmar que la China Suárez es, efectivamente, la tercera en discordia. Maglietti había cuestionado que Nara involucrara a una mujer en el escándalo sin mencionarla. “Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, había escrito la panelista. Ante esto, Wanda le respondió con una dura pregunta: “¿Necesitás que te haga un mapa para saber quién es la p... que le manda fotos a los casados?”. Minutos después, la empresaria borró el tuit. Sin embargo, Maglietti utilizó el mismo medio para responder el ofensivo tuit de Wanda: “Esta boludit... al menos fue a la universidad”.

El explosivo tuit con el que Wanda Nara parece reafirmar quién es la tercera en discordia en su supuesta separación de Mauro Icardi Twitter / @wandaicardi27

El ultimátum de la China Suárez a Benjamín Vicuña

Este lunes, Yanina Latorre reveló que “el verdadero motivo de la separación de la China y Vicuña fueron cuernos”. “Ella lo engaña a él con un actor mega, protagonista de dos ficciones importantes y él la descubre. Se entera también por el teléfono y ella no lo niega, le pidió perdón y siguieron”, disparó. Al parecer, lo más grave de esta infidelidad para Vicuña fue descubrir quién era el tercero en discordia: “Fue con un actor que era amigo y conocido de Vicuña, que a su vez está casado con una actriz. La mujer se enteró y se perdonaron... Los cuatro se perdonaron”, advirtió. Sin embargo, un nuevo encuentro (o varios) en el último tiempo hicieron estallar al chileno. “Eran amantes fijos y de bastante tiempo. Ella reincide después de comprar la casa y cuando él la cuestiona le dijo: ‘Si no te gusta nos separamos’ y ahí se separó”, reveló la panelista, dando cuenta de los motivos que llevaron a la pareja a distanciarse.

Infidelidad y crisis: se conocieron nuevos detalles de la separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña Archivo / Instagram sangre

La China Suárez y Nicolás Furtado

Según contó Karina Iavícoli en Intrusos, Benjamín Vicuña descubrió la relación de la China Suárez con el actor uruguayo Nicolás Furtado el día de la inauguración de la casa nueva de la actriz. La China y Nicolás habrían pasado allí la noche juntos y ese episodio habría sido el puntapié para que Benjamín Vicuña anunciara, de manera sorpresiva y en Instagram, su separación. Según contó Iavícoli, la relación paralela entre la China y Furtado no sería nueva. Los actores habrían comenzado su relación en Buenos Aires, cuando ella aún estaba en pareja. Con la ruptura confirmada, los encuentros habrían seguido en España, a donde él habría viajado para estar con ella y habrían coincidido en varias oportunidades en un gimnasio.

Nicolás Furtado en la producción de fotos de Rolling Stone Ignacio Coló - RollingStone

Más detalles del vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi

Si bien Wanda Nara y la China Suárez no eran íntimas amigas, sí tenían un vínculo cercano, ya que Zaira Nara es muy amiga de la actriz. En este sentido, Yanina Latorre reveló: “Hace dos semanas ella (por Wanda) fue al recital de Camilo y ahí estaba Ricky Sarkany. La China lo llama y le pide que le pase a Wanda, que la quería saludar. Wanda se la puso a saludar mientras estaban todos en el camarín para hacer el meet and greet. Cuando cortan, ella le manda un mensaje a Icardi y le dice: ‘Qué lindo que estabas’ (...). Cada vez que Icardi subía una foto con Wanda, ella automáticamente le hacía llamadas perdidas. Le preguntaba si estaba enamorado”.

La palabra de Benjamín Vicuña

De acuerdo con Yanina Latorre, Wanda Nara le escribió un mensaje a Benjamín Vicuña y empezaron a hablar. “Parece ser que Vicuña sabía todo y le dijo (a la China) que no se meta ahí, que la conocía a Wanda y que había cinco pibes en el medio“, agregó Yanina, quien develó la charla que tuvo con el chileno. “No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender. Esto es todo una pena. Gracias por el respeto”, le dijo Vicuña a través de un mensaje de WhatsApp sin querer meterse en la polémica, pero a su vez sin desmentir nada de lo que la panelista le preguntaba. “Yo le iba tirando la data y él no me la desmentía”, aclaró Latorre.

Benjamín Vicuña habló sobre los rumores de romance entre la China Suárez y Mauro Icardi

El guiño de Wanda Nara a Benjamín Vicuña

Wanda Nara comenzó a seguir a Benjamín Vicuña en Instagram. En medio de la polémica, este fin de semana, el actor chileno dejó de seguir a la China Suárez, su expareja y madre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, con quien se lo vio a comienzos de octubre caminando por las calles de Madrid.

Wanda Nara comenzó a seguir a Benjamín Vicuña en Instagram Instagram: @juariu

Los chats entre la China Suárez y Mauro Icardi

“Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes que ella encontró. No son de Instagram, son de Telegram”, reveló Yanina Latorre este lunes. Además, recalcó que “la zorra de la que habla (Wanda) en sus historias es la China”. Durante la emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece) exhibieron una captura de uno de los chats que la actriz habría intercambiado con el futbolista. En el mensaje se puede ver que la expareja de Benjamín Vicuña le habría propuesto a Mauro que le gustaría coincidir en algún lugar en donde no lo conociera nadie. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo”, dice la primera oración que la China le mandó al jugador del PSG. Y continúa: “En alguna parte del mundo donde no te conozcan”. En tanto, el futbolista contestó: “Para qué? Ya me aburrió la joda”.

El periodista de espectáculos mostró los mensajes que se enviaron entre la China Suárez y Mauro Icardi que encontró Wanda Nara en el teléfono del futbolista Captura de pantalla

La advertencia de Mauro Icardi a Wanda Nara

Según reveló Yanina Latorre, este domingo, cuando Mauro viajó a Milán para “recuperar” a Wanda, le lanzó una dura advertencia. “Le dijo que si no volvía con él y lo perdonaba, él iba a renunciar y no iba a jugar más en el Paris Saint Germain”, reveló la panelista. Respecto de la gravedad de la amenaza, Latorre explicó: “Ella es la responsable, porque tiene el contrato firmado con el club”.

Mauro Icardi fue a Milán y amenazó a Wanda Nara Instagram @wanda_icardi

Wanda Nara pide el divorcio: los millones en juego

Yanina Latorre reveló en Los ángeles de la mañana (eltrece) que la empresaria “le pidió el divorcio al futbolista” y dio un estimativo sobre a cuánto asciende el patrimonio que deberá repartirse la pareja. “Mauro gana 1,2 millones de euros al mes y el contrato, todos los contratos, están a nombre de Wanda, que además es su representante. Lo de Wanda no pasa por la plata, ella está enojada porque siente que Icardi y la China se burlaron de ella”, remarcó Latorre. Luego, detalló que la suma entre bienes y efectivo que tiene la pareja asciende a “60 millones de euros” (poco más de US$69 millones). Todo esto “sin contar las joyas, los objetos de arte y los autos de alta gama” que la empresaria y el deportista tienen en Francia e Italia.

A cuánto asciende la suma que deberán repartirse Wanda Nara y Mauro Icardi si se divorcian

Maxi López reapareció en las redes

Maxi López reapareció en las redes sociales con varias publicaciones. De hecho, desde Francia, el exfutbolista subió varias imágenes en las que juega con sus hijos, fruto de su relación con Wanda, más otra en la que se ve a su actual novia y luego a todos mientras comparten un día en familia. “París. Home”, es el epígrafe de la primera escena de sus historias de Instagram, donde aparecen Valentino, Constantino y Benedicto mientras juegan a los flippers en su casa. Luego, le sigue otro video en el que sus hijos juegan fútbol, mientras los sigue de cerca su novia sueca, Daniela Christiansson.

Después de la separación de Wanda Nara, Maxi López publicó varias imágenes con sus hijos en común

Una exempleada criticó a Wanda Nara y Mauro Icardi

Analía Alvarado, exempleada de Wanda y Mauro, habló sobre cómo era trabajar con ellos. “A ella le están pagando con la misma moneda”, consideró la mujer, quien dejó de trabajar para los Icardi hace cinco años y en la actualidad mantiene un juicio con la familia. “Yo dije: ‘La vida es una rueda, todo llega’, y le llegó. Pasó un tiempo, pero le llegó porque ella hizo casi lo mismo, y le están pagando con la misma moneda. Ella destruyó una familia también. Ella se portó mal conmigo y con mi compañera, y Mauro también. No me maltrataban, pero tenían actitudes... querían que dijéramos cosas feas de Maxi, que no eran verdad. Lo querían meter preso a Maxi y que no viera más a sus hijos por nada”, recordó la exempleada de la empresaria, quien agregó: “Eso era injusto y ahora le llegó a ella. Lo está pagando con la misma moneda, Maxi sufrió. Maxi quería hablar con sus hijos y ella no los dejaba”.

Habló la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Les daba un año juntos”

El enigma del anillo de Wanda Nara

Este lunes, Wanda posteó en Instagram una foto de su mano, sin alianza de casamiento, en la que escribió: “Me gusta más mi mano sin anillo”.

Wanda Nara mostró que prefiere estar soltera en una historia de Instagram.

El apoyo de Susana Giménez a Wanda Nara

En la madrugada de este lunes, Susana Giménez comentó el posteo que realizó Mauro Icardi por el Día de la Madre. En la publicación se los ve a Wanda y él abrazados con la leyenda “Feliz día Mamucha” con un emoji de corazón. Por su parte, la diva escribió: “¡Feliz día, Wanda! Sos una gran madre lo digo porque lo vi con mis propios ojos”.

La captura del comentario de Susana Giménez en el posteo del jugador de fútbol

El posteo de Mauro Icardi por el Día de la Madre

Este domingo Mauro le dedicó un mensaje por el Día de la Madre. “Feliz día mamucha”, escribió el deportista en Instagram arrobando a Wanda. Junto al mensaje compartió dos postales que muestran a la pareja abrazada y a una tercera en la que la modelo está junto a sus cinco hijos, las dos niñas que tuvo con él y los tres varones fruto de su matrimonio anterior con Maxi López.

Mauro Icardi también vuela a Milán

El futbolista compartió una story en la que se lo puede ver con su cabeza apoyada en el hombro de Wanda y mirándola fijamente. En la imagen hay dos datos que llamaron la atención: los dos emojis de corazones, que indicarían que continuaría intacto el amor entre ambos, y la locación “Milán, Italia”.

Mauro Icardi compartió una foto junto a Wanda Nara en Milán y desconcertó a sus seguidores Instagram: @mauroicardi

Mauro Icardi falta la entrenamiento

El Paris Saint-Germain confirmó que el futbolista faltó al entrenamiento de este domingo “por motivos familiares”.

El viaje de Wanda Nara y sus hijas a Milán

Este domingo Wanda viajó junto a sus hijas Isabella y Francesca y su peluquero personal, Kenny Palacios, a Milán. Al mismo tiempo, se dedicó a sí misma y a sus niños un posteo con motivo del Día de la Madre, a través de una foto donde se la puede ver con sus dos hijas, y también con sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su matrimonio con Maxi López. “Feliz día a mí”, escribió Wanda. “Gracias por hacerme la mamá mas orgullosa del mundo, son mi vida”, expresó Wanda en la dedicatoria en la que no hizo mención a Mauro.

Wanda Nara borró las fotos que tenía con Mauro Icardi

La empresaria eliminó de su cuenta de Instagram las fotos que publicó junto a Icardi. Las únicas postales que conservó de Icardi en su feed fueron las del recital de Camilo y Evaluna al que la pareja asistió con sus hijos.

Wanda Nara y Mauro Icardi, separados (Foto: Instagram/@wanda_icardi)

Andrés Nara rompe el silencio

El padre de Wanda Nara rompió el silencio y habló de la separación de su hija: “Me importa que ella

El padre de Wanda, Andrés Nara aseguró que no estaba al tanto de la separación de su hija mayor: “No sé mucho del tema y no tengo mucho para opinar, más allá de que me dolería muchísimo [que fuera cierto], porque Mauro se comportó muy bien ya sea con los hijos de Maxi [López] y ella (Valentino, Benedicto y Constantino) y con las nenas (Francesca e Isabella)”, empezó diciendo Andrés. Luego, aseguró que el futbolista del Paris Saint-Germain “siempre respetó mucho” a Wanda. “Los detalles personales de lo que pasó no los sé y no me gustaría entrometerme en una situación en la que no puedo opinar sin saber. Ojalá que esto se aclare. Lo que más me importa es que ella esté bien. Me gustaría que esto se restablezca, porque tanto tiempo que estuvieron bien...”, completó Andrés.

El apoyo de Micaela Tinelli a Wanda Nara

Micaela Tinelli, que no dudó en expresarle su apoyo a la empresaria. Replicando en una captura de pantalla de la dura acusación de Wanda, la hija mayor de Marcelo Tinelli escribió: “De tu lado siempre. Tenés todo mi apoyo”.

Micaela Tinelli le demostró su apoyo a Wanda Nara instagram

“Me separé”

En medio del caos que generó su mensaje en redes, Wanda le respondió a Keren Weinstein, más conocida en sus redes sociales como @chismesdeker, y le habría confirmado que ya no está en pareja con Mauro. “Me separé”, fue el textual de la modelo.

Wanda Nara habría confirmado su separación de Mauro Icardi instagram

La China Suárez aparece como la posible tercera en discordia

Según el repaso que hizo Victoria ‘Juariu’ Braier, que se encarga de seguir todo lo que hacen y muestran los famosos en las redes, Wanda le daba muchos likes a la China, pero, de un momento a otro, este sábado dejó de seguirla en Instagram. Por otra parte, en algunos de los últimos posteos de la exCasi Ángeles desde Madrid, donde se encuentra instalada por compromisos laborales, se pueden observar varios Me gusta de Icardi. En medio del revuelo que se armó y el mensaje de la mediática, en las redes comenzaron las especulaciones y señalaron a la actriz, recordando el episodio que protagonizó con Vicuña cuando él todavía estaba en pareja con Pampita Ardohain.

Juariu hizo un seguimiento de los posteos de Suárez (Foto: Capturas Instagram/@juariu)

Wanda Nara dejó de seguir a Mauro Icardi y apuntó contra una tercera en discordia

Este sábado la empresaria compartió en sus stories Instagram un mensaje que generó sospechas de una posible separación del futbolista. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, expresó en un textual que puso con letras blancas en un fondo negro. Si bien a los pocos minutos borró el posteo, luego volvió a subirlo. Asimismo, la mediática dejó de seguir a su esposo, Mauro Icardi en la red social.