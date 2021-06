Debate en Uruguay: Lacalle Pou pierde a su escudo científico en un momento crucial de la pandemia

MONTEVIDEO.- La presión política sube, la presión de los contagios cede, la vacunación avanza, la oposición al gobierno arremete y pide responsabilidades por lo que considera falta de acción para evitar las muertes por coronavirus. Y en medio de ese tire y afloje, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, pierde el escudo científico que le daba un grupo de profesionales que daba asesoramiento honorario.

Continúa el comité asesor médico para tratamiento coordinado de combate a la pandemia, pero terminó su actuación el grupo especial que había puesto en el dialecto oriental una palabra con vida propia: GACH.

La sigla GACH, que aludía al Grupo Asesor Científico Honorario que se formó el 17 de abril del año pasado para trabajar en “la transición a la nueva normalidad”, debió cambiar su rol a los consejos para enfrentar una expansión del virus, y cesó su operativa esta semana.

El GACH se ubicó al tope de la confianza popular, porque mostraba científicos prestigiosos, preocupados por colaborar con el país en forma desinteresada. Por eso, aunque el gobierno comunique que se había cumplido lo buscado, y que no era necesario abusar más del apoyo de estos especialistas, el final de este grupo tiene impacto político.

Gracias #GACH a ellos y a los que no salen en la foto, fundamentales para Uruguay en este proceso de pandemia. Gracias por su sabiduría y su dedicación desinteresada. pic.twitter.com/9mOFuZCiga — camila perez (@Camii_perez) June 17, 2021

“Están cansados: están hace un año y pico trabajando con nosotros. Hay gente que tiene sus tareas, hay gente que está en el GACH que a esta hora está dentro de las UTI laburando, con la tensión y el estrés que eso conlleva”, dijo Lacalle Pou al explicar los motivos del cese de este grupo.

“Ahora tenemos que quedar con un vínculo tipo teléfono rojo para algunas cosas”, agregó Lacalle Pou.

Los contagios de Covid-19 crecieron fuerte en mayo y llegaron a casi 38.000 personas cursando la enfermedad, pero ahora la cifra bajó a poco más de 31.000 activos con el virus.

Los muertos por Covid eran 181 a fin de 2020 y esta semana pasaron los 5000, aunque la tendencia también es a la baja; lo mismo que se da en internados en terapia intensiva.

Para una población de 3,5 millones, la vacunación que comenzó en marzo avanzó con firmeza en Uruguay en casi todas las franjas etarias, incluso en adolescentes.

A este viernes, hay 2.133.483 vacunados con al menos una dosis, y 1.335.767 inmunizados con las dos dosis (Sinovac, Pifer y AstraZeneca).

Jóvenes esperan 15 minutos después de haber recibido la dosis de Pfizer contra el coronavirus en Montevideo Matilde Campodonico - AP

El Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobernó 15 años y ahora es oposición, transmite otra versión. Dice que Lacalle Pou no aceptaba recomendaciones del GACH y por eso terminó la relación. El Frente hace campaña contra el gobierno con la consigna de “Muertes evitables” y el argumento de que no se tomaron medidas más restrictivas de la movilidad y eso no evitó propagación de virus y aumento de fallecidos.

El presidente responde que aplicó “libertad responsable”, que sí tomo la mayoría de los consejos del GACH, pero que rechaza una cuarentena general o medidas similares, que eso iría contra la posibilidad de trabajar de mucha gente y que no hay capacidad ni voluntad de reprimir en esos casos.

El relacionamiento entre el presidente y sus asesores fue muy bueno durante casi un año, pero en las últimas semanas se habían dado diferencias con alguno de los coordinadores, que justamente entendía que había que bajar la movilidad de la gente.

Los coordinadores del GACH se convirtieron en figuras públicas conocidas y ahora gobierno y oposición piensan en un homenaje por su aporte: el especialista en biomedicina Rafael Radi, el prestigioso gastroenterólogo Henry Cohen, y el matemático Fernando Paganini.

“Muchas gracias, estamos cerrando, muchas gracias a todos: se cumplieron 14 meses del grupo y estamos muy conformes del trabajo realizado”, dijo Radi el miércoles cuando se retiraba de Casa de Gobierno junto a los otros dos coordinadores.

En medio de críticas previas por no aceptar los consejos del GACH, el presidente aclaró que del último documento de recomendaciones, adoptó 24 de las 27 sugerencias, y que como jefe de Estado debía usar la asesoría y combinar eso con otras consideraciones, pero que no estaba obligado a aplicar todo al pie de la letra.

Gracias GACH, por vuestra colaboración asesorando a Presidencia en prolongado y proficuo aporte.

Saludamos el aporte realizado por la totalidad de los científicos integrantes del mismo y especialmente Prof. Dres. PhD @cohenengelman Rafael Radi y Fernando Paganini @AlfieIsaac pic.twitter.com/TJym34KNmS — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) June 17, 2021

El senador socialista Daniel Olesker, con el apoyo de todo el Frente Amplio, interpelará en el Parlamento a los ministros de Salud, Daniel Salinas, y de Economía, Azucena Arbeleche. La izquierda sostiene que el gobierno debió tomar medidas más restrictivas, cerrar comercios y paralizar más actividades, y compensar a los perjudicados con subsidios del Estado.

El GACH, que puso punto final esta semana, tenía esos tres coordinadores y unos 50 científicos organizados por grupos temáticos. A mitad de abril habían discutido la conveniencia de seguir en ese rol o dar por terminada la actividad, y las consideraciones políticas estaban en la discusión.

En medio de esto, y mientras se prepara el acto de homenaje al GACH por su aporte al país, la interna médica se calienta con las elecciones de la dirigencia de su sindicato. La directiva actual es de mayoría de médicos frenteamplistas, que hacen oposición dura contra el gobierno y lo responsabilizan de mal manejo de la pandemia, mientras que otras listas se nuclean para dar batalla electoral con chance. Lacalle Pou recibió esta semana a la candidata a presidir el Sindicato Médico, que se opone a la conducción de izquierda, y eso molestó a la actual directiva.

Con ese clima, legisladores conversan para pactar condiciones para el homenaje a los científicos, para que la fiesta de agradecimiento no se convierta en una batalla política que empañe la ceremonia.