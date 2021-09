¿Debe preocupar? Colombia alerta sobre los peligros de la variante Mu del coronavirus

BOGOTÁ (AFP).- La nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Colombia y bautizada como “Mu” fue la causante de la ola más mortífera de la pandemia en el país, informaron las autoridades sanitarias.

“Efectivamente [Mu] es la variante predominante en Colombia y fue la que mantuvo el tercer pico. Durante todo ese tiempo que hemos hecho vigilancia genómica, y más o menos el 60% de las muertes que secuenciamos son de ese linaje”, afirmó a RCN Radio Marcela Mercado, directiva del Instituto Nacional de Salud.

Entre abril y junio de este año, los contagios y muertes alcanzaron cifras récord, y llevaron al borde del colapso al sistema hospitalario colombiano.

La variante B.1.621, según la nomenclatura científica, fue clasificada esta semana como “variante de interés” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y apareció por primera vez en la costa Atlántica colombiana (norte) en enero.

“Ya la encontramos en más de 43 países y ha demostrado alta contagiosidad”, alertó Mercado.

De acuerdo a la OMS, el nuevo linaje presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de resistencia a vacunas, aunque se necesitan estudios adicionales para determinarlo.

El impacto de la variante Mu en Colombia preocupa al gobierno JUAN BARRETO - AFP

Los datos preliminares presentados por el Grupo de Trabajo sobre la Evolución del Virus muestran una reducción de la capacidad de neutralización de las vacunas y los vacunados, similar a la observada en la variante beta. Sin embargo, esto debe confirmarse en futuras investigaciones.

Colombia superó la fase más crítica de la pandemia, pero registra cifras de alrededor de 100 fallecidos y 2000 contagios diarios.

Mercado atribuye la mejoría relativa a la campaña de vacunación que ya protege al 29% de los 50 millones de habitantes en el país, aunque pidió no bajar la guardia.

“Podemos tener un pico en octubre, porque todavía hay personas susceptibles que pueden mantener un brote”, advirtió. El país también circulan las variantes delta, alfa y gamma.

Para EE.UU., “no es una amenaza”

Mientras tanto, el principal asesor sobre enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo ayer que, hasta el momento, la nueva variante no es considerada una amenaza inmediata para Estados Unidos.

“Le estamos prestando atención, nos tomamos todo eso en serio, pero no lo consideramos una amenaza inmediata en este momento”, dijo en una conferencia de prensa.

“Esta variante tiene una constelación de mutaciones que sugiere que eludiría ciertos anticuerpos, no solo anticuerpos monoclonales, sino anticuerpos inducidos por vacunas y suero convaleciente”, dijo Fauci. “Pero no hay muchos datos clínicos que sugieran eso, se trata principalmente de datos de laboratorio in vitro”, agregó.

Pese a estos datos sobre la variante Mu, el médico llamó a continuar con la campaña de vacunación: “Recuerde, incluso cuando tiene variantes que disminuyen un poco la eficacia de las vacunas, las vacunas siguen siendo bastante efectivas contra las variantes de esa época”.

LA NACION