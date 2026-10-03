Decenas de miles de personas manifiestan en el centro de Madrid y otras ciudades por la crisis de la vivienda

MADRID.– Decenas de miles de personas tomaron este sábado Madrid y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis de la vivienda, después de que el Congreso rechazara medidas paliativas del gobierno de Pedro Sánchez, sometido a presión para que adelante las elecciones.

Miles de activistas mantienen desde hace una semana un campamento en la céntrica Plaza del Sol, en tanto este sábado las hileras de manifestantes convergieron en la Plaza de Cibeles, también en la zona histórica de la ciudad, bajo el lema “Hacia la huelga general”.

“Lo que se respira en las calles es una nueva energía que viene de demostrar que ocho días de poder popular son capaces de hacer mucho más que ocho años de gobierno progresista”, dijo Valeria Racu, vocera del Sindicato de Inquilinas, en alusión al gobierno de Sánchez.

Una columna avanza por las calles de Madrid en protesta por la crisis de la vivienda Andrea Comas - AP

“Todos tenemos derecho a la vivienda y no hay derecho a lo que está pasando”, afirmó Adhara Freile, una jardinera de 41 años que se unió a la protesta en la capital.

“Los políticos están a las órdenes del dinero, de los fondos buitre y alejados del pueblo”, dijo Freile, quien vive con su pareja en un departamento en un barrio de Madrid y teme tener que abandonarlo el año que viene, cuando venza el contrato, si le aumentan el alquiler, como ya les ocurrió a varios de sus vecinos.

Centenares de personas salieron también en ciudades como Palma de Mallorca, Santander, Segovia y Toledo, mientras que en Barcelona la protesta se suspendió por un temporal.

Imagen parcial de la manifestación contra la situación de la vivienda en Madrid David Cruz Sanz - ZUMA Press Wire DPA

En Valencia, la marcha se saldó con nueve agentes heridos leves y cinco personas detenidas. Unos 30 manifestantes lograron entrar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un emblemático edificio cultural de la ciudad, antes de ser desalojados por la policía. El resto de las manifestaciones, celebradas en 50 ciudades españolas, transcurrieron de forma pacífica.

Marcos Sainz, librero de 26 años que se manifestó en Madrid, antes alquilaba con unos amigos un departamento de tres habitaciones por 900 euros al mes. Recientemente se mudó a otro de dos habitaciones, que cuesta casi 1000 euros. “Y me siento privilegiado porque me lo puedo permitir”, afirmó.

Sainz dijo que seguirá protestando “hasta que alguien se atreva a regular” el mercado. “Nos vamos a tener que ir todos de Madrid y me da pena porque yo soy de Madrid”, lamentó.

El detonante de la crisis

Las manifestaciones, convocadas antes de la votación parlamentaria del viernes pasado, se producen en medio de la crisis desatada hace unos diez días por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a España desde hace años.

Manifestantes exhiben pancartas denunciando la crisis de la vivienda en el centro de Madrid Andrea Comas - AP

“Vivimos en unas condiciones muy precarias, apretadísimas por un sistema que no nos da unas condiciones dignas para vivir. Y estamos reclamando un derecho básico, que es tener una vivienda digna, una estabilidad”, explicó Javier, un operario de 31 años. “Ahora mismo estoy viviendo en un piso de 90 metros cuadrados, con otros cuatro. He estado pagando, como la mayoría de nosotros, la mitad de nuestro sueldo por una habitación diminuta”, agregó.

La derrota del gobierno el viernes en el Parlamento, donde fueron rechazados dos decretos con medidas de emergencia sobre vivienda, volvió a situar en el centro del debate la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales, previstas para mediados de 2027. El presidente del gobierno se ha dado unos días para evaluar la situación y decidir si las convoca.

El jefe de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a Sánchez que deje de “amagar” con elecciones y las convoque de una vez, “porque[el] país no aguanta más”.

Choques entre manifestantes y agentes de la policía en Valencia Eduardo Manzana - EUROPA PRESS DPA

Como en muchos países europeos, la falta de viviendas asequibles es uno de los principales problemas sociales en España. Algunos acusan a plataformas como Airbnb y a fondos de inversión de disparar los precios al comprar propiedades y reducir la oferta para los residentes.

Otros acusan en cambio al gobierno de Sánchez por la escasez de viviendas y de transferir el peso del problema los propietarios, que deben cargar con las consecuencias de la inoperancia de las autoridades. Cualquiera sea el responsable, nadie está satisfecho.

“Es una pena”, dijo Nando de Angulo, de 26 años, que se sumó a la protesta de Madrid. “Esto solo demuestra que somos nosotros, el pueblo, quienes tenemos que adaptarnos ⁠a los partidos políticos, y no los políticos a lo que quiere la gente, y esto no puede seguir así”.

Agencias AFP y Reuters