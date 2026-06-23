Decenas de turistas quedan atrapados en un mirador de Río de Janeiro por un tiroteo entre policías y narcos

RÍO DE JANEIRO.– Decenas de turistas quedaron atrapados este martes en un mirador en Río de Janeiro por una operación policial contra narcotraficantes, en el segundo incidente de este tipo en la ciudad en lo que va del año.

Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada en la favela Morro Dona Marta, en el barrio de Botafogo, cerca del mirador, donde se desplegaron los agentes, y dejaron herido a un pasajero de un colectivo.

La operación tenía como objetivo ejecutar más de 40 órdenes de arresto y allanamiento contra miembros del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil, indicó la policía.

Uno de los detenidos en el operativo de las fuerzas especiales de la policía en la favela Dona Marta en Río de Janeiro DANIEL RAMALHO - AFP

Los intensos tiroteos sembraron el terror entre los turistas que habían acudido a ver el amanecer. Un video viral del fotógrafo carioca Ari Kaye muestra a personas agachadas mientras se escuchan disparos de fondo.

“Fue una situación de guerra. Fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico. Había unas 60 personas y el tiroteo duró unos 20 minutos", describió Kaye, de 43 años, uno de los turistas involucrados en el incidente.

Los turistas, entre los cuales hay varios argentinos y chilenos según medios locales citados por EFE, habían subido a un famoso mirador de la favela para ver el amanecer, tuvieron que refugiarse en el suelo mientras se escuchaban ráfagas de disparos y explosiones en los alrededores.

Las visitas fueron suspendidas. “Vine para hacer una visita guiada a la favela, pero me dijeron que hay bastante presencia policial hoy. Atraparon a algunos delincuentes, pero ya pasó y espero que el lugar vuelva a ser seguro más tarde", dijo por su parte Jan Plagge, un alemán de 40 años de viaje en Río por primera vez.

🚨⚠️Mais uma vez Turistas vivendo momentos de tensão, por conta de uma operação em uma comunidade(morro dona Marta, Botafogo), na zona sul do Rio.📍 pic.twitter.com/cIzUpXxKKM — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) June 23, 2026

“Aquí vienen muchos turistas todo el tiempo para conocer”, contó Claudia Viviane, una habitante de la favela, de 60 años, que se despertó con el ruido del tiroteo. “Lo primero que uno hace es pensar en la familia, en nuestros hijos, que salen a trabajar a las cinco de la mañana”, dijo angustiada. “Es un nerviosismo total”.

Importancia estratégica

Según la Policía Civil, la fuerte reacción de los delincuentes refleja la importancia estratégica de Dona Marta para el Comando Vermelho.

A primera hora de la tarde, seis sospechosos fueron detenidos. El jefe policial Paulo Saback, de la Comisaría de Represión de Estupefacientes (DRE), dijo que los agentes fueron rodeados en el ingreso a la comunidad y que la reacción de dos delincuentes fue muy fuerte. Según él, el enfrentamiento entre delincuentes y policías tenía como objetivo retrasar la entrada de dos agentes a la comunidad y permitir la fuga de dos líderes del grupo narco.

Agentes de las fuerzas especiales abren fuego en el operativo contra Comando Vermelho en Río de Janeiro DANIEL RAMALHO - AFP

“Nuestros equipos estuvieron cerca de 20 minutos intentando acceder a la comunidad, ya que no pudimos avanzar gracias a la acción bélica de estos narcoterroristas, que actuaron sin compromisos. Disparan contra personas, transeúntes y transporte público que pasa por la región”, señaló.

La violencia se extendió fuera de la favela, a la zona más acomodada de Botafogo. En imágenes que circulan en redes, policías militares corren armados con fusiles por la calle Sao Clemente, una de las principales arterias de la zona.

Un hombre que viajaba en un colectivo que pasaba por esa calle recibió un disparo, dijo vocero de RioOnibus, el gremio de las empresas que operan en Rio. Una iglesia evangélica, edificios y vehículos estacionados en Botafogo también recibieron impactos de bala, según medios.

El megaoperativo de octubre de 2025 que dejó cerca de 120 muertos en Río de Janeiro Silvia Izquierdo - AP

Las operaciones policiales son frecuentes en las favelas y zonas pobres del norte de Río de Janeiro, pero es inusual que lleguen a barrios del sur, la parte turística.

Es la segunda vez este año que turistas quedan atrapados por un operativo. En abril, más de 200 visitantes quedaron varados durante dos horas en el Morro Dois Irmaos, uno de los miradores más conocidos de la ciudad.

Rio recibió en 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, un récord histórico.

La del martes fue una nueva acción de la Operación Contención contra el Comando Vermelho, que dejó más de 120 muertos en octubre y se convirtió en la más letal de la historia de Brasil. Desde entonces, la ofensiva se ha extendido a otras zonas.

La policía capturó a más de 360 personas y mató a 137 en enfrentamientos, incluidas las de octubre. También incautó cerca de 480 armas, entre ellas 190 fusiles.

Agencia AFP y O Globo/GDA