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Cerca de 200 turistas quedaron atrapados en la cima de un morro en Río durante un operativo en una favela

Los disparos en el morro Dois Irmãos interrumpieron el amanecer y obligaron a los visitantes a permanecer en la cima hasta que cesó el enfrentamiento

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Una favela en Río de Janeiro
Una favela en Río de JaneiroPABLO PORCIUNCULA - AFP

RÍO DE JANEIRO.– El amanecer prometía una postal: la ciudad desplegada desde lo alto, el mar todavía en penumbra, la luz filtrándose entre los morros. Pero en cuestión de minutos, el paisaje cambió de registro. Disparos, gritos y órdenes apuradas. Cerca de 200 turistas quedaron atrapados este lunes en lo alto del Morro Dois Irmãos, en la favela de Vidigal, en medio de un operativo policial contra el narcotráfico.

La intervención, que involucró a fuerzas especiales de la Policía Civil, derivó en intensos tiroteos con presuntos integrantes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Abajo, en la comunidad, la escena era de enfrentamiento abierto. Arriba, en la cima del cerro, el desconcierto.

Operativo en una favela de Río
Operativo en una favela de Río

Las imágenes transmitidas por TV Globo mostraban a grupos de turistas —muchos de ellos extranjeros— detenidos en la parte más alta del morro, sin poder descender mientras continuaban los disparos. Algunos se agachaban, otros buscaban resguardo en el suelo, siguiendo las indicaciones de los guías.

El operativo había comenzado temprano, poco antes de las 6.30, con un despliegue que incluyó el corte de la Avenida Niemeyer, una arteria clave que conecta los barrios de Leblon y São Conrado. La vía fue bloqueada en ambos sentidos mientras se desarrollaba la acción policial.

En paralelo, los propios delincuentes levantaron barricadas improvisadas con un colectivo atravesado y contenedores, en un intento por obstaculizar el avance de las fuerzas de seguridad y aislar la zona.

En la cima del Dois Irmãos, el tiempo se volvió incierto. La turista portuguesa Matilda Oliveira relató que, de repente, comenzaron a escuchar disparos y los guías les pidieron que se sentaran. “Siempre es algo que asusta, pero estaba controlado dentro de lo posible”, dijo. Más tarde, al descender, pasaron junto a agentes policiales. “Todo estaba bajo control”, agregó.

Su hermana, Rita, contó que el grupo se inquietó al enterarse de que se trataba de una operación contra el narcotráfico, aunque con el correr de los minutos la situación se fue calmando.

Otra visitante, la brasileña Stephanie Andrade, describió la escena como “muy aterradora”. “Nos agarró de sorpresa justo cuando íbamos a bajar. Empezamos a escuchar muchos tiros. Incluso pasó un helicóptero cerca. No tenés noción de lo que está pasando abajo”, relató.

Recién alrededor de las 7.20, cuando el tiroteo comenzó a ceder, los turistas pudieron iniciar el descenso por la trilha. Lo hicieron en grupos, guiados y bajo supervisión, hasta llegar a una zona segura.

Según la Policía Civil, no hubo heridos entre los visitantes y la operación concluyó con dos detenidos. El objetivo era capturar a un grupo de fugitivos que se habían escapado de una cárcel del estado de Bahía a fines de 2024, en una acción coordinada entre distintas jurisdicciones.

Las autoridades defendieron el operativo y aseguraron que se basó en información de inteligencia. “No escogemos el enfrentamiento”, señalaron en un comunicado. “Quienes imponen el riesgo son criminales armados, que atacan a agentes del Estado y exponen deliberadamente a la población y a los visitantes”.

Con información de O Globo

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