Delcy Rodríguez acusó a María Corina Machado de hacer un “show” y EE.UU. dice que negoció con el régimen su regreso

CARACAS.– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este lunes a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de hacer un “show” con su regreso al país, tras diez meses en el exilio. La dirigente opositora, en tanto, se mostró dispuesta a reunirse con el gobierno y reclamó que las negociaciones para una transición democrática incluyan a su movimiento político.

“Podría evitarse el show, ahí están los aeropuertos”, ironizó Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal, después de que Machado reapareciera el domingo en Barquisimeto y emprendiera un recorrido de unos 400 kilómetros por ruta hasta Caracas, acompañada por miles de simpatizantes.

ATENCIÓN: Delcy Rodríguez califica como un "show" el regreso de @MariaCorinaYA. Dice que podía haber ingresado al país por un aeropuerto. pic.twitter.com/p3JMU0Kn19 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 26, 2026

La movilización volvió a colocar en el centro de la escena política a la principal referente de la oposición, en medio de las negociaciones que mantienen el gobierno interino y sectores opositores con el respaldo de Estados Unidos.

Rodríguez defendió el diálogo como vía para ampliar la participación política. “Espero que tanto el diálogo como el programa para la coexistencia democrática y la paz puedan ofrecer un espacio donde todas las voces sean escuchadas”, declaró durante una visita a un hospital militar en Caracas.

En la misma línea, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que en el país “no hay persecuciones para nadie” y volvió a cuestionar la repercusión del regreso de la opositora. “Aquí no hay persecuciones para nadie. Entonces montan un show. Tenemos tiempo diciendo que dejen el show y se venga todo el que se quiera venir”, sostuvo durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al ser consultado sobre la estrategia del partido ante la vuelta de Machado.

#AHORA | Diosdado Cabello reacciona al regreso de María Corina Machado y dice que en Venezuela no hay persecución política:



“Todo el que se quiera venir y asuma la responsabilidad de lo que dijo y de lo que hizo en la calle, y que haga política”. pic.twitter.com/jvCzg9qggA — Orlando Avendaño (@oavendano) October 26, 2026

La jefa de comunicaciones de Vente Venezuela, el partido de Machado, Claudia Macero, afirmó que la dirigente está dispuesta a reunirse con Rodríguez y con cualquier otro interlocutor, siempre que las conversaciones se desarrollen con transparencia y una agenda concreta.

“Ha manifestado su voluntad de sentarse a la mesa de las discusiones, no solo con Delcy Rodríguez, sino también con toda persona con la cual deba conversar, a la vista y conocimiento de todos, con total transparencia y con un programa preciso para que estas cosas se concreten”, declaró Macero a la emisora Unión Radio.

Negociaciones y elecciones

Vente Venezuela quedó fuera de la mesa de diálogo que el gobierno interino mantiene con otros sectores de la oposición desde agosto. Machado había afirmado que no obstaculizaría las conversaciones, pero su entorno reclama que se incorporen las demandas de los venezolanos que exigen elecciones libres y la liberación de los presos políticos.

“Hay un proceso de discusión en una mesa de diálogo, pero la gente siente que hace falta una silla en esa mesa y es la de ellos”, sostuvo Macero.

🚨 MARÍA CORINA MACHADO RETURNS TO VENEZUELA 🇻🇪



The Venezuelan opposition leader is back in the country, putting renewed attention on the political standoff with Nicolás Maduro’s government. pic.twitter.com/pFZPxrwA26 — The Line 🖋️ (@Nishantishere_) October 26, 2026

El regreso de Machado, que movilizó a miles de personas durante su recorrido hacia Caracas, podría aumentar la presión sobre Rodríguez para ampliar la participación opositora en las negociaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el domingo que el retorno de la dirigente fue un “resultado directo” del proceso de reconciliación impulsado en la mesa de diálogo. Este lunes, el funcionario de la administración Trump reveló que Washington había comunicado a las autoridades interinas venezolanas, semanas antes del regreso de Machado, que la dirigente opositora debía poder volver al país sin inconvenientes. “Hace semanas y semanas hablamos con las autoridades interinas”, declaró el secretario de Estado a periodistas, y añadió que Estados Unidos les transmitió que a Machado “se le debería permitir regresar sin contratiempos”.

Washington respalda las conversaciones con el gobierno interino y promueve un plan de transición de tres fases que apunta a la celebración de elecciones libres, aunque todavía no hay una fecha definida. Las negociaciones contemplan la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, además de una revisión de las normas que restringen la participación política.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se encuentra colaborando e ejerciendo ⁠influencia ⁠para garantizar que las reformas continúen a un ritmo adecuado, aseguró un funcionario que habló bajo condición de anonimato.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que María Corina Machado volvió a Venezuela gracias al diálogo que abrió Estados Unidos con el gobierno interino X: Maria Corina Machado

Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en enero. Desde entonces, el futuro político del país quedó condicionado por las negociaciones entre el gobierno, sectores de la oposición y Washington.

Machado está inhabilitada para competir en elecciones y su partido exige que los comicios presidenciales se celebren en 2027. La dirigente y sus aliados sostienen que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones de 2024, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, y denunciaron fraude.

La Unión Europea consideró este lunes que el regreso de Machado representa una “oportunidad” para avanzar en el diálogo con vistas a unas elecciones libres y justas.

Agencias AFP, ANSA y Reuters