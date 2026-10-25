Edmundo González: “Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, María Corina, está en territorio venezolano”

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, anunció su regreso a Venezuela tras casi un año en el exilio. La noticia fue confirmada por el presidente electo, Edmundo González, quien aseguró que es un “día importante” para el país caribeño.

La llegada de María Corina Machado y la celebración de Edmundo González

González confirmó la llegada de la dirigente opositora minutos después de que la misma escribiera en su cuenta de X:

“Estoy aquí, con ustedes”. A través de la misma red social, aseguró que su regreso encamina el nuevo camino político en Venezuela.

María, María- Así Reciben A María Corina Machado En La Iglesia Donde Está La Virgen De La Divi (1)

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!“, dijo el escritor venezolano.

“Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó.

La dirigente reapareció en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto. El Diario español ABC aseguró que su regreso ha sido posible gracias a “una operación diplomática en la que han participado varios países” y que ha contado con el conocimiento de Estados Unidos.

María Corina Machado, líder opositora: “Mi regreso a Venezuela es urgente”

“Hace dos semanas pregunté a Trump por su regreso y me respondió que todo iba a salir bien. El plan ya estaba en marcha. Sin el visto bueno de Washington, esta operación no habría sido posible”, dijo Alandete.

La postura de los dirigentes estadounidenses tras el regreso de María Corina Machado

Minutos después del mensaje de Machado, varios políticos republicanos reaccionaron a la noticia. Uno de los primeros fue el congresista Carlos Antonio Giménez, quien advirtió que había que defender a la opositora venezolana “ante cualquier atentado del régimen”.

Carlos Giménez celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela con la frase de la opostiora "Esto es hasta el final" X/@RepCarlos

“Mi amiga María Corina Machado siempre contará con todo nuestro apoyo. Esto es hasta el final”, dijo en su cuenta de X.

Por su parte, la legisladora de EE.UU. por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar, también calificó el regreso de la opositora como un “momento importante para Venezuela”.

María Elvira Salazar celebró la llegada de María Corina Machado a Venezuela X/@MaElviraSalazar

“Las fuerzas democráticas se organizan, nuevas voces dan un paso al frente y comienza una nueva etapa. Ahora les toca a los venezolanos decidir qué país quieren y quién quieren que los lidere”, expresó Salazar en X.

El presidente Donald Trump también se pronunció por el suceso. En diálogo con algunos periodistas en Washington, elogió a la dirigente opositora, aunque evitó pronunciarse sobre las circunstancias de su retorno. “Espero que esté a salvo”, dijo.

La travesía de María Corina Machado hasta Venezuela

Machado salió de Venezuela el 9 de diciembre del 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, habría intentado regresar al país caribeño sin resultados.

Hubo siete intentos a fines de septiembre para llegar a Venezuela. El séptimo desde Aruba quedó cancelado por un problema administrativo sobre la naturaleza privada del vuelo y la negativa final de aterrizaje.

El 4 de octubre, Machado escribió un artículo de opinión en el New York Post donde aseguraba que su llegada al país caribeño era “urgente”. “Mi deber es acompañar a nuestro pueblo. Debo estar presente”, dijo la venezolana.