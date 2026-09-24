Delcy Rodríguez prometió en la ONU que habrá elecciones en Venezuela y elogió el acuerdo petrolero con EE.UU.

NUEVA YORK.– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles en su discurso en la Asamblea General de la ONU que habrá elecciones en su país, al tiempo que agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación” y saludó el acuerdo energético firmado entre los dos países.

“Quiero decirlo muy claro. En Venezuela habrá elecciones. Ya hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos. El pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto, y sus instituciones estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente”, prometió.

Delcy Rodríguez en su alocución en la Asamblea General de la ONU MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La líder chavista mencionó a lo largo de su discurso reiteradamente la violencia y las crisis políticas que han sacudido a su país, como un lastre a la convivencia y al desarrollo, aunque evitó toda autocrítica al movimiento que ha integrado en distintas funciones de gobierno y que pasados los años cristalizó en una dictadura.

“Venezuela garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país. La democracia no se mide por la existencia de elecciones, sino por la calidad de la competencia que las precede. Una elección debe convertirse en una solución, no en un generador de conflictos irreconciliables”, señaló.

En la arena internacional, Rodríguez dedicó una mención especial a su nuevo aliado, el presidente estadounidense.

“Quiero en esta 81 Asamblea General de la ONU, agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela. La última vez que dos presidentes de Venezuela y los Estados Unidos se reunieron fue en el año 2009”, señaló.

Delcy Rodríguez durante su discurso en la ONU, donde subrayó que habrá elecciones RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También destacó el acuerdo petrolero con Estados Unidos. “La seguridad energética se hace imprescindible para el sostenimiento de la economía internacional y el desarrollo. Sin duda alguna Venezuela juega y jugará un papel muy importante en esta fórmula internacional. Resalto el recién acuerdo binacional Estados Unidos-Venezuela como uno de los mas grandes jamás suscrito y que contribuirá al equilibrio energético del hemisferio”, afirmó.

Trump impulsa la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando a Estados Unidos un acceso privilegiado a sus reservas de petróleo. Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles.

Disputa limítrofe

Rodríguez se refirió asimismo la disputa limítrofe que Venezuela sostiene con Guyana, el país vecino del cual Venezuela reclama un extenso territorio en un litigio de larga data.

“No puedo dejar de mencionar en este espacio, sede de la legalidad internacional, nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a volver a las negociaciones tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra”, señaló.

Delcy Rodríguez y Donald Trump posan para la prensa luego de su encuentro en Nueva York HANDOUT - Venezuelan Presidency

Desde su llegada a Nueva York, a comienzos de la semana, la líder chavista se abocó a una intensa agenda cuyo punto más alto estuvo en la reunión que sostuvo con Trump, en su primer cara a cara desde la caída de Nicolás Maduro en enero, capturado por las fuerzas especiales norteamericanas. Rodríguez gobierna desde ese momento bajo las directrices de Washington.

La mandataria calificó de “histórica” la reunión con Trump en un mensaje en Telegram. También divulgó una foto de los dos sonriendo y en la que se le ve a ella haciendo el gesto de “victoria” y a Trump con el pulgar en alto.

Según la líder venezolana, conversó con el magnate republicano “sobre el fortalecimiento de la relación bilateral” y “el avance de una agenda de cooperación”.

“Venezuela y Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo” agregó sin dar más detalles.

Quien sí dio detalles del encuentro entre los dos presidentes fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien este miércoles dijo en rueda de prensa en Nueva York que uno de los temas “clave” fue la recuperación económica y la reestructuración de la deuda soberana venezolana.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio Julia Demaree Nikhinson - AP

Además de la explotación petrolera, Washington respalda los esfuerzos para reconectar al país con los prestamistas internacionales y apoyar una recuperación económica tras años de impago, sanciones y aislamiento.

“Fue una reunión corta, pero importante”, centrada en la recuperación económica y los pasos para concretar la transición política, dijo Rubio. “Queda mucho por arreglar para que Venezuela tenga éxito. Hablamos de los pasos que quedan para que eso ocurra. La reestructuración de la deuda es clave para ello (…) Queremos ser de ayuda en ese sentido. Tiene que hacerse de la manera correcta”.

El nivel de deuda de Venezuela es objeto de debate. El chavismo rompió relaciones con el Fondo Monetario Internacional en 2019 y solo las retomó recientemente, por lo que los datos aceptados son provisorios. Según la organización Transparencia Venezuela, esa deuda oscilaba en torno a 164.000 millones de dólares a finales de 2024.

Rubio afirmó que Washington también presionó por un cambio político. Los críticos dicen que la Casa Blanca ⁠ha marginado a la oposición venezolana, dejando de lado las demandas de elecciones libres en favor de los acuerdos petroleros y de inversión con el gobierno encargado.

La líder opositora venezolana María Corina Machado PATRICK T. FALLON - AFP

“Hicimos hincapié en que, al final, para que este ⁠proyecto tenga éxito, debe culminar en unas elecciones libres y justas”, dijo Rubio. Algunos legisladores estadounidenses ⁠también han pedido elecciones, en medio de críticas de que la administración Trump no ha logrado obtener concesiones democráticas significativas del gobierno de Rodríguez.

“Queremos hacer dos cosas al mismo tiempo: queremos ayudarles a reconstruir su economía, no perfecta, pero sí llevándola a un nivel de estabilidad que le permita a un gobierno elegido tener éxito, y, en segundo lugar, reconstruir todo lo necesario para que realmente haya elecciones libres y justas”, aseguró Rubio.

La líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, no ha podido regresar al país desde su actual residencia en Panamá, explicaron fuentes de su partido, Vente Venezuela. Según su equipo, hizo tres intentos frustrados en las últimas 24 horas.

Cuando le preguntaron al respecto, Rubio aseguró que no sabía nada de esos problemas. “María Corina Machado es una mujer valiente”, señaló.

“No quiero en absoluto minimizar nada, estoy diciendo que hay como ocho millones de venezolanos que han salido de ese país. Y nuestra política es que nos gustaría (...) que esa comunidad pudiera regresar a su país”, añadió.

Agencias AFP, AP y Reuters