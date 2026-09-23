Delcy Rodríguez calificó su primer encuentro con Donald Trump en Nueva York como “una reunión histórica”

NUEVA YORK.- La mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, se reunió este martes por primera vez desde que asumió el poder con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en NUeva York.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, escribió Rodríguez en su perfil de la red social X.

El posteo que compartió la mandataria caribeña en la red social X

En palabras de la presidenta interina de Venezuela, en el encuentro conversaron sobre el “fortalecimiento de la relación bilateral entre los países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”.

La reunión tuvo lugar al margen de una recepción que acostumbra a dar el presidente de Estados Unidos a los líderes mundiales que participan en la cita anual de la ONU.

Además de Trump, por el lado de la Casa Blanca también dijeron presente el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el consejero Stephen Miller.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales”, remarcó Rodríguez, quien maneja las riendas de la gestión bolivariana tras la caída y captura en Venezuela del expresidente Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense en enero.

En el mismo posteo, la funcionaria caribeña destacó el inicio de una nueva época entre ambos países.

“Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”, puntualizó Rodríguez.

La presidenta interina de Venezuela durante la última Asamblea General de la ONU Yuki Iwamura - AP

Desde la captura de Maduro, Trump se centró en relanzar la explotación de la riqueza apostada en los subsuelos venezolanos, al garantizar a Estados Unidos un acceso privilegiado a esas reservas de petróleo.

Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles. Según Rubio, lo que se busca es estabilizar la economía venezolana para luego iniciar una transición política que desemboque en elecciones libres y con garantías.

La postura de Trump

Pese al posteo de Rodríguez, Trump sostuvo recientemente que Venezuela aún “no está lista” para las elecciones reclamadas por la oposición.

Apremiado por la guerra en Irán, que provocó un alza continua del precio del crudo, el mandamás estadounidense privilegia el suministro de hidrocarburos que puede dar Venezuela al mercado.

“El botín pertenece a los vencedores”, lanzó Trump el martes desde la tribuna de la ONU, al celebrar el hecho de que “si se suman [las reservas de] Estados Unidos y Venezuela, es más del 60% del petróleo del mundo”.

La llegada de Rodríguez a Nueva York marca la primera participación de un dirigente venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018.

Con información de AFP