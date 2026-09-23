El hijo del embajador israelí en EE.UU. resultó gravemente herido en un ataque en Cisjordania

Neria Leiter, hijo del embajador de Israel en Estados Unidos Yechiel Leiter, resultó gravemente herido este miércoles en un ataque de un hombre a un puesto del ejército en Cisjordania. El agresor embistió con su auto contra un punto de seguridad e impactó contra Leiter, quien fue lanzado por los aires y luego cayó al suelo. “Necesita un milagro”, escribió su padre en redes sociales.

El ejército y las fuerzas del orden reportaron que un hombre palestino chocó el puesto esta tarde cerca del asentamiento de Beit Horon, al oeste de Ramallah. Cámaras de seguridad de la zona mostraron el momento en el que el vehículo chocó contra Leiter, quien se encontraba sirviendo como reservista del ejército.

El ataque contra el hijo del embajador israelí en EE.UU.

Poco después, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra el agresor, identificado como Mahmoud Suleiman, mientras intentaba huir y lo mataron. Tras el ataque, se desplegaron más fuerzas militares en la zona.

Un paramédico del servicio de emergencias Magen Davod Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, indicó que Leiter estaba inconsciente cuando los equipos llegaron al lugar. Fue trasladado a un hospital en Jerusalén y se encuentra en “grave estado”.

Por su parte, el Ministerio palestino de Salud indicó que un palestino de 29 años murió en manos del ejército israelí en la misma zona.

Accidente cerca del asentamiento judío de Beit Horon, en Cisjordania Jamal Awad/dpa - dpa DPA

“Agradezco al Tzáhal y al equipo médico del Centro Médico Shaare Zedek que ahora mismo lucha por la vida de Neria Dev, hijo de Jana, y a las oraciones del pueblo de Israel. Neria continuó sirviendo en las reservas después de perder a su hermano mayor Moshe Yedidya Leiter, que en paz descanse, y ha realizado cientos de días de servicio en diferentes frentes desde el 7 de octubre”, expresó el embajador.

El hijo mayor del embajador, Moshe Yedidya Leiter, murió en Gaza mientras servía al ejército israelí apenas unos días después del ataque del 7 de octubre de 2023 encabezado por Hamas y que desencadenó la guerra.

El posteo del embajador Leiter sobre su hijo Captura

Y sumó: “El terrorismo palestino busca arrancar al pueblo de Israel de su tierra. Ellos eligen la muerte. Nosotros elegimos la vida”.

El ataque se produce en un contexto de gran tensión, a medida que se acercan las elecciones legislativas en Israel y mientras aumentan los actos de violencia cometidos por colonos en Cisjordania. A principios de esta semana, un israelí murió en un ataque a tiros en el centro. El presunto autor del ataque, un palestino, resultó herido durante su huida y fue detenido por las autoridades israelíes.

Un hombre embistió con su auto el puesto de control de Maccabim e hirió de gravedad a un agente Jamal Awad/dpa - dpa DPA

En primavera, el embajador Leiter fue una figura central en las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas entre Israel y Líbano en Washington.

Más tarde, Leiter, el embajador de Líbano en Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio anunciaron un acuerdo marco entre Israel y Líbano que fue descrito como un primer paso hacia la paz tras meses de conflicto entre Israel y el grupo libanés Hezbollah.

Con información de AP y AFP