Derrumbe del petróleo: ¿Qué significa que el precio sea negativo?

El precio del crudo cayó a valores por debajo de cero por primera vez en su historia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de abril de 2020 • 10:54

LONDRES.- El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se derrumbó ayer y hoy continúa su senda descendente. El precio del crudo cayó a valores por debajo de cero por primera vez en su historia y finalizó ayer la jornada a -37,63 dólares y hoy oscila en torno a los -10 dólares. Pero hay un interrogante que se abrió a partir de este fenómeno: ¿qué significa que el precio del petróleo sea negativo?

En primer lugar, lo que hay que saber es que el precio del barril de petróleo WTI se pacta con contratos de futuros para entrega al mes siguiente. Esto es, que los precios se negocian con varias semanas de anticipación en función de las entregas fijadas. Hoy es el día en que expiran esos contratos de mayo y los inversores debieron tomar posesión del petróleo que ya compraron.

En circunstancias normales, los inversores transferirían sus posiciones al siguiente contrato a medida que se acercara el vencimiento del actual, pero esta vez no pudieron encontrar compradores debido a la parálisis de la actividad económica por la pandemia de coronavirus.

Los vendedores de petróleo no solo no encuentran compradores, sino que también las capacidades de almacenamiento de petróleo crudo están cerca de la saturación , especialmente en el depósito petrolero de Cushing, en Oklahoma, uno de los más grandes de Estados Unidos. Al no poder almacenar el petróleo, prefirieron pagar para anular la compra y eso explica el precio negativo.

El petróleo debe ser entregado físicamente pero "el costo de almacenamiento en mayo supera el valor intrínseco del petróleo para este mismo mes" , explicó Stephen Innes de Axi Trader. "Al menos que haya una intervención coordinada, el contrato de junio podría perder igualmente todo valor", advirtió. El próximo contrato de WTI, para entrega en junio, que se convertirá en el punto de referencia a partir de mañana y en el que los mercados ya están enfocados, retrocedía por su parte un 21,24% a 16,07 dólares.

En las últimas seis semanas, la demanda de productos refinados del petróleo viene en caída libre . La demanda del crudo se desplomó a partir de que el confinamiento de los países provocara que los aviones se posicionaran en tierra, las fábricas disminuyeran su actividad y los autos no se movilizaran. Pero los productores de petróleo fueron más lentos a la hora de reducir la producción, lo que significa que ahora hay un mercado en exceso .

El 5 de marzo pasado, al comienzo de una reunión de dos días de la la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de sus aliados del grupo OPEP+, se desató una guerra por los precios entre Arabia Saudita, líder de la OPEP, y Rusia . Los países no alcanzaron un acuerdo de reducción de producción y el crudo cayó por debajo de los 50 dólares por primera vez desde 2017. "Durante la reunión de la OPEP+, el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, rompió la alianza entre Moscú y Riad, que presidía el delicado equilibrio del mercado desde hace tres años. En unas horas, el mundo del petróleo pasó de una situación tensa a una gran crisis ", resumió John Plassard, de la sociedad de inversiones Mirabaud.

Agencia AFP y The New York Times