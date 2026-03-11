Día 12 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este miércoles 11 de marzo en su duodécimo día de guerra. Durante la jornada anterior, EE.UU., Israel e Irán intercambiaron los ataques más intensos desde el inicio de las beligerancias, lo que parece alejar la posibilidad de una rápida disolución de la tensión internacional.

Por otra parte, en términos económicos, este martes la Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra.

En ese marco, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Tras la amenaza de Washington de que sería la jornada de ataques “más intensos” en lo que va de la guerra, Estados Unidos e Israel bombardearon múltiples objetivos en Irán, que a su vez lanzó nuevos embates sobre Tel Aviv y países del Golfo Pérsico.

en lo que va de la guerra, Estados Unidos e Israel bombardearon múltiples objetivos en Irán, que a su vez lanzó nuevos embates sobre Tel Aviv y países del Golfo Pérsico. Entre los fuertes ataques que se registraron, Trump anunció que EE.UU. destruyó 16 buques minadores en el estrecho de Ormuz.

Esta captura de pantalla, obtenida de un video publicado por el Comando Central de EE. UU. el 10 de marzo de 2026, muestra lo que, según afirman, es un buque de guerra iraní justo antes de ser impactado por un proyectil "cerca del Estrecho de Ormuz" como parte de la "Operación Furia Épica" el 10 de marzo de 2026 (Foto: US Central Command (CENTCOM) / AFP) -� - US Central Command (CENTCOM)�

La AIE propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia. El anuncio llevó algo de calma a los mercados y detuvo por el momento la escalada de los precios del crudo.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi , advirtió que “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”.

(OIEA), , advirtió que “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”. El Vaticano, encabezado por el primer Papa estadounidense de su historia, intensifica sus llamamientos a la paz, posición que lo enfrenta cada vez más a la Casa Blanca.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que la ofensiva militar de Israel contra Irán aún no terminó y aseguró que la operación estaba debilitando al liderazgo clerical iraní. “Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado”, declaró.

Otros hechos de importancia

El smog y la contaminación causados por los ataques de Estados Unidos e Israel a instalaciones petroleras bloquean el sol y dejan un intenso olor a quemado en distintas áreas de la capital de Irán.

en distintas áreas de la capital de Irán. Trump abrió otro frente internacional: propuso organizar una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para intentar frenar esa guerra.

Volodimir Zelensky afirmó que Estados Unidos propuso una nueva ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú (Foto: various sources / AFP) HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

El régimen iraní difundió una pieza animada que muestra versiones en juguete de Donald Trump y Benjamin Netanyahu lanzando un misil contra una escuela.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, protagonizó este martes un confuso episodio: publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que la Marina estadounidense había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz. Poco después lo borró. La situación sembró dudas sobre si el tránsito de buques por esa vía estratégica había comenzado a reanudarse.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Manifestación en reacción a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán frente al consulado israelí de Los Ángeles Ryan Sun� - FR172110 AP�

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

de mayor alcance. En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.

Mujeres sostienen carteles del líder asesinado, el ayaotllah Ali Khamenei, durante la oración del mediodía del viernes en el recinto de la mezquita de Mosalla en Teheran -� - AFP�