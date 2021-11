“Desastre nacional”: los dos países europeos abrumados por el coronavirus y con récords de muertes

BUCAREST.- Rumania reportó el martes un número récord diario de 591 muertes por Covid-19 en medio de una tasa de vacunación persistentemente baja y una ola de infecciones por coronavirus que ha abrumado el debilitado sistema de salud del país.

Solo el 37% de los adultos en Rumania, un miembro de la Unión Europea (UE) con alrededor de 19 millones de personas, se han vacunado completamente contra el coronavirus, en comparación con un promedio de la UE del 65%. Dentro de la UE, de 27 naciones, solo Bulgaria tiene una proporción menor de su población vacunada.

Las autoridades rumanas dijeron el martes que 541 de las 591 personas que habían muerto de Covid-19 desde el día anterior no estaban vacunadas. Más de 1800 pacientes con el virus estaban en cuidados intensivos el martes.

Personal médico traslada a pacientes desde un avión de la fuerza aérea rumana en el aeropuerto de Hamburgo, en Alemania (Gregor Fischer/dpa via AP) Gregor Fischer - DPA

Rumania es el país con mayor tasa de muertes en los últimos siete días en el mundo (2,28 cada 100.000 habitantes), seguido por Bulgaria (2,03).

El desastre sanitario llevó a las autoridades a imponer restricciones más estrictas a partir de la semana pasada. Los certificados de vacunación son necesarios para muchas actividades del día a día, como ir al gimnasio, al cine o al centro comercial. Para todos, hay un horario de toque de queda: a las 22.

Además, Rumania trasladó pacientes con Covid-19 a Hungría, Polonia, Alemania y Austria ante la saturación de sus hospitales, debido al creciente número de contagios. En un comunicado, la Comisión Europea dijo que la ayuda se ofreció a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, mientras que “un equipo médico de Dinamarca y otro de Polonia llegaron a Bucarest” para ayudar a los médicos rumanos.

Octavian Jurma, médico y estadístico de la salud, dijo a The Associated Press que la alta tasa de mortalidad por Covid-19 en Rumania es el resultado de fuertes movimientos contra la vacunación, una educación médica deficiente y una respuesta nacional que no ha logrado frenar la crisis de salud.

“No había estrategia de comunicación del gobierno de ningún tipo, ni estrategia de educación. Las únicas personas que se comunican, y de manera muy efectiva, son los antivacunas y los movimientos negacionistas“, dijo Jurma. “La verdad es que se dejó que esta ola pandémica alcanzara su punto máximo sin paliativos, y toda la carga recayó en los hospitales”.

Pacientes con coronavirus en un hospital de Bucarest (AP Photo/Andreea Alexandru) Andreea Alexandru - AP

La cantidad de vacunas administradas en Rumania, donde casi 50.000 personas han muerto de Covid-19 desd ele inicio de la pandemia, aumentó hasta octubre y alcanzó un récord diario de 150.000 dosis. Pero el número cayó durante la última semana, disminuyendo a alrededor de 75.000 dosis el lunes.

Más países europeos con olas de casos

Otros países de Europa central y del este con bajas tasas de vacunación se enfrentan a oleadas de virus similares.

Bulgaria, donde el 25% de los adultos han sido completamente vacunados, también reportó el martes su mayor número diario de muertes por pandemia; de los 310 que murieron en 24 horas, más del 90% no estaban vacunados, dijeron las autoridades.

El ministro de Salud de Bulgaria, Stoycho Katsarov, calificó el martes la situación como “un desastre nacional”.

Croacia, un país de 4,2 millones, reportó su mayor número de muertos diarios desde mayo el martes, cuando las autoridades dijeron que 40 pacientes más con Covid-19 habían muerto desde el día anterior. Las autoridades están estableciendo más centros de vacunación en la capital, Zagreb.

En países como Serbia, Croacia y Eslovenia, donde las tasas de vacunación han alcanzado alrededor del 50% de la población, nuevas oleadas de infecciones han dado lugar a medidas para reducir la presión sobre los hospitales mientras las autoridades intentan estimular la adopción de vacunas.

En Eslovenia, un país de la UE de 2 millones de habitantes, los hospitales suspendieron el martes las intervenciones médicas no urgentes para liberar espacio para los pacientes con COVID-19.

Robert Carotta, el coordinador nacional de las salas de Covid-19 en los hospitales de Eslovenia, dijo a la agencia de noticias local STA que el número de pacientes está creciendo al ritmo más rápido desde el inicio de la pandemia. Si el ritmo continuara, el sistema de salud del país se verá abrumado, advirtió.

