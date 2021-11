“Se durmió rápidamente”: el explosivo mail en el que Donald Trump se burló de Joe Biden en la cumbre climática de Glasgow

El expresidente Donald Trump fue quien apodó a su contrincante Joe Biden “Sleepy Joe” -el hombre anodino, a quien los asuntos importantes lo exceden-, durante la campaña presidencial de 2020, y era de esperar que no se quedara callado después de que se viralizó la imagen del actual jefe de Estado quedándose dormido durante la conferencia de apertura de la COP26 de Glasgow.

Dado que sus cuentas en las principales redes sociales se encuentran bloqueadas, Trump acudió a un correo electrónico explosivo para disparar sus críticas a Biden y dio a entender, según el medio New York Post, que para el demócrata no tiene relevancia el calentamiento global, una preocupación generalizada que no está en la agenda de Trump y representa uno de los tantos motivos por el cual el expresidente es criticado.

“Incluso Biden no podía soportar escuchar tanto sobre el engaño del calentamiento global, el séptimo engaño más grande de Estados Unidos, seguido por el engaño de las elecciones presidenciales de 2020, Rusia, Rusia, Rusia, Ucrania, Ucrania, Ucrania, el engaño del impeachment número 1, el engaño del impeachment número 2 y, por supuesto, las no conclusiones del informe Mueller“, disparó Trump, con una última referencia al Rusiagate, en el cual se investigó la interferencia de Rusia a favor del republicano en las elecciones de 2016.

Joe Biden se duerme

“Biden fue a Europa diciendo que el calentamiento global es su máxima prioridad, y luego se durmió rápidamente, para que todo el mundo lo vea, en la conferencia misma. ¡Nadie que tenga verdadero entusiasmo y fe en un tema se dormiría jamás!”, agregó Trump.

El actual presidente de Estados Unidos fue grabado ayer por las cámaras escocesas mientras se quedaba dormido durante el discurso de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, que se celebra por estos días en Escocia.

De inmediato, los medios británicos, a la par de cientos de mensajes en redes sociales, hicieron eco del apodo despectivo con el que el mandatario es conocido: “Sleepy Joe”.

El video difundido en todo el mundo muestra a Biden en un estado de cansancio evidente. Luego de unos segundos con los ojos cerrados, se ve cómo es asistido por un colaborador que se acerca a él, lo despierta, le hace un comentario por lo bajo y se retira. Luego, el mandatario se toma el rostro y aplaude el final del discurso del orador.

“Sleepy Joe” es el nombre de una canción australiana escrita en 2015 por John Carter y Russell Alquist, e interpretada por Herman’s Hermits. Pero Trump no usaba solo ese apodo para burlarse de su rival: también lo llamaba “Joe Hiden” (Joe escondido) o “Slow Joe” (lento Joe).