En las últimas horas salieron a la luz los audios de los maquinistas involucrados en el choque de trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España, y un operador del centro de control de Atocha antes de que sucediera el impacto que dejó al menos 69 personas fallecidas. “Desconecte, vuelva a conectar y reanude marcha normal” es una de las frases que investigan los especialistas para intentar determinar qué ocurrió.

La primera comunicación se dio entre el conductor del AVE, la formación que impactó contra los últimos vagones del Iryo y un controlador. Si bien el audio que se difundió públicamente se corta por momentos, se escuchan órdenes claras luego de que se registrara una falla en el sistema LZB, utilizado para trenes de alta velocidad.

Se conocieron los dramáticos audios del choque de trenes en España

“Fallo de transmisión por bloqueo”, le avisan al conductor. Luego de una serie de consultas, el trabajador de la torre de control le pidió al maquinista que reanudara la marcha. “Desconecte y vuelva a conectar el LZB”, manifestó el controlador. “Reanude marcha. Con marcha normal”, agregó. “Vale, de acuerdo”, respondió el maquinista.

La orden de retomar el camino y realizarlo a “marcha normal” es la que se marca como un error debido a que no se revisó a cuántos kilómetros se hallaba el próximo tren, en este caso el Iryo. Esa formación estaba a 25 kilómetros y para una marcha normal está establecida una distancia mínima de 30 kilómetros. El reglamento señala que en estos casos debe realizarse una marcha “a vista”, con un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora.

“Desconecte, vuelva a conectar y reanude marcha normal”: los audios entre Adif y los trenes del accidente en España. HANDOUT - Guardia Civil

“Desconecte, vuelva a conectar y reanude marcha normal”: los audios entre Adif y los trenes del accidente en España. HANDOUT - UME

Por otro lado, la maquinista del Iryo se contactó con la central por el mismo problema, tras caerse el sistema LZB. “No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy detenida”, señaló. “Cuando pueda, dale, y si tiene un problema, nos llama”, le contestaron desde la torre de control.

“He tenido una pérdida de transmisión. No he cogido transmisión”, informó minutos después la conductora. “¿Se encuentra detenida ante la señal de entrada?“, le preguntaron. Luego de la respuesta, la orden fue la misma que al Iryo. Desconectar y volver a conectar el sistema LZB y reanudar la marcha. “Perfecto, muchas gracias”, cerró el contacto la maquinista.

Pero el tren no alcanzó a arrancar. Fue impactado sin aviso previo por el AVE. Diecisiete minutos, entre las 8.36 y las 8.53 hora local, le llevaron al AVE a impactar desde atrás al Iryo. Las primeras hipótesis apuntan a un “error humano de un operador de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias española (ADIF) ante una avería del sistema principal de señalización”, según los medios locales y las propias autoridades del gobierno de España.