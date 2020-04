La gente espera en una fila para ingresar a una tienda de armas en Culver City, California, cerca de Los Ángeles Fuente: AP

Como parte de las medidas de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, muchos gobiernos han reducido la actividad económica a los "comercios esenciales" : supermercados, farmacias y bancos , principalmente. Sin embargo, las tiendas que se consideran indispensables pueden variar drásticamente entre países, e incluso provincias o estados. Por lo tanto, algunos negocios que podrían parecernos insólitos son fundamentales en ciertos lugares del mundo para sobrellevar la cuarentena.

En Francia , las famosas queserías, boulangeries (panaderías) y vinotecas permanecen abiertas, mientras cafés, bares y restaurantes han cerrado sus puertas durante la cuarentena nacional. Es que el pan, el vino y el queso son considerados la "Santa Trinidad" por la cocina francesa, y son una parte importante de la identidad cultural del país.

También las chocolaterías. De hecho, la única tienda abierta en toda la célebre avenida Champs-Élysées es Jeff de Bruges, una chocolatería insignia del país.

En Bélgica , donde también están cerrados los bares y restaurantes, hay puestos que venden papas fritas en las calles y con largas filas. Las papas fritas están tan arraigadas en la cultura del país que los belgas han solicitado que se incluyan en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

Las cafeterías de cannabis en Holanda , que atraen miles de turistas cada año, siguen funcionando durante la pandemia. Si bien el gobierno originalmente les ordenó cerrar, revocó su decisión por temor a un aumento en el tráfico ilegal.

Las boutiques de marihuana -de uso recreativo y medicinal- también están abiertas en algunos estados de Estados Unidos , como Colorado, donde su consumo es legal, aunque han adoptado medidas de distanciamiento social como el retiro del producto desde la vereda. San Francisco y Denver también retrocedieron en sus planes de cerrar los dispensarios de cannabis. Hasta el 27 de marzo, los dispensarios en casi los 33 estados donde son legales se han considerado esenciales, informó Politico .

Un hombre fuma marihuana de forma recreativa e el 14 de abril de 2020 en Bushwick del distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York Fuente: AFP

Otros negocios controversiales que permanecen abiertos en algunos lugares de Estados Unidos son las tiendas de venta de armas .

Después de que la administración Trump publicara el 28 de marzo una guía que apoya la clasificación de las tiendas de armas como "esenciales", los estados permitieron que las empresas de armas de fuego permanecieran abiertas en sus ciudades, como Los Ángeles, y las ventas aumentaron a niveles récord , según informó Business Insider .

Las canchas de golf permanecen abiertas en Arizona, a pesar de la violenta reacción en contra de cinco alcaldes en el estado. Arizona tiene más de 300 canchas de golf, y de enero a abril se considera la temporada alta.

En Australia , con restaurantes, pubs y bares cerrados, las licorerías siguen atendiendo al público aunque no se permite el consumo en las instalaciones. También permanecen abiertas algunas jugueterías , que han implementado restricciones de capacidad en sus establecimientos. El primer ministro Scott Morrison confesó en una conferencia de prensa que su esposa fue a comprar un montón de rompecabezas para entretener a sus hijos durante la cuarentena.

Huevos de Pascua y juguetes de peluche se exhiben en una tienda de delicatessen en Roma el 9 de abril de 2020 durante el cierre del país Fuente: AFP

Filipinas , con sus coloridos autobuses jeepney y sus emblemáticos triciclos, ha prohibido todo el transporte público en la isla principal de Luzón. Sin embargo, un joven y popular alcalde en Manila, Vico Sotto, permitió el uso de los triciclos entre los trabajadores de la salud.

Pero al día siguiente, el presidente Rodrigo Duterte exhortó a las autoridades locales a no romper con las reglas de la cuarentena. No obstante, la hija del mandatario, Sara Duterte, alcaldesa de la ciudad de Davao, también aprobó el uso de los triciclos, siendo su exención que la ciudad no cae bajo las reglas de Luzón.

Por primera vez en la historia, la extensa red de ferrocarriles de India se detuvo . Pero suspender este servicio que transporta a más de 23 millones de personas cada día ha traído dramáticas consecuencias. Muchas personas asalariadas por día han quedado varadas en otras ciudades sin dinero, comida o un lugar para quedarse.

Sin embargo, un sector considerado esencial en este país de 1,3 billones de habitantes ha sido el de las tecnologías de la información (TI), con el fin de mantener en funcionamiento las redes que son cruciales para las comunicaciones, la banca y la gobernanza.