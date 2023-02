Desde Estados Unidos, Jair Bolsonaro se quejó del sueldo que cobró como presidente de Brasil

escuchar

RIO DE JANEIRO.- Jair Bolsonaro (PL) se quejó del salario de 33.000 reales (unos 6300 dólares) que recibía mientras era presidente de Brasil.

En un discurso Estados Unidos, donde está instalado actualmente, el expresidente brasileño comentó sobre el valor, que considera bajo para el cargo que ocupó durante cuatro años. La declaración ocurrió mientras hablaba durante un servicio en la Iglesia Nueva Esperanza, en Orlando, y el video circula entre bolsonaristas en las redes sociales.

“¿Alguien sabe cuánto era mi salario bruto en diciembre del año pasado? 33.000 reales. Son 6000 dólares. ¿Vale la pena? Uno no va allí para ser recompensado económicamente”, se desahogó.

El expresidente abordó el tema al criticar a los ministros elegidos por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su discurso, el expresidente dijo que hay una “gran diferencia” entre la primera línea de su administración y el actual gobierno y mencionó a la ministra de Deportes, Ana Moser: “Hay algunos allí que ¡por Dios! Vi a una ministra de Deportes hablando estos días. Dije: ‘La alumna de Dilma’. Entre otros, no hay manera de que funcione. Con todo respeto, es como poner a uno de nosotros, hombres, a conducir un coche de Fórmula 1. No va a funcionar. Si conduces otro coche, puedes. Pero no puedes conducir un coche de Fórmula 1″, dijo Bolsonaro bromeando, entre las risas del público.

Durante su gobierno, Bolsonaro recibió un salario bruto de 30.934,70 reales como presidente, además de su pensión militar, que ascendía a 42.880,19 reales (unos US$ 8000). Todavía sin poder contar con la remuneración prometida por el Partido Liberal por asumir la presidencia honoraria del partido, el capitán retirado del Ejército también gana, desde diciembre de 2022, 35.223,66 reales (US$ 6765) por los 28 años que ejerció como diputado federal.

También durante su discurso, se quejó del poco tiempo que pasó con su esposa Michelle Bolsonaro.

Al principio, dijo: “Dios mío, ¿cuál fue mi pecado? Estar sentado en esta silla. Solo problemas. A veces, amigo, uno ni se acuerda de que tiene mujer. Es verdad. Llegas a casa y ella (Michelle) está durmiendo o, cuando ella se va, yo estoy durmiendo”.

En Estados Unidos

El expresidente se encuentra en Estados Unidos desde el 30 de diciembre. Desde entonces, vive en un condominio de lujo en Kissimmee, a unos 35 kilómetros de Orlando. La casa fue proporcionada por el ex luchador de MMA José Aldo.

En los últimos tres meses, el gobierno federal ha gastado 432.000 reales (235.000 dólares) solo en dietas para el equipo de asesores que le acompañan en el viaje, según una encuesta de GLOBO en el Portal de la Transparencia. La cantidad, destinada a cubrir gastos como el alojamiento y la manutención del equipo, supera lo que otros ex presidentes suelen destinar al año en este tipo de gastos. La cantidad es aún parcial, ya que el ex presidente sigue en Florida, sin fecha de regreso.

Por ley, todos los expresidentes tienen derecho a contar con ocho asesores, cuyos sueldos y demás gastos relacionados con su trabajo son pagados por la Presidencia de la República. En el caso de los viáticos, el pago se realiza cada vez que el servidor necesita desplazarse del lugar donde está asignado, lo que incluye viajes al extranjero. El objetivo es compensar gastos como alojamiento, manutención y desplazamiento.

Como demostró el columnista Bela Megale el mes pasado, el ex presidente solicitó un visado de turista al gobierno estadounidense, lo que le permitió permanecer más tiempo en el país.

