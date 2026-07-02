Desesperada búsqueda de Lucas Gámez: rescatistas argentinos trabajaron durante la madrugada en la zona de los derrumbes

La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que desapareció tras los terremotos que sacudieron Venezuela, atraviesa horas decisivas. A más de una semana de la tragedia que devastó varias ciudades, entre ellas La Guaira, los rescatistas trabajan en un punto donde detectaron una fuente de calor que podría corresponder al menor. Del operativo en la zona también participan equipos de ayuda humanitaria enviados por el gobierno de Javier Milei.

Blancalida Martínez Coronado, madre del menor de 8 años que nació en Buenos Aires, dio detalles sobre las últimas horas del operativo y contó que los especialistas trabajan en hallar el origen de una fuente de calor detectada en el lugar en donde se encontraba Lucas junto a su tío.

A través de sus historias de Instagram, la mujer detalló que los efectivos trabajan actualmente en cavar el túnel mediante el que buscarán acceder a potenciales víctimas. “En el piso dos, que era el departamento de mi tía, se está pudiendo tener mayor acceso. Se trabaja en dos puntos”, marcó.

Entre pedidos de oración, la mujer mostró la llegada de los equipos de ayuda provenientes de la Argentina. “Señales”, escribió junto a la fotografía. Martínez Coronado y su esposo, Marco Gámez, se mudaron a la Argentina en 2013 y vivieron en el país por más de 10 años.

El operativo enviado por la Argentina Instagram

Con más de 1700 muertos, decenas de miles de desaparecidos, 5034 heridos y otras 15.866 personas que perdieron sus hogares, el Gobierno argentino activó este viernes la asistencia a Venezuela tras los dos terremotos. Entre los recursos que pusieron a disposición hay médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos, ambulancias, enfermeros, auxiliares, un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Ahora, el personal busca entre los escombros de los edificios que se derrumbaron en La Guaira, adonde el niño había ido a pasar el día para disfrutar de la playa. Minutos antes de que aconteciera el primer terremoto, regresó junto a su tío al departamento en donde paraban, ubicado en un segundo piso.

A partir de este momento, la información para la familia es confusa. Pese a que saben que utilizaron otro ascensor porque el de su piso estaba fuera de servicio, aún no lograron determinar en dónde se encontraban exactamente al momento del fenómeno.

“El último hallazgo fue ayer a las 15, cuando se detectó calor corporal a unos 10 metros de profundidad en el edificio. El equipo puede detectar el tamaño de la persona y es un niño. También se logró ubicar el celular de Lucas a esa distancia", contó el padre de Lucas este martes en diálogo con LN+.

El niño permanece desaparecido desde el miércoles de la semana pasada Instagram

Ayuda humanitaria

El flamante vocero Adrián Ravier confirmó el envío del primer cargamento con destino a Venezuela y este lunes, en su primera conferencia de prensa, adelantó que el Gobierno envió una segunda tanda de ayuda.

El funcionario mileísta dijo que también se enviaron “dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino". Y agregó: ”Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores. Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército”.

Además, se enviarán “134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados”. “Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz”. “En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, afirmó Ravier.