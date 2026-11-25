DES MOINES, Estados Unidos.– El Ejército de Estados Unidos detonó este miércoles las 68 reservas de azida de plomo almacenadas en una planta militar de Iowa, que contenían unas 4,4 toneladas de material explosivo, tras una controversia judicial y política por los posibles efectos ambientales de la operación.

La explosión produjo una columna blanca que se elevó sobre el lugar y se disipó rápidamente, mientras periodistas ubicados a varios kilómetros oyeron una detonación que, a pesar de sonar menos de lo esperado, se hizo escuchar.

Explosión capturada por James Wilson

Para reducir la dispersión de partículas tóxicas de plomo, los militares habían instalado barreras de contención alrededor de los depósitos y utilizaron geles y espumas especiales.

Ahora, las autoridades deberán determinar mediante controles ambientales si la operación provocó contaminación en las zonas próximas.

Los preparativos para la detonación en Iowa HANDOUT - US ARMY

Los 68 tambores estaban almacenados en la Iowa Army Ammunition Plant, una instalación militar próxima a Middletown, en el sudeste de Iowa. Reunían más de 9700 libras de peso explosivo neto de azida de plomo, unas 4,4 toneladas. Según Robert Cekada, director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el material había llegado en 2009 desde distintas bases militares.

La emergencia se detectó en marzo, durante una inspección de rutina. Los técnicos descubrieron que la azida de plomo se había recristalizado por cambios en la solución estabilizadora de agua y etanol. Es un explosivo primario que inicia la detonación de otras cargas, por ejemplo en municiones. En ese estado se vuelve extremadamente sensible a la fricción, los golpes, las vibraciones y los cambios de temperatura.

Una captura muestra a personal militar preparándose para llevar a cabo la detonación HANDOUT - US ARMY

Los cristales se habían acumulado incluso en el exterior de los tambores, por lo que moverlos o abrirlos podía provocar una explosión.

Especialistas militares y agencias federales evaluaron alternativas como trasladar los recipientes, aplicarles un tratamiento térmico o neutralizar su contenido. El Ejército concluyó que todas implicaban manipular explosivos demasiado inestables. La detonación en el lugar quedó definida como la opción de menor riesgo frente a una explosión espontánea.

“La inacción ya no es una opción”, dijo el general de división Eric Shirley, responsable del operativo.

Cinta adhesiva cubre las ventanas de las casas en Middletown, Iowa Austin Johnson - FR172319 AP

La decisión no elimina todos los riesgos. La explosión puede liberar partículas con plomo que, según el viento, podrían desplazarse y depositarse sobre viviendas, campos y cultivos.

La exposición puede producirse por inhalación del polvo suspendido o por contacto con las partículas que se asienten en superficies. El plomo es tóxico para las personas y los animales; los niños pequeños y las embarazadas son especialmente vulnerables.

Por ese motivo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomendó la reubicación temporal de habitantes de Middletown y de las zonas más próximas, en un área de ocho kilómetros hacia el sudoeste.

Para quienes viven entre 8 y 30 kilómetros en esa dirección, la indicación fue permanecer bajo techo. El Ejército instaló barreras de hormigón y arena de unos dos pisos de altura, además de geles y espumas para capturar el polvo. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) desplegó equipos para tomar muestras de aire, agua y suelo.

La controversia había llegado a los tribunales. El 13 de noviembre, la EPA concedió al Ejército un permiso de emergencia para tratar los residuos mediante una detonación en el lugar. El Iowa Environmental Council y el Sierra Club, representados por Earthjustice, presentaron una demanda para bloquear el plan.

Una captura de video muestra a personal militar preparándose para llevar a cabo la detonación HANDOUT - US ARMY

Sostuvieron que la autorización no ofrecía garantías suficientes para proteger a la población y el ambiente y cuestionaron la evaluación del alcance de la nube de polvo.

El 20 de noviembre, un panel del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito suspendió temporalmente el permiso. La administración Trump respondió que el Ejército podía recurrir a una excepción de emergencia prevista en la legislación federal y avanzar incluso sin esa autorización.

En medio de la disputa, Donald Trump pidió suspender el operativo hasta que la Justicia se pronunciara y cuestionó al gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand, que todavía no había asumido.

Una bandera estadounidense ondea sobre la planta de municiones del ejército de Iowa la mañana de la detonación prevista de una reserva de azida de plomo en Middletown, Iowa Austin Johnson - FR172319 AP

El lunes 23, el tribunal levantó la suspensión y permitió que el Ejército avanzara. Los jueces consideraron que los ambientalistas no habían demostrado que probablemente fueran a ganar el litigio y que la EPA había incorporado salvaguardas suficientes para reducir la dispersión. El fallo no resolvió de manera definitiva la demanda ni declaró inocua la detonación: rechazó la medida cautelar solicitada por los demandantes.

La gobernadora republicana Kim Reynolds declaró la emergencia en tres condados y autoridades de Missouri e Illinois siguieron el caso por la posible llegada de polvo. Algunas escuelas cercanas suspendieron actividades y vecinos sellaron puertas y ventanas.

Agencias AP y Reuters