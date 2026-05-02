Detuvieron en Austria a un hombre acusado de contaminar comida para bebés con veneno para ratas

Un hombre de 39 años fue detenido este sábado en Austria acusado de haber envenenado potes de papilla para bebés con veneno para ratas.

Según informó la Policía de ese país, el detenido perseguía presuntamente la intención de chantajear al fabricante del producto para bebés, que es la marca HiPP.

El hombre fue acusado de poner deliberadamente en peligro la seguridad pública y por intento de lesiones graves.

La policía de la región de Burgenland, al sur de Viena, no precisó dónde fue arrestado el hombre, así como tampoco divulgó su identidad, según informaron las agencias APA y AFP.

El caso

Según la policía de Baviera, que coordina las pesquisas, se encontraron cinco frascos con comida envenenada antes de que fuera consumida en Austria, República Checa y Eslovaquia.

Un bote comprado en un supermercado Spar de Eisenstadt, capital de Burgenland, también había sido encontrado el 18 de abril, y contenía 15 microgramos de veneno para ratas.

A mediados de abril, HiPP había pedido retirar de forma preventiva tarros potencialmente contaminados en Austria.

Las alertas hacían referencia especialmente a un pote de 190 gramos de “puré de verduras de zanahoria y papa”.

Otro pote, vendido en la misma filial de Spar en Eisenstadt, e igualmente sospechoso de haber sido contaminado con veneno para ratas, todavía no fue encontrado, indicaron las fuentes.

La extorsión

Medios austríacos como la emisora estatal Österreichischer Rundfunk (ORF) consignaron que el hombre habría intentado extorsionar a la empresa HiPP por dos millones de euros.

El Ministerio de Salud de Austria había pedido a padres, jardines de infancia y guarderías que extremaran los recaudos al alimentar a niños pequeños con productos HiPP.

“Es profundamente perturbador que alguien aparentemente esté dispuesto a poner en peligro la salud de bebés por motivos criminales”, declaró en esa oportunidad la ministra de Salud, Korinna Schumann.

El veneno para ratas suele incluir bromadiolona, que impide la coagulación de la sangre, según la Agencia Austríaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria.

Ingerir veneno para ratas podría provocar sangrado de encías y hemorragias nasales, así como moretones y sangre en las heces.

Los síntomas podrían aparecer entre dos y cinco días después de la ingestión, consignó la Agencia Austríaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria.