Un abogado penalista analizó el caso del soldado que se suicidó en Olivos: “Hay que sacar los celulares de las cárceles”

En los estudios de LN+, Hugo Trinidade apuntó contra la permisividad del sistema penitenciario y dijo que “todo esto arrancó con la pandemia”; la mirada de un especialista en ciberseguridad
El 16 de diciembre del año pasado y luego de recibir una serie de audios extorsivos, el sargento del Ejército Rodrigo Gómez se suicidó de un balazo en la cabeza en la Quinta de Olivos. En los estudios de LN+, el abogado penalista Hugo Trinidade analizó el caso y apuntó contra la permisividad del sistema penitenciario.
“La única opción para terminar con estos casos es sacar los celulares y las computadoras de las cárceles”, enfatizó Trinidade. “Porque estas eran opciones para que los presos se comunicaran con sus familiares durante el confinamiento, pero la pandemia ya terminó”, argumentó.
Consultado sobre la estrategia de los delincuentes, el letrado realizó una minucioso análisis.
“Su modus operandi es generar un usuario de WhatsApp que tenga la foto de perfil con la imagen de algún teniente o comisario que lo pondere como alguien de la policía”, detalló Trinidade y siguió: “Una vez que logran esto, le dicen a la víctima que están con la madre de la supuesta menor acosada”.
Similitudes contemporáneas
Trinidade comparó los audios extorsivos que llevaron al trágico desenlace de Gómez con las apps de citas. “En ese tipo de aplicaciones, la supuesta joven empieza a enviarle fotos, y esa charla va subiendo de tono para trampear a la víctima”.
Según el abogado, “en ese momento la víctima se siente acorralada. Porque siempre hay un desliz del tipo, ‘soy menor’ o ‘quiero tener contacto con alguien de experiencia’”. “Y es ahí cuando la víctima puede desistir de seguir chateando, o continuar el diálogo y sufrir las consecuencias”.
Perfección tecnológica
Además de la visita del abogado penalista, en los estudios de LN+ dijo presente el especialista en ciberseguridad, Ariel Corgatelli.
“Detrás de todo esto hay una ingeniería social, donde le usurpan la identidad a un verdadero policía”, sostuvo el experto. “Para esto utilizan las redes sociales: es algo que ocurre en todo el mundo”, remató.
Desde la experiencia de Trinidade, “con la tecnología, estas técnicas se empezaron a perfeccionar“. ”Y con ese perfeccionamiento, los ciberdelincuentes se potenciaron muchísimo más", cerró Corgatelli.
