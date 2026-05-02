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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 2 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos camina desde el Marine One para abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Ocala, en Ocala, Florida
El presidente de Estados Unidos camina desde el Marine One para abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Ocala, en Ocala, FloridaMatt Rourke - AP

Las claves del día

  • Donald Trump afirmó no estar “satisfecho” con la última propuesta iraní para entablar conversaciones sobre el fin de la guerra.
  • La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica sostuvo que aplicará “nuevas normas” en el Estrecho de Ormuz.
  • La Casa Blanca le comunicó al Congreso de EE.UU. que las hostilidades con Irán “cesaron”.
  • El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, acusó a Israel de utilizar el alto el fuego como pretexto para intensificar sus ataques.

Israel libera a parte de los activistas que viajaban a Gaza, pero retiene a dos para interrogarlos

CRETA.- Ante la creciente condena internacional desatada tras la captura por parte de Israel de una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, Tel Aviv confirmó la liberación de cientos de activistas detenidos en aguas internacionales cerca de Grecia, si bien advirtió que retuvo a dos de ellos para interrogarlos en su territorio.

Los activistas, Saif Abukeshek -que tiene doble nacionalidad española y palestina- y el brasileño Thiago Ávila, estaban entre las decenas de personas interceptada por la marina israelí frente a la costa de la isla griega de Creta. Forman parte del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, cuya misión era romper el bloqueo israelí y llevar algo de ayuda humanitaria al sitiado enclave costero palestino.

El Pentágono retirará 5000 soldados de Alemania tras los choques entre Trump y Merz por la guerra

WASHINGTON.– Disconforme con la falta de apoyo de sus aliados de la OTAN en el conflicto de Medio Oriente, el Pentágono planea retirar a unos 5000 soldados estadounidenses de Alemania, según informaron el viernes altos funcionarios de defensa a la cadena CBS.

Los funcionarios calificaron la medida como una señal del descontento del presidente Donald Trump con el nivel de asistencia que los aliados europeos han ofrecido en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Postales de la guerra, día 64

A más de dos meses del inicio del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel, nuevas postales del conflicto bélico circulan por el mundo en un momento de alto el fuego.

Un niño toca un misil que no explotó en las afueras de Siria
Un niño toca un misil que no explotó en las afueras de SiriaBaderkhan Ahmad - AP
Un hombre pesca mientras, de fondo, la apacible calma del Estrecho de Ormuz
Un hombre pesca mientras, de fondo, la apacible calma del Estrecho de Ormuz Razieh Poudat - ISNA
Un barco circula por el Estrecho de Ormuz durante la fase de alto el fuego
Un barco circula por el Estrecho de Ormuz durante la fase de alto el fuegoFatima Shbair - AP

La guerra en Irán pone en riesgo miles de millones de comidas alrededor del mundo

Por BBC Mundo

La interrupción en el suministro de fertilizantes y sus ingredientes clave, provocada por la guerra en Irán, podría costar hasta 10.000 millones de comidas semanales a nivel mundial y afectará con mayor dureza a los países más pobres, según el director de uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo.

El enviado de China ante la ONU afirma que no hay alto el fuego, solo "menos intenso" en Líbano

El enviado de China ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a los medios que no existe un alto el fuego real entre Israel y el Líbano, sino solo un “fuego menor”.

Es imperativo que Israel detenga este bombardeo contra el Líbano”, dijo Fu Cong a los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York el viernes, cuando China asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de mayo.

A partir del conflicto en Medio Oriente, Europa ensaya la "Guerra del futuro"

El Centcom afirmó que 45 barcos fueron detenidos por el bloqueo de puertos iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), responsable de la guerra contra Irán, afirmó en su cuenta de X haber bloqueado 45 embarcaciones que intentaban violar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes.

Trump amenazó con "destrozar" Irán

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró este viernes en rueda de prensa su afirmación de que Estados Unidos ha destruido el ejército de Irán y que no estaba “contento” con el estado de las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

Trump desafía el plazo legal de la guerra y rechaza una nueva propuesta de acuerdo de Irán

WASHINGTON.– En medio del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y ante la expectativa por el curso de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desafío el plazo legal de 60 días para continuar las operaciones militares y además dijo no estar satisfecho con una nueva propuesta de acuerdo que presentó vía Pakistán el régimen islámico.

Donald Trump brindó un discurso en el Raymond F. Kravis Center
Donald Trump brindó un discurso en el Raymond F. Kravis CenterMatt Rourke - AP

La Casa Blanca dijo al Congreso en una carta enviada el viernes que las hostilidades con Irán “terminaron”, pese a la presencia continua de fuerzas armadas estadounidenses en la región.

En qué consiste la “última propuesta” de Irán a Estados Unidos, según un analista internacional

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra ante una encrucijada estratégica de alto impacto global. Según informó el analista internacional, Andrés Repetto en diálogo con LN+, el mandatario tiene sobre su mesa una propuesta formal para ejecutar ataques de mayor envergadura contra Irán, mientras que el régimen iraní le envió a la administración norteamericana su “última propuesta” de diálogo para llegar a un acuerdo.

Andres Repetto en LN+
Andres Repetto en LN+

“Como comandante en jefe, le presentan eso sobre la mesa y tiene que decidir. Bueno, estamos esperando esa respuesta”, remarcó Repetto.

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