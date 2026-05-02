Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 2 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Las claves del día
- Donald Trump afirmó no estar “satisfecho” con la última propuesta iraní para entablar conversaciones sobre el fin de la guerra.
- La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica sostuvo que aplicará “nuevas normas” en el Estrecho de Ormuz.
- La Casa Blanca le comunicó al Congreso de EE.UU. que las hostilidades con Irán “cesaron”.
- El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, acusó a Israel de utilizar el alto el fuego como pretexto para intensificar sus ataques.
Israel libera a parte de los activistas que viajaban a Gaza, pero retiene a dos para interrogarlos
CRETA.- Ante la creciente condena internacional desatada tras la captura por parte de Israel de una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, Tel Aviv confirmó la liberación de cientos de activistas detenidos en aguas internacionales cerca de Grecia, si bien advirtió que retuvo a dos de ellos para interrogarlos en su territorio.
Los activistas, Saif Abukeshek -que tiene doble nacionalidad española y palestina- y el brasileño Thiago Ávila, estaban entre las decenas de personas interceptada por la marina israelí frente a la costa de la isla griega de Creta. Forman parte del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, cuya misión era romper el bloqueo israelí y llevar algo de ayuda humanitaria al sitiado enclave costero palestino.
En total, las autoridades israelíes interceptaron el miercolés por la noche a unas 20 embarcaciones y a 175 personas, pertenecientes a la nueva misión humanitaria de la Global Samud Flotilla, lo que suscitó un amplia condena por parte de la comunidad internacional. Los activistas señalaron que fuerzas israelíes abordaron sus barcos, destrozaron motores y detuvieron a algunas de las personas que estaban a bordo.
El Pentágono retirará 5000 soldados de Alemania tras los choques entre Trump y Merz por la guerra
WASHINGTON.– Disconforme con la falta de apoyo de sus aliados de la OTAN en el conflicto de Medio Oriente, el Pentágono planea retirar a unos 5000 soldados estadounidenses de Alemania, según informaron el viernes altos funcionarios de defensa a la cadena CBS.
Los funcionarios calificaron la medida como una señal del descontento del presidente Donald Trump con el nivel de asistencia que los aliados europeos han ofrecido en la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Trump criticó públicamente al canciller alemán Friedrich Merz y a los líderes de otros estados miembros de la OTAN por no involucrarse directamente en la campaña militar estadounidense contra Irán.
Postales de la guerra, día 64
A más de dos meses del inicio del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel, nuevas postales del conflicto bélico circulan por el mundo en un momento de alto el fuego.
La guerra en Irán pone en riesgo miles de millones de comidas alrededor del mundo
Por BBC Mundo
La interrupción en el suministro de fertilizantes y sus ingredientes clave, provocada por la guerra en Irán, podría costar hasta 10.000 millones de comidas semanales a nivel mundial y afectará con mayor dureza a los países más pobres, según el director de uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo.
Svein Tore Holsether, director ejecutivo de Yara, declaró a la BBC que las hostilidades en el Golfo -las cuales han bloqueado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz- están poniendo en peligro la producción mundial de alimentos.
La reducción en el rendimiento de los cultivos, como consecuencia de un menor uso de fertilizantes, podría desencadenar una guerra de pujas por los alimentos, advirtió.
Asimismo, instó a las naciones europeas a considerar detenidamente el impacto que una guerra de precios tendría sobre los “más vulnerables” en otros países.
El enviado de China ante la ONU afirma que no hay alto el fuego, solo "menos intenso" en Líbano
El enviado de China ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a los medios que no existe un alto el fuego real entre Israel y el Líbano, sino solo un “fuego menor”.
“Es imperativo que Israel detenga este bombardeo contra el Líbano”, dijo Fu Cong a los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York el viernes, cuando China asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de mayo.
El número de personas muertas en los ataques israelíes en el sur del Líbano ha vuelto a aumentar, con al menos 44 personas fallecidas solo en los últimos dos días, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.
A partir del conflicto en Medio Oriente, Europa ensaya la "Guerra del futuro"
El Centcom afirmó que 45 barcos fueron detenidos por el bloqueo de puertos iraníes
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), responsable de la guerra contra Irán, afirmó en su cuenta de X haber bloqueado 45 embarcaciones que intentaban violar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes.
U.S. forces continue to patrol international waters and enforce the ongoing naval blockade against Iran. As of now, 45 commercial vessels have been directed to turn around or return to port to ensure compliance. pic.twitter.com/K682VHSXAq— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 1, 2026
Trump amenazó con "destrozar" Irán
El presidente estadounidense Donald Trump reiteró este viernes en rueda de prensa su afirmación de que Estados Unidos ha destruido el ejército de Irán y que no estaba “contento” con el estado de las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.
Trump desafía el plazo legal de la guerra y rechaza una nueva propuesta de acuerdo de Irán
WASHINGTON.– En medio del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y ante la expectativa por el curso de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desafío el plazo legal de 60 días para continuar las operaciones militares y además dijo no estar satisfecho con una nueva propuesta de acuerdo que presentó vía Pakistán el régimen islámico.
La Casa Blanca dijo al Congreso en una carta enviada el viernes que las hostilidades con Irán “terminaron”, pese a la presencia continua de fuerzas armadas estadounidenses en la región.
En qué consiste la “última propuesta” de Irán a Estados Unidos, según un analista internacional
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra ante una encrucijada estratégica de alto impacto global. Según informó el analista internacional, Andrés Repetto en diálogo con LN+, el mandatario tiene sobre su mesa una propuesta formal para ejecutar ataques de mayor envergadura contra Irán, mientras que el régimen iraní le envió a la administración norteamericana su “última propuesta” de diálogo para llegar a un acuerdo.
“Como comandante en jefe, le presentan eso sobre la mesa y tiene que decidir. Bueno, estamos esperando esa respuesta”, remarcó Repetto.
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