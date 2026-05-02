Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 2 de mayo

CRETA.- Ante la creciente condena internacional desatada tras la captura por parte de Israel de una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, Tel Aviv confirmó la liberación de cientos de activistas detenidos en aguas internacionales cerca de Grecia, si bien advirtió que retuvo a dos de ellos para interrogarlos en su territorio.

Los activistas, Saif Abukeshek -que tiene doble nacionalidad española y palestina- y el brasileño Thiago Ávila, estaban entre las decenas de personas interceptada por la marina israelí frente a la costa de la isla griega de Creta. Forman parte del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, cuya misión era romper el bloqueo israelí y llevar algo de ayuda humanitaria al sitiado enclave costero palestino.