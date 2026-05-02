El jefe de la Fuerza Aérea británica dijo estar en “alerta máxima” para defender las Islas Malvinas: “Es innegociable”

El jefe de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica, Sir Harv Smyth, declaró este sábado que se encuentran en “alerta máxima” y “listos” para defender a las Islas Malvinas. Sus palabras surgen luego de que se filtrara un memorándum del Pentágono de Estados Unidos donde consideraba dejar de apoyar a Reino Unido en el conflicto de la soberanía de las islas.

“Hoy, en todo el Reino Unido y a nivel mundial, en lugares tan lejanos como Oriente Medio, la RAF está en estado de máxima alerta y preparada para defender a nuestro país en cualquier momento”, dijo al medio inglés The Times.

También afirmó que los aviones de combate habían defendido las islas desde la guerra de 1982 y que el papel de la RAF en la defensa de dicho espacio aéreo era “innegociable”. Smyth habló con el diario luego de regresar de una visita a Irak para reunirse con miembros del Regimiento de la RAF que derribaron decenas de drones dirigidos contra una base de la coalición en el país, y posteriormente a Ucrania.

El pasado 25 de abril la agencia de noticias Reuters publicó un correo electrónico interno del Pentágono que esbozaba las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán.

Allí, contemplaba reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas. Esto provocó una reacción inmediata del gobierno británico, que reafirmó su posición y confirmar que es una “postura de larga data que no cambió”, según el vocero del primer ministro Keir Starmer.

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