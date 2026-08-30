Detuvieron al capitán y a ocho tripulantes del ferry que se hundió frente a Chipre: investigan una posible negligencia
En el naufragio murieron ocho personas y 22 están desaparecidas
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El capitán y otros ocho integrantes de la tripulación del ferry que se hundió frente a la costa de Chipre fueron detenidos en el marco de una investigación por una presunta negligencia vinculada al naufragio, según informó el diario Cyprus Mail.
La medida fue confirmada a partir de declaraciones del primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Unal Ustel, quien describió el incidente, que hasta el momento causó ocho muertes y 22 desapariciones, como “el peor desastre marítimo que Chipre haya sufrido jamás”.
Ustel aseguró que las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las causas del incidente y que no se descarta ninguna hipótesis relacionada con posibles responsabilidades de la tripulación.
“Se investigará cada aspecto de este incidente y se descubrirá hasta la más mínima negligencia”, aseguró el funcionario.
“Es tanto el deber como la responsabilidad de nuestro estado investigar a fondo esta gran tragedia. Nuestro dolor es inmenso hoy, pero nuestro estado, con todas sus instituciones, está cumpliendo con su deber”, expresó, según consignó medio citado.
Y afirmó: “Ahora estamos centrados con todas nuestras fuerzas en encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos, sanar nuestras heridas y descubrir toda la verdad sobre esta gran tragedia”.
Ustel informó que en el operativo intervinieron dos aviones, cuatro helicópteros, cuatro drones y cuatro lanchas guardacostas. Además, Chipre espera un buque de búsqueda y rescate de la armada turca, capaz de buscar a profundidades de hasta 1.000 metros bajo la superficie del mar, para unirse a las labores.
270 personas a bordo
La embarcación, identificada como Express y operada por Filo Jet, volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia, en Chipre del Norte, rumbo a la ciudad turca de Tasucu. El ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes volcó frente a la costa del norte separatista de Chipre, dividido por líneas étnicas.
El primer ministro Ustel explicó que el ferry enfrentó condiciones meteorológicas adversas y empezó a entrarle agua apenas 15 minutos después de zarpar. Poco después se emitió una llamada de auxilio.
La tragedia se produjo frente a la costa de Kyrenia, un popular destino vacacional tanto para los lugareños como para los turistas. El transbordador implicado, un catamarán, era uno de los varios servicios marítimos que conectan a diario el norte de Chipre con Turquía.
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