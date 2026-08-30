Detuvieron al capitán y a ocho tripulantes del ferry que se hundió frente a Chipre: investigan una posible negligencia

El capitán y otros ocho integrantes de la tripulación del ferry que se hundió frente a la costa de Chipre fueron detenidos en el marco de una investigación por una presunta negligencia vinculada al naufragio, según informó el diario Cyprus Mail.

La medida fue confirmada a partir de declaraciones del primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Unal Ustel, quien describió el incidente, que hasta el momento causó ocho muertes y 22 desapariciones, como “el peor desastre marítimo que Chipre haya sufrido jamás”.

El transbordador implicado, un catamarán, era uno de los varios servicios marítimos que conectan a diario el norte de Chipre con Turquía

Ustel aseguró que las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las causas del incidente y que no se descarta ninguna hipótesis relacionada con posibles responsabilidades de la tripulación.

“Se investigará cada aspecto de este incidente y se descubrirá hasta la más mínima negligencia”, aseguró el funcionario.

“Es tanto el deber como la responsabilidad de nuestro estado investigar a fondo esta gran tragedia. Nuestro dolor es inmenso hoy, pero nuestro estado, con todas sus instituciones, está cumpliendo con su deber”, expresó, según consignó medio citado.

Los sobrevivientes del naufragio BIROL BEBEK - AFP

Y afirmó: “Ahora estamos centrados con todas nuestras fuerzas en encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos, sanar nuestras heridas y descubrir toda la verdad sobre esta gran tragedia”.

Ustel informó que en el operativo intervinieron dos aviones, cuatro helicópteros, cuatro drones y cuatro lanchas guardacostas. Además, Chipre espera un buque de búsqueda y rescate de la armada turca, capaz de buscar a profundidades de hasta 1.000 metros bajo la superficie del mar, para unirse a las labores.

270 personas a bordo

La embarcación, identificada como Express y operada por Filo Jet, volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia, en Chipre del Norte, rumbo a la ciudad turca de Tasucu. El ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes volcó frente a la costa del norte separatista de Chipre, dividido por líneas étnicas.

En el operativo intervinieron dos aviones, cuatro helicópteros, cuatro drones y cuatro lanchas guardacostas JEWEL SAMAD - AFP

El primer ministro Ustel explicó que el ferry enfrentó condiciones meteorológicas adversas y empezó a entrarle agua apenas 15 minutos después de zarpar. Poco después se emitió una llamada de auxilio.

La tragedia se produjo frente a la costa de Kyrenia, un popular destino vacacional tanto para ‌los lugareños como para los turistas. El transbordador implicado, un catamarán, ​era uno de los varios servicios marítimos que ​conectan a diario el norte de Chipre con Turquía.