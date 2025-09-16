Detuvieron en Georgia a Simon Leviev, el “estafador de Tinder”, que era buscado por Interpol

Las autoridades de Georgia detuvieron este domingo en el aeropuerto de Batumi a Simon Leviev, un hombre israelí de 35 años conocido como “El estafador de Tinder”, a quien acusan de engañar mujeres a través de la aplicación de citas. Su verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut y en su historia se basó la película de Netflix que lleva como nombre su apodo.

Según el medio The Jerusalem Post, se desconocen los motivos de su arresto por el momento. Incluso su abogado detalló en el sitio Walla: “Hablé con él esta mañana [en referencia al domingo] después de su detención pero aún no entendemos el motivo. Ha estado viajando libremente por el mundo”.

Leviev es un estafador israelí que, según la película de Netflix que documenta su accionar, pasó años haciéndose pasar por el heredero de la fortuna de diamantes de Leviev y atraía mujeres a través de la aplicación de citas Tinder. Les ofrecía un estilo de vida lujoso (con jets privados, hoteles de lujo y autos caros, entre muchas otras cosas) y, tras ganarse su confianza, las convencía de transferirle grandes sumas de dinero bajo distintas excusas en las que aseguraba que estaba en peligro o necesitaba ayuda financiera de manera urgente.

Detuvieron a Simon Leviev en el aeropuerto de Georgia El Tiempo/Colombia

Una de las denuncias la radicó Iren Tranov, una mujer que pide una indemnización de 414.000 séquels (unidad monetaria de Israel) y que sostiene que le prestó más de 144.000 séquels y no fueron devueltos. Según contó, le otorgó el préstamo en octubre de 2022, y en una conversación grabada ese mismo día, Leviev prometió devolver el dinero, sin embargo, la plata no volvió y ella afirma que su economía se encuentra en una situación difícil por la estafa.

En tanto, en marzo de 2024, Ephraim y Ruthy Leviev Yelizarov (hija del empresario Lev Leviev), presentaron una denuncia penal en su contra y sus familiares afirmaron que dañó su reputación cuando Simon Leviev se hizo pasar por su hermano.

Simon Leviev está acusado de estafar a mujer a través de Tinder

Qué dice la película

Tal como reconstruyó LA NACION, en febrero de 2022 se estrenó The Tinder Swindler (“El estafador de Tinder”), que narra la historia de tres mujeres que dicen haber sido engañadas por un hombre, Simon Leviev, a quien conocieron a través de la famosa aplicación de citas.

Durante una hora y cincuenta minutos, a través de las historias de la ciudadana noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholmy y la holandesa Ayleen Charlotte, se muestra cómo este hombre se mete en sus vidas después de conocerlas en Tinder y ellas terminan entregando sumas de dinero difíciles de confirmar, pero que algunos estiman en millones. Tan solo una de ellas entrega al estafador unos US$200.000.

La historia está basada en el reportaje que hizo el diario noruego VG, publicado en febrero de 2019, que cuenta lo que sufrieron las tres mujeres que dan su testimonio en el documental.