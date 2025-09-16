Israel bombardeó Gaza después de la visita y el respaldo de Marco Rubio a Netanyahu

Luego de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, le garantizara el “apoyo inquebrantable” a Benjamin Netanyahu en su nueva ofensiva y su objetivo de erradicar a Hamas, este martes Israel bombardeó Ciudad de Gaza. Testigos informaron que hubo “un ataque intenso e implacable” que destruyó tres viviendas y dejó a personas atrapadas bajo los escombros.

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que Gaza está “en llamas” y añadió: “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacan con mano dura la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. No cederemos hasta que la misión se complete”.

Israel está llevando a cabo una campaña militar a gran escala con el objetivo de tomar Gaza, el centro urbano más grande del territorio, donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó el mes pasado que un millón de personas se enfrentaban a la hambruna, una conclusión que desde la gobernación de Netanyahu niegan.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, dijo este martes que “los bombardeos continúan siendo intensos” en la zona y “el número de muertos y heridos sigue aumentando”. También afirmó que el ejército israelí atacó la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave. Su dependencia había informado el lunes que ataques israelíes causaron la muerte de 49 personas.

Marco Rubio visitó junto a Benjamín Netanyahu el Muro de los Lamentos en Jerusalén

Durante su visita oficial, Rubio no mostró ninguna diferencia con Netanyahu y recalcó que Estados Unidos le dará “apoyo inquebrantable” a Israel en su guerra en el devastado territorio palestino. Sostuvo que “el pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro no puede comenzar hasta que Hamas sea eliminado”. Netanyahu, por su parte, elogió el respaldo de Washington y calificó al presidente Donald Trump como “el mayor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca”. Según ambos dirigentes, la destrucción del grupo islamista es una condición indispensable para alcanzar la paz en la región.

La visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Jerusalén se produjo a pesar de que Trump había reprendido a Israel una semana antes por su bombardeo del 9 de septiembre contra líderes de Hamas en Qatar, otro socio cercano de Washington, lo que complicó las conversaciones para zanjar el conflicto.

Sin embargo, Rubio viajará este martes a Doha en un intento por tranquilizar al emirato, que alberga la mayor base aérea estadounidense de la región. El lunes, Trump había dicho a los periodistas en Washington que Netanyahu “no atacará” en Qatar otra vez.

Este martes, antes de partir desde Israel, el secretario de Estado advirtió que Hamas solo tiene unos días para aceptar un acuerdo de alto el fuego. “Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Por lo tanto, creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, sino probablemente días”, dijo y agregó que Qatar es el único con capacidad de mediar sobre Gaza, a pesar del ataque israelí de la semana pasada contra líderes de Hamas en Doha.

Netanyahu agradeció el respaldo de Estados Unidos a Israel Nathan Howard� - Pool Reuters�

Por su parte, este nuevo viaje del secretario de Estado norteamericano por Oriente Medio ocurre una semana antes de que Francia lidere una reunión de la ONU en la que varios aliados de Estados Unidos, molestos por la conducción de la guerra de Israel, planean reconocer un Estado palestino. Rubio calificó en Jerusalén dicho reconocimiento como “en gran medida simbólico”, mientras que Netanyahu, cuyo gobierno se opone, dijo que su país podría tomar “medidas unilaterales”.

Durante toda su visita, Rubio se mostró pesimista respecto a la posibilidad de una solución “diplomática” en Gaza, al calificar a Hamas de “animales bárbaros”.

El funcionario también se reunió el lunes con familiares de rehenes tomados tras el ataque de 2023 del movimiento islamista, tras visitar el domingo con Netanyahu el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo.

En otro gesto muy simbólico, asistió el lunes por la noche a la inauguración de un túnel para turistas religiosos que pasa por debajo del barrio palestino de Silwan hasta los lugares sagrados.

Con información de AFP.