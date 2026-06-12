Frank Rubio, astronauta de la misión Artemis III: “Qué increíble bendición y honor es estar aquí representándolos a todos ustedes”

El astronauta estadounidense de raíces salvadoreñas Frank Rubio fue presentado como uno de los cuatro integrantes de la misión Artemis III, el programa con el que la NASA busca allanar el camino para el regreso de los seres humanos a la Luna. Dueño del récord de permanencia de un astronauta estadounidense en el espacio durante una única misión, Rubio aseguró sentirse honrado por formar parte de un proyecto considerado clave para el futuro de la exploración espacial.

“Qué increíble bendición y honor es estar aquí representándolos a todos ustedes”, afirmó durante un acto realizado en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Revelaron la tripulacion de Artemis III - son tres estadounidenses y un italiano

Su permanencia récord en el espacio se produjo luego de que la nave en la que debía regresar desde la Estación Espacial Internacional sufriera un desperfecto técnico. Finalmente, volvió a la Tierra a bordo de la cápsula rusa Soyuz MS-23, que aterrizó sin inconvenientes en Kazajistán.

La tripulación de Artemis III también está integrada por Randy Bresnik, quien será el comandante; Andre Douglas, piloto de la misión; y el astronauta italiano Luca Parmitano, el primer europeo en participar de una misión de este tipo.

Parmitano también se mostró conmovido durante la presentación. “Me disculpo por anticipado si me pongo emotivo”, dijo antes de agradecer a su familia y destacar el rol que tuvieron Italia, la Agencia Espacial Europea y la NASA en su carrera.

Luca Parmitano, miembro de la tripulación de Artemis III, saluda al público durante la conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson Annie Mulligan - FR172050 AP

Cómo será la misión Artemis III

Prevista para 2027, Artemis III tendrá como principal objetivo poner a prueba distintos sistemas y tecnologías que serán fundamentales para las futuras misiones lunares de la NASA.

A diferencia de Artemis II, que realizó un sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna, esta nueva misión permanecerá más cerca de la Tierra y funcionará como un ensayo de alta complejidad para validar procedimientos operativos.

Entre las pruebas previstas figura la evaluación de las capacidades de la nave Orion, desarrollada por la NASA, además de maniobras de encuentro y acoplamiento con los módulos lunares construidos por las compañías privadas SpaceX y Blue Origin.