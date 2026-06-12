Un hombre se atrincheró en un edificio comercial de Texas y abrió fuego: un muerto y 11 heridos

Al menos una persona murió y otras 11 resultaron heridas este viernes en un tiroteo masivo registrado en la ciudad de Midland, en el oeste de Texas, donde un hombre armado abrió fuego en un edificio comercial antes de atrincherarse durante varias horas en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Los equipos blindados de las fuerzas policiales rodearon al sospechoso, que permaneció encerrado durante varias horas antes de que las autoridades confirmaran su fallecimiento.

El operativo policial (B. Kay Richter/Reporter-Telegram via AP) B. Kay Richter - Reporter-Telegram

El hospital activó protocolos especiales de seguridad y estableció un centro de reunificación para familiares mientras continuaba la investigación para determinar las causas del ataque.

Hasta el momento se desconocía el móvil del ataque y los investigadores llevaban a cabo sus tareas para dar con las motivaciones del agresor.

Las víctimas

Nueve víctimas alcanzadas por las balas fueron trasladadas al Midland Memorial Hospital y cuatro de ellas fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas, indicó un portavoz de ese nosocomio.

“El incidente del tirador activo fue resuelto y se confirmó el fallecimiento del sospechoso”, confirmó, a su vez, la ciudad de Midland.

El operativo policial (Luke Dias/Reporter-Telegram via AP) Luke Dias - Reporter-Telegram

Se esperaba que el cierre de calles continuara en el corto plazo mientras sigue la investigación. Las autoridades pidieron al público evitar el lugar.

Midland es una ciudad ubicada en el condado del mismo nombre, en el estado estadounidense de Texas, al sur del país.

El Mundial, opacado por la violencia

El tiroteo se suma a otros en los últimos días en Estados Unidos, país anfitrión del Mundial de fútbol 2026 junto con México y Canadá.

En la noche de este viernes, a las 22 hora argentina, Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán por la primera fecha de la Copa del Mundo, en el primer partido del certamen que se disputará en suelo estadounidense.

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han confirmado que su labor durante el Mundial 2026 se enfocará estrictamente en la seguridad nacional Imagen ilustrativa creada con IA

El partido tendrá lugar después de la tercera Ceremonia de Apertura de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en el escenario de California desde las 20.30 (hora argentina) con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, entre otros.

Es probable que sea similar a las de México y Canadá, pero enmarcada en la cultura estadounidense.

Estados Unidos vuelve a ser uno de los anfitriones del Mundial después de la Copa del Mundo de 1994.

Con información de ANSA y Xinhua