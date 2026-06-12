Díaz-Canel anuncia un plan de reformas económicas para atraer inversiones en Cuba

LA HABANA.– El presidente cubano Miguel Díaz-Canel presentó un plan de reformas económicas para atraer inversiones, permitir más participación de cubanos emigrados en la economía y descentralizar la administración nacional.

“Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual... Cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación”, dijo Díaz-Canel según una nota de la presidencia replicada por plataformas gubernamentales.

Estados Unidos impuso en enero un cerco petrolero a Cuba para presionar un cambio de modelo político que agravó la crisis que la isla padece desde hace un lustro, caracterizada por largos apagones y desabastecimiento de bienes básicos.

Esto impactó dramáticamente en la isla y obligó a recortar las jornadas laborales y limitar el transporte. la vida cotidiana de población.

Un herrero suelda una puerta en La Habana, Cuba Ramon Espinosa - AP

El mandatario dijo que evalúa “un grupo de medidas orientadas al comercio exterior, a las exportaciones, a las cadenas de valor y logística”.

Sin dar detalles de los plazos de su implementación, Díaz-Canel indicó que se eliminará la intermediación estatal –hasta ahora obligatoria— en la importación y exportación, al tiempo que se darían beneficios arancelarios a quienes traigan al país materias primas para procesos productivos.

Además, se aprobarán más pequeñas y medianas empresas –que hasta esta década no tenían autorización— con amplios objetos sociales al tiempo que se quitarán limitaciones en las actividades permitidas para los particulares, aunque no especificó cuáles.

También se reorganizará la administración estatal, aseguró el mandatario que busca reducir de 27 a 21 los ministerios. Además, los municipios tendrán autonomía para trazar y ejecutar planes económicos —importar, exportar y autorizar negocios— y las empresas estatales van a diseñar su propio sistema de salarios.

La gente llena bidones de agua en La Habana Ramon Espinosa - AP

La semana pasada, durante una entrevista difundida por la televisión estatal, Díaz-Canel había advertido sobre la posibilidad de entregar a cubanos la gestión de hoteles luego de que Estados Unidos amenazara con bloquear en su sistema financiero a las cadenas turísticas internacionales que operen con el conglomerado cubano militar GAESA.

Las firmas españolas Meliá e Iberostar, junto a otras, abandonaron decenas de contratos con hoteles a comienzos de este mes debido a esa medida estadounidense.

Las reformas forman parte de un programa económico que se presentará al Parlamento, dijo el mandatario.

“Las cuentas no cuadran y el gobierno quiere hacer ver que no es un problema de matemáticas sino de voluntad”, aseguró el economista cubano residente en España, Pedro Montreal, en su cuenta de X.

“Que al gobierno no se le ocurra otra cosa que lo de quitar trabas y la contradicción centralización- descentralización o lo del municipio y la empresa estatal como piezas claves del engranaje-país, dice mucho de la fatiga intelectual del equipo económico del gobierno”, agregó el experto.

Durante décadas, Cuba se caracterizó por un sistema centralizado y vertical con fuerte control estatal. La apertura comenzó paulatinamente en la década pasada con los permisos para que los ciudadanos pudieran trabajar de manera independiente del Estado.

Agencia AP