Difundieron el video completo del momento en que un avión de Frontier Airlines arrolló y mató a una persona durante el despegue

Se difundió el video completo del momento en que un avión de Frontier Airlines atropelló y mató a una persona que había ingresado ilegalmente a la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado. En la grabación térmica se ve cómo la víctima circula por la carretera y el preciso instante en el que la aeronave lo impacta.

El incidente ocurrió este viernes por la noche. El intruso, cuyo nombre se desconoce, no era empleado del aeropuerto y saltó una valla perimetral para atravesar una de las pistas. El avión inició el despegue cerca de las 23.19 (hora local), justo en el momento en que la persona se metió a la pista, según difundió CBS News,

El avión involucrado fue el vuelo 4345 de Frontier Airlines, un Airbus A321 que partía desde Denver con destino a Los Ángeles y transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes. El piloto, por su parte, alertó al controlador de tráfico aéreo que había un individuo cruzando la pista y le respondieron que estaban “remolcando los camiones”.

Difunden el video completo del momento en el que un avión impactó a una persona y murió

La aerolínea informó que, después de chocar contra el individuo, el Airbus A321 registró humo dentro de la cabina. Ante ello, los pilotos decidieron abortar la maniobra de despegue.

Este domingo ya habían circulado imágenes, compartidas por el medio CNN, en las que se veía el momento exacto en el que la víctima fue embestida por el avión durante el despegue. Sin embargo, en esta ocasión trascendió la secuencia completa, en la que se observa cómo quedó la pista tras el incidente.

En paralelo, trascendieron otros videos, filmados por los pasajeros, en los que se captó el instante en el que se siente una vibración en el avión y comienzan a verse destellos de llamas a través de la ventana. Acto seguido, se escuchó el sonido de una explosión y varias personas a bordo comenzaron a gritar. “Vamos a detenernos en la pista. Acabamos de chocar con alguien. Tenemos un incendio en el motor”, afirmó el piloto a la torre de control.

Los pasajeros tuvieron que evacuar el avión en toboganes de emergencia

Los pasajeros fueron evacuados mediante los toboganes de emergencia en medio de la oscuridad de la noche. Al menos 12 personas resultaron heridas y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales.

Tras el episodio, el Aeropuerto de Denver comunicó que cerró temporalmente la pista 17L y confirmó que la Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación sobre el episodio. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también fue notificada.

Desde la compañía aérea, en tanto, remarcaron que están “investigando el incidente y recabando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad” y detallaron: “La aeronave aparentemente golpeó a un peatón en la pista durante el despegue. Se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Estamos profundamente entristecidos por este hecho".